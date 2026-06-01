Предлагаем исследовать богатую историю и неповторимые по красоте достопримечательности Тюмени неожиданным и очень романтичным способом: проплыть на байдарках по реке Туре.
Описание экскурсии
С древних времён историю города во многом определяет его основная река. В Тюмени это Тура, благодаря которой развитие города продолжается. Во время прогулки в формате сплава на байдарках вы рассмотрите памятники архитектуры.
Вы увидите
- Свято-Троицкий монастырь — белокаменное сооружение с золочёными куполами, расположенное на высоком берегу реки Туры
- Вознесенско-Георгиевскую церковь — первый в городе двухэтажный храм
- Вантовый мост Влюблённых — одну из знаковых достопримечательностей
- Городскую набережную — единственную в России набережную из 4 уровней
- Первый стальной мост через Туру
- Современную архитектуру новых микрорайонов — высотные дома по берегам Туры
Организационные детали
- Принять участие в сплаве могут все желающие без специальной подготовки, ведущие активный образ жизни. В качестве пассажира (без весла) могут выступать дети до 12 лет
- Перед стартом участники прослушают инструктаж по технике безопасности и управлению байдаркой, после чего им выдаётся весло и спасательный жилет
- На сплав допускаются люди весом до 100 кг
- Участникам необходимо предварительно связаться со мной и получить дополнительные рекомендации для участия в сплаве
- С вами будет один из инструкторов нашей команды
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вблизи стоянки теплоходов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 95 туристов
Вместе с командой профессионально занимаюсь спортивным (экстремальным) туризмом, разрабатываю туристские маршруты и мероприятия. Считаю, что активные прогулки никого не оставят равнодушными.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Привет всем! Мы – четверо друзей-подростков, и хотим поделиться своими впечатлениями от сплава на байдарках по реке Тура. Это было просто супер, и мы точно хотим повторить!
Сам сплав прошел просто
Сам сплав прошел просто
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Х
Дата посещения: 13 авг 2025
Прогулка удалась хотя ближе к завершению попали в сильный дождь, но в байдарках были дождевики которые нас спасли от промокания , всю прогулку мы все провели в беседах с гидом, узнали разные интересные факты, но успевали и грести, когда прогулка закончилась нас напоили горячим чаем с печенюшками, спасибо организатору
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очень необычная экскурсия! оно того стоит! чтобы попробовать себя, посмотреть на город с нового ракурса, провести время в новом городе и на необычном маршруте! а еще и пообщаться с очень интересными людьми, такими простыми и такими добрыми! а чай с печеньем в конце программы просто делает ее настоящим чудом живого общения! рекомендую!
Валерий
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв, Олеся!
Когда участники приходят с открытым сердцем мероприятие проходит очень душевно. Ждем вас и на другой программе!
Когда участники приходят с открытым сердцем мероприятие проходит очень душевно. Ждем вас и на другой программе!
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Очень душевный и приятный сплав, было интересно пообщаться с Валерием, 2 часа прошли незаметно, обратил внимание что в пасмурную погоду даже лучше чем в солнечную, иначе можете вспотеть и сгореть на солнце. Валерий всё подробно объясняет и не злится если вы будете тупить, поэтому можете чувствовать себя свободны и уверено)
Валерий
Ответ организатора:
В пасмурную погоду Кирилл, видно больше и не так жарко. Все мы тупим в каких-нибудь вопросах, зато вспомнить весело бывает.)
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А
Очень круто и необычно! Море удовольствия, физической активности! Рекомендуем однозначно!
Валерий
Ответ организатора:
Где еще как не на отдыхе поработаешь вволю? Да еще с удовольствием.))
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Е
Очень душевное и захватывающее путешествие по реке Тура! Однозначно буду рекомендовать друзьям.
В наш выход попали под дождь, но он нас не остановил! 😀 Все получили по дождевику, а по окончанию прогулки - согревающий чай ❤️
В наш выход попали под дождь, но он нас не остановил! 😀 Все получили по дождевику, а по окончанию прогулки - согревающий чай ❤️
Валерий
Ответ организатора:
Если человек готов психологически, то непогода не только не остановит, но еще и придаст изюминку.
Кстатит, именно за этим многие и
Кстатит, именно за этим многие и
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