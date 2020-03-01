Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Купеческая Тюмень

Чтобы увидеть город времён именитых купцов, мы встретимся в историческом центре: я угощу вас свежезаваренным по местному старинному рецепту чаем из термоса и расскажу о своих любимых персонажах города — тюменских «королях», а ещё поделюсь историей вековых особняков, которыми владели знаменитые горожане. Вы рассмотрите старинные снимки из архивов и сравните постройки с фотографий с теми, что стоят на улицах Тюмени. А также попробуете отыскать символику зданий: детали, незаметные местным жителям, ожидают вашего прочтения.

Чайная столица Сибири

Я помню не только атмосферу старой Тюмени, но и легенды нашумевших тюменских ресторанов и чайных, а также дореволюционные особняки, которые снесли несколько десятков лет назад. Поэтому вы услышите любопытные чайные истории и полюбуетесь деревянным кружевом домов — ведь оформление фасада непосредственно связано с историями, и я объясню, каким образом.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто любит чай, атмосферные старинные здания, истории русского купечества.