1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле
Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
от 4 400₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024У меня был променад с купеческой дочерью Ханной Шайчик по Тюмени. Могу с уверенностью сказать, что это был один из
- ДДмитрий2 июня 2024Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
- ААлександр2 июня 2024Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, хорошая реализации интересной идеи экскурсии в историческом образе. Рекомендуем.
- ДДмитрий25 мая 2024История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно
- ННадежда22 мая 2024Экскурсия просто замечательная. Альмира встретила гостеприимно, заинтересовала, увлекла своей необычной информацией. Нашла подход к детям, привлекла внимание своими удивительными рассказами.
- ННаталья13 мая 2024Посетили Альмиру с детьми 10.05.2024. Несмотря на возраст детей (9,7 и 2 года), она увлекла их рассказами. Энергетика этой женщины
- ССветлана9 мая 2024Мы в восторге! Альмира необычайно талантливый харизматичный рассказчик, время пролетело в одно мгновение! И пирогами нас накормили, и фотосессию провели! Спасибо большое! Потрясающие воспоминания остались!
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
- ЛЛариса16 апреля 2024Спасибо, Василию,за интересное знакомство с Тюменью. Сам факт того,что нам захотелось вернуться ещё раз, говорит о том, что Василий правильный экскурсовод!
- ЕЕлена15 апреля 2024Очень профессиональный и доброжелательный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Необычные дома»
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