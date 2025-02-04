В Владимир Тюмень - ворота Сибири Ребята, это того стоит!!! Заказывали индивидуальную экскурсию с Ольгой и нисколько не пожалели. Время пролетело незаметно, а главное, очень интересно. Обьем информации, подача материала просто поражают! В наш следующий семейный визит в Тюмень мы обязательно встретимся вновь!

A Alena Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком Для компании мам с подростками 16 лет была придумана идеальная программа! Наш гид Алёна- очень внимательно отнеслась к нашим пожеланиям по экскурсии и обладала 💯 знаниями по нашим вопросам. Было уютно, и как будто мы в гостях побывали!

Т Татьяна Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком читать дальше о его истории, о известных и не очень известных его жителях. Благодаря передвижению на автомобиле очень много интересных мест посмотрели за короткое время. Обязательно вернемся еще! Огромное спасибо Алене за очень интересную экскурсию. Мы впервые были в Тюмени и благодаря ей получили полное представление о городе.,

В Владимир Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком Вечерняя Тюмень прекрасна!