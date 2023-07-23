Михаил - прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек. Он поможет оптимизировать маршрут путешествия, правильно спланировать время и последовательность экскурсий, выбрать самое интересное именно для Вас, покажет не только широко разрекламированные туристические места, но и "изюминки", о которых Вы не узнаете ни в каких справочниках, посоветует где вкусно поесть и сделать необходимые покупки. С ним будет весело даже в долгой поездке, он расскажет тысячи смешных и грустных историй, познакомит с интересными фактами, сделает Ваше путешествие незабываемым и поможет тоньше почувствовать красоту и тепло Тюмени!