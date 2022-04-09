Ключ к сердцу Тюмени

Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом

Индивидуальная
Исследуя старинные кварталы, вы познакомитесь с прошлым первого русского города в Сибири.

Пройдете по центральной улице, осмотрите особняки деревянного зодчества и полюбуетесь видом на реку Туру.

По пути я расскажу об исторической памяти, реставрации и археологии места.

Покажу фотографии и предметы старины.

А также открою необычные ракурсы и секретные уголки города.
Ключ к сердцу Тюмени
Ключ к сердцу Тюмени
Ключ к сердцу Тюмени
Ключ к сердцу Тюмени
Ключ к сердцу Тюмени
Ключ к сердцу Тюмени
Ключ к сердцу Тюмени
Ключ к сердцу Тюмени
Ключ к сердцу Тюмени
Ключ к сердцу Тюмени
Ключ к сердцу Тюмени
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Исторический центр Тюмени

В сердце Тюмени я расскажу, как она росла, менялась, и какие события повлияли на ее современный облик. Поговорим о роли реки Тура и Московско-Сибирской дороги в развитии города. Вы увидите первые районы и старейшие сооружения — каменные церковные и гражданские постройки. Познакомитесь с жемчужиной Сибири — Знаменским кафедральным собором и мужским Свято-Троицким монастырем. На набережной взглянете на местную историю через скульптуры и барельефы. А также разберетесь в тонкостях деревянной резьбы, украшающей старинные купеческие дома.

Основные локации маршрута

  • Историческая площадь — место, где был основан город
  • Набережная с памятниками и барельефами, посвященными истории города
  • Александровское реальное училище — учебное заведение, в котором учились Михаил Пришвин и Леонид Красин, а также место, куда в годы войны эвакуировали тело Ленина
  • Усадьба Колокольниковых, где останавливался цесаревич, будущий император Александр II
  • Мост Влюбленных, оригинальный символ любви
  • Богатые купеческие особняки с деревянной резьбой
  • Баня — единственное здание в стиле конструктивизм в Тюмени, таких бань в России осталось только три, две находятся в Санкт-Петербурге, одна — здесь
  • Здание Городской Думы 19 века с сохранившимися уникальными механическими часами ручной работы
  • Дерево счастья, у которого в конце экскурсии вы сможете загадать желание

Организационные детали

  • На экскурсии будем много гулять, выбирайте удобную одежду и обувь
  • Летом можно взять бутылочку воды и головной убор
  • На экскурсию вы можете отправиться с детьми от 7 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Борцов Революции
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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