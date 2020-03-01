Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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Исследовать часть города со времён Иоанна Грозного и узнать чайную историю столицы Сибири

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Насколько самобытна наша Тюмень: какие места помнят события 16 века и как чай повлиял на сегодняшний облик города — вы раскроете на прогулке.

Я проведу вас по летописному треугольнику, напою ароматным напитком по секретному рецепту и угощу рассказами о купечестве, «тюменских» королях и чае как яркой примете края.
550 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча возле Вечного огня на Исторической площади
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Тюмень сибирская, купеческая, чайная
Тюмень сибирская, купеческая, чайная

Что вас ожидает

Купеческая Тюмень
Чтобы увидеть город времён именитых купцов, мы встретимся в историческом центре: я угощу вас свежезаваренным по местному старинному рецепту чаем из термоса и расскажу о своих любимых персонажах города — тюменских «королях», а ещё поделюсь историей вековых особняков, которыми владели знаменитые горожане. Вы рассмотрите старинные снимки из архивов и сравните постройки с фотографий с теми, что стоят на улицах Тюмени. А также попробуете отыскать символику зданий: детали, незаметные местным жителям, ожидают вашего прочтения.

Чайная столица Сибири
Я помню не только атмосферу старой Тюмени, но и легенды нашумевших тюменских ресторанов и чайных, а также дореволюционные особняки, которые снесли несколько десятков лет назад. Поэтому вы услышите любопытные чайные истории и полюбуетесь деревянным кружевом домов — ведь оформление фасада непосредственно связано с историями, и я объясню, каким образом.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто любит чай, атмосферные старинные здания, истории русского купечества.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Экскурсия подойдет для участников от 8 лет. Если у вас маленькие дети, можно организовать экскурсию в индивидуальном порядке (подробности в переписке).
  • Если вы уже были на моей экскурсии, на последующие встречи скидка 10% (напишите мне об этом)

Дополнительные опции

  • В тёплое время года можно совместить экскурсию с катанием на кораблике по реке Тура (дополнительно ещё один час с билетом на судно от 300 рублей/чел.), в том числе по вашему желанию с напитками или трапезой на борту за отдельную плату
  • Экскурсию возможно провести и для большего количества человек (подробности в переписке)
  • Чтобы вы отдохнули или согрелись, экскурсию можно по вашему желанию совместить с ежедневным завтраком, с бизнес-ланчем в будни или с лёгким ужином. Экскурсия при этом продлевается на время трапезы. Еда оплачивается самостоятельно.
  • Можно забронировать экскурсию в качестве подарка близким и получить сертификат
Тюмень сибирская, купеческая, чайная
Тюмень сибирская, купеческая, чайная
Тюмень сибирская, купеческая, чайная
Тюмень сибирская, купеческая, чайная
Тюмень сибирская, купеческая, чайная
Тюмень сибирская, купеческая, чайная
Тюмень сибирская, купеческая, чайная
Тюмень сибирская, купеческая, чайная
Тюмень сибирская, купеческая, чайная

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, 10:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00, в воскресенье в 07:00, 10:00, 14:00, 17:00 и 21:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле Вечного огня на Исторической площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Я родилась в СССР и жила в Тюмени. Однажды отправилась посмотреть мир, а когда решила вернуться, увидев все континенты, включая Антарктиду, то обнаружила, что прошло 30 лет. Занимаюсь тем, что люблю. Показываю вам и даже немножко создаю историю Тюмени. Так, после открытия тюменской аллеи кошек я разместила статью в Интернете (а затем она была напечатана в газетах и опубликована городском сайте) о тюменском Сквере кошек. Эта статья стала началом легенды о том, что композиция из кошек в сквере посвящена не просто кошкам. А сибирским кошкам, которые спасли Эрмитаж в 1945 от нашествия крыс. Мою статью подхватили другие СМИ и Аллею кошек переименовали в Сквер сибирских кошек. Так возникла новая легенда. Автор которой я, ваш гид.
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Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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