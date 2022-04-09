В сердце Тюмени я расскажу, как она росла, менялась, и какие события повлияли на ее современный облик. Поговорим о роли реки Тура и Московско-Сибирской дороги в развитии города. Вы увидите первые районы и старейшие сооружения — каменные церковные и гражданские постройки. Познакомитесь с жемчужиной Сибири — Знаменским кафедральным собором и мужским Свято-Троицким монастырем. На набережной взглянете на местную историю через скульптуры и барельефы. А также разберетесь в тонкостях деревянной резьбы, украшающей старинные купеческие дома.