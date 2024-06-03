Необычные дома в Тюмени

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Тюмени, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Тюмени - с горожанкой из прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле
Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 9 000 за всё до 5 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
9 000 за всё до 5 чел.
Тюмень на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
81 отзыв
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
от 4 400 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    У меня был променад с купеческой дочерью Ханной Шайчик по Тюмени. Могу с уверенностью сказать, что это был один из
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    самых интересных и ярких форматов прогулки за последние годы в моей копилке. Эта прогулка идеально подойдет тем, кто первый раз в городе. Безупречный стиль подачи информации (правильная и поставленная речь без слов паразитов). Очень трепетное отношение к любым дополнительным вопросам. А то, что на всем этапе прогулки сопровождает машина - еще один плюс для выбора. p.s. имейте в виду, что принимает заказ и первичное общение происходит через представителя турфирмы. Тут я бы рекомендовал поработать над коммуникацией. Ждать ответа по двое суток после запроса - это как то не комильфо. Стоит ценить не только свое время организатору, но и наше.

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Тюмень на автомобиле
    Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, хорошая реализации интересной идеи экскурсии в историческом образе. Рекомендуем.
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
    История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно
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    лично для неё, о пережитом ею, и это вместе с живыми старинными предметами, и которые можно подержать в руках,и прикоснуться к ним, придаёт рассказу живой эмоциональный заряд. То, о чем она говорит, как вживую проходит перед глазами. А ещё и пирожки… Мы с женой очень довольны, что попали на эту экскурсию. Она стоит своих денег.

  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Экскурсия просто замечательная. Альмира встретила гостеприимно, заинтересовала, увлекла своей необычной информацией. Нашла подход к детям, привлекла внимание своими удивительными рассказами.
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    Мы как будто окунулись в прошлое, прошлись по старинным улочкам, прикоснулись к вековой истории. Спасибо Альмире за необычайную экскурсию, за гостеприимство и угощения, за то, что копилка наших знаний пополнилась историческими фактами и событиями, за бесценные и полезные советы. 3 часа пролетели незаметно. Одно удовольствие было общаться, слушать увлекательные истории. Это запомнится надолго!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Посетили Альмиру с детьми 10.05.2024. Несмотря на возраст детей (9,7 и 2 года), она увлекла их рассказами. Энергетика этой женщины
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    невероятная, уезжали мы от нее как от родни. Всем рекомендую, интересная экскурсия, гостеприимство на высшем уровне. Моя семья с удовольствием вернется к ней в следующий раз.

  • С
    Светлана
    9 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Мы в восторге! Альмира необычайно талантливый харизматичный рассказчик, время пролетело в одно мгновение! И пирогами нас накормили, и фотосессию провели! Спасибо большое! Потрясающие воспоминания остались!
  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
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    и историями его жителей. Темп экскурсии (как передвижения, так и рассказа) был комфортным. Несмотря на жару мы не устали. После экскурсии Екатерина предложила нам маршрут, чтобы осмотреть то, что мы не охватили, подсказала, где купить сувениры и разные вкусности. Большое спасибо за экскурсию, мы горячо её рекомендуем!

  • Л
    Лариса
    16 апреля 2024
    Тюмень на автомобиле
    Спасибо, Василию,за интересное знакомство с Тюменью. Сам факт того,что нам захотелось вернуться ещё раз, говорит о том, что Василий правильный экскурсовод!
    Спасибо, Василию,за интересное знакомство с Тюменью. Сам факт того,что нам захотелось вернуться ещё раз, говорит о
  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Тюмень на автомобиле
    Очень профессиональный и доброжелательный гид

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. По Тюмени - с горожанкой из прошлого
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  4. Тюмень на автомобиле
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Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мост Влюбленных
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Необычные дома" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 400 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 239 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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