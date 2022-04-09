Наталья — ваш гид в Тюмени

Меня зовут Наталья. По образованию я историк. Училась на кафедре археологии ТюмГУ. Несколько лет работала научным сотрудником в музее города Тюмени, где командой мы создавали выставки. Писала разнообразные тексты мероприятий и проводила экскурсии по выставкам. Вожу экскурсии по городу с 2019 года. Студенческая археологическая жизнь научила «добывать» факты самой. Поэтому любимое дело — глубокое исследование истории через интервьюирование жителей, поиск предметов прошлого, чтение литературы, изучение «вживую» памятников старины. Участвую в проекте по изучению старинного некрополя Тюмени (Текутьевского кладбища) — Музее воспоминаний «Мы жили». Помимо основной работы пишу рассказы и пьесы, занимаюсь театром кукол, очень люблю гулять, кататься на велосипеде и путешествовать. На экскурсии стараюсь погружать гостей в историю через личные истории тюменцев, фотографии и предметы старины.