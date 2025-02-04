2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
8000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру
Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой
Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
14 фев в 16:30
15 фев в 16:30
7500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 февраля 2025Ребята, это того стоит!!! Заказывали индивидуальную экскурсию с Ольгой и нисколько не пожалели. Время пролетело незаметно, а главное, очень интересно. Обьем информации, подача материала просто поражают! В наш следующий семейный визит в Тюмень мы обязательно встретимся вновь!
- AAlena16 января 2025Для компании мам с подростками 16 лет была придумана идеальная программа! Наш гид Алёна- очень внимательно отнеслась к нашим пожеланиям по экскурсии и обладала 💯 знаниями по нашим вопросам. Было уютно, и как будто мы в гостях побывали!
- ТТатьяна9 января 2025Огромное спасибо Алене за очень интересную экскурсию. Мы впервые были в Тюмени и благодаря ей получили полное представление о городе.,
- ВВладимир2 января 2025Вечерняя Тюмень прекрасна!
- ААндрей27 ноября 2024Великолепная экскурсия!!! Экскурсовод просто супер, отличный знаток своего дела. Сама экскурсия длилась не 2 часа, а в районе 3-х. Нас было четверо, работала с каждым. Всех запомнила, каждому подкидывала тематику. Знание родного города на 5. Рекомендую
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