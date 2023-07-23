Эта экскурсия обещает замечательное путешествие по истории и культуре Тюмени, одного из красивейших городов Западной Сибири.
От площадей и скверов до монастырей и колоритных купеческих домов, она предоставляет уникальную возможность погрузиться в богатую историю этого края.
От площадей и скверов до монастырей и колоритных купеческих домов, она предоставляет уникальную возможность погрузиться в богатую историю этого края.
Ближайшие даты:
14
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15
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Что вас ожидает:
- Площадь Борцов революции
- Свято-Троицкий мужской монастырь
- Цветной Бульвар
- Улица Республики (бывшая Царская) с множеством важных городских объектов
- Пристань
- Историческая площадь
- Набережная реки Тура с видом на Мост влюбленных
- Татаро-Бухарскую слободу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- От Свято-Троицкого Монастыря до Набережной Туры.
- История края и города с осмотром всех основных достопримечательностей одного из красивейших городов Западной Сибири. Путешествие будет проходить на автомобиле, с пешим осмотром наиболее понравившихся объектов.
- Площади и скверы, Свято-Троицкий мужской монастырь, колоритные купеческие дома со знаменитой Тюменской деревянной резьбой, первая разведочная скважина, набережная реки Туры с видом на Татаро-Бухарскую слободу, мост влюбленных, и многое другое, и даже улочка, куда обычно не возят и не водят.
- Закончить знакомство с городом по желанию можно в любой точке: музее, торгово-развлекательном центре, аква-парке, рынке (покажу торговую лавку, где продают уникальные валенки, варежки и другие интересные изделия мастеров Тюмени), или другом заинтересовавшем Вас месте.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По субботам и воскресеньям c 12-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт (группа не более 3-х взрослых, либо 2-е взрослых и 2-е детей - ограничено числом мест в автомобиле)
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Нет точного адресаЗавершение: В любой точке города, по желанию заказчика
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам и воскресеньям c 12-00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Я сам встречу Вас в той точке города
- Где Вам будет удобно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
23 июля 2023
Михаил - прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек. Он поможет оптимизировать маршрут путешествия, правильно спланировать время и последовательность экскурсий, выбрать самое интересное именно для Вас, покажет не только широко разрекламированные туристические места, но и "изюминки", о которых Вы не узнаете ни в каких справочниках, посоветует где вкусно поесть и сделать необходимые покупки. С ним будет весело даже в долгой поездке, он расскажет тысячи смешных и грустных историй, познакомит с интересными фактами, сделает Ваше путешествие незабываемым и поможет тоньше почувствовать красоту и тепло Тюмени!
Н
Надежда
18 июня 2023
Очень рекомендую Михаила. Очень коммуникабельный, открытый, позитивный мужчина. Получите много положительных эмоций и сувениры на память о Тюмени! Проведете экскурсию в дружеской атмосфере, посмотрите необычные места, которые знают только местные и получите новую информацию в легкой подаче.
А
Александр
3 июня 2023
Этим летом я был в отпуске у родных в Тюмени. Приехал из Германии и Михаил Арапов провёл мне замечательную познавательную экскурсию по городу Тюмень. Прекрасный рассказчик с чувством юмора, и обширными познаниями о истории города. Много интересных исторических и современных фактов. Очень компетентный и доброжелательный экскурсовод. Я узнал много нового о истории Сибири. Красивый город,шикарная набережная реки Туры. Успехов и процветания! Большое спасибо!
Е
Евгения
25 фев 2023
Благодарю Вас Михаил за прекрасную экскурсию по городу Тюмень. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Время пролетело незаметно, было много интересной информации о городе и его истории. Спасибо Вам большое!
Т
Татьяна
22 ноя 2022
Провела в Тюмени очень насыщенный день и это благодаря удивительному гиду Михаилу. Восхищена харизмой, стилем, эрудицией. Сочный, афористичный язык, чувство юмора, связь истории и современности! Очень понравился рассказ о нефти
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