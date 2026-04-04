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По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода

Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Бухарцы 700 лет назад принесли в Сибирь ислам, значительно повлияли на развитие образования, кожевенного промысла и ковроткачества. А потом исчезли, и сейчас о них помнят разве что тюркологи.

В старинном квартале Янавыл с этой самобытной гранью Тюмени вас познакомит госпожа Альмира — потомок выходцев из Бухары в девятом поколении. А после пригласит домой на чаепитие с национальной выпечкой.
5
52 отзыва
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода

Описание экскурсии

Забытая история Западной Сибири

На прогулке по кварталу вы осмотрите соборную мечеть, мусульманское кладбище и аутентичные дома. Узнаете о происхождении бухарцев, их сложном этническом составе и истории миграции в Сибирь в конце 16 века. Поймете, что привело к тому, что по переписи населения в середине 20 века в России не числилось ни одного бухарца. А также осознаете роль, которую они сыграли в формировании сибирских татар, и поразитесь их вкладу в образование (первые учебные заведения и первые книги — их заслуга!). Эта часть экскурсии будет особенно символичной, ведь Альмира Ханум — из рода потомственных учителей.

Гостеприимство по-бухарски

После экскурсии вас пригласят в дом, где встретят с теплом и уютом, как давнего друга. За татарским чаепитием с блюдами, приготовленными самой хозяйкой, вы услышите о бухарском быте и традициях. На столе будет аппетитная выпечка с начинкой — очпочмак, воздушная сладость кош теле, ароматный пирог зур-бялеш, сочные перемячи, и это еще не все! Душевный прием Альмиры уже оценили многие люди, включая высоких гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Абакана и других городов.

📷 В программу также включена фотосессия в бухарских нарядах.

Организационные детали

Чаепитие с дегустацией и фотосессия входят в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Павлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2599 туристов
Наше агентство — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элементы традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
3
2
1
А
Это была одна из самых тёплых и запоминающихся экскурсий, на которых мы когда-либо были. Дети (10, 13 лет) остались под таким сильным впечатлением, что весь вечер обсуждали экскурсию и решили,
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что еще раз с папой нужно сходить)
Тема бухарских родов раскрылась очень глубоко и живо — через истории, переплетённые с личной семейной памятью гида.
Альмира — не просто экскурсовод, а человек с настоящей миссией: она развивает район, работает с детьми, создаёт школьный музей, сажает деревья. Это чувствуется в каждом её слове.
Маршрут разнообразный: прогулка по району, школьный музей, мечеть, а затем — невероятное гостеприимство. Нас пригласили в дом, угостили домашними пирогами, которые приготовила для нас сама хозяйка и чаем, рассказали о традициях, нарядили в национальные костюмы и даже устроили фотосессию и подарили подарки! В финале — душевная песня под гитару.
Мы ушли с ощущением, что побывали не на экскурсии, а в гостях. Обязательно вернёмся — и очень рекомендуем!

Это была одна из самых тёплых и запоминающихся экскурсий, на которых мы когда-либо были. Дети (10,
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Елена
Я очень долго вынашивала этот отзыв, потому что то, что делает Альмира - это не экскурсия, это духовное путешествие, которое стало значимым событием для меня. Моя идея была показать татарскую
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Тюмень моим родственникам, живущим в ней, но это стало чем-то большим - и думаю, не только для меня, но и для них тоже. С того момента, как рассказав о приезде бухарцев в Сибирь возле стендов у татарской школы, Альмира показала на одну из фотографий с комментарием:"А это мой дедушка" - открылся новый уровень глубины рассказываемых ею историй. И мы могли ощущать эту глубину как историю семьи, историю рода, историю Сибири и Средней Азии, историю страны - как то невидимое общее, что есть у всех, живущих здесь - на территории "Великой Тумени" (я была так тронута Касталийской картой, что нашла потом в интернете и другие свидетельства). Благодаря этому духовному путешествию в незнаемую часть знакомой земли мои психологические сибирские корни удлинились на 300 лет - соединившись со временем Чингисхана, это стало удивительным открытием. Я помню ее истории, и многие из них потом пересказывала своим друзьям, переживая их мудрость снова и снова. Такие люди как Альмира делают большую духовную работу для всех нас и этой земли. Низкий поклон. И вся эта немыслимая глубина историй соседствовала с гостеприимством, благожелательностью и заботой о нас. Я с удовольствием вспоминаю теплоту этой встречи по оставшимся у меня фотографиям из ее дома. И надеюсь в свой следующий визит в Тюмень приобщиться к татарской культуре через раскатывание теста!

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О
Огромная благодарность Альмире-ханум за то, что приняла нас в своем большом теплом доме и рассказала об истории бухарцев и татар в Тюмени. Мы шли на экскурсию, а попали в теплые
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объятия прекрасной женщины, которая приняла нас как любимых друзей или родственников. Это был вечер рассказов и воспоминаний о древней истории бухарцев, полный захватывающих фактов и трогательных живых моментов из жизни людей, которые создавали на этой земле город. А что говорить про удивительное угощение, которое Альмира-ханум приготовила для нас! Огромная ей за все благодарность! Встречу с Альмирой-ханум рекомендую всем, кто приедет в этот город - это должно быть обязательное начало знакомства с Тюменью.

Огромная благодарность Альмире-ханум за то, что приняла нас в своем большом теплом доме и рассказала об
Огромная благодарность Альмире-ханум за то, что приняла нас в своем большом теплом доме и рассказала об
Огромная благодарность Альмире-ханум за то, что приняла нас в своем большом теплом доме и рассказала об
Огромная благодарность Альмире-ханум за то, что приняла нас в своем большом теплом доме и рассказала об
Огромная благодарность Альмире-ханум за то, что приняла нас в своем большом теплом доме и рассказала об
Огромная благодарность Альмире-ханум за то, что приняла нас в своем большом теплом доме и рассказала об
Огромная благодарность Альмире-ханум за то, что приняла нас в своем большом теплом доме и рассказала об
Огромная благодарность Альмире-ханум за то, что приняла нас в своем большом теплом доме и рассказала об+1
Огромная благодарность Альмире-ханум за то, что приняла нас в своем большом теплом доме и рассказала об
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Татьяна
Это очень здорово встречать в наше время людей, которые душой и сердцем вкладываются в сохранение истории своей семьи и Родины. С Альмирой мы открыли для себя Тюмень с совершенно другой
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стороны! Тюмень с её татарской деревней- это чудо, как-будто попадаешь в другой мир! Ну а гостеприимство Альмиры - это отдельная история. Чаепитие с традиционными вкусняшками было незабываемым. И спасибо хозяйке за фотосессию в традиционных костюмах. Впечатление после экскурсии- мы были в гостях у хорошей подруги! Удачи вам, Альмира, в ваших начинаниях! Экскурсию однозначно рекомендуем.

Это очень здорово встречать в наше время людей, которые душой и сердцем вкладываются в сохранение истории
Это очень здорово встречать в наше время людей, которые душой и сердцем вкладываются в сохранение истории
Это очень здорово встречать в наше время людей, которые душой и сердцем вкладываются в сохранение истории
Это очень здорово встречать в наше время людей, которые душой и сердцем вкладываются в сохранение истории
Это очень здорово встречать в наше время людей, которые душой и сердцем вкладываются в сохранение истории
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А
Это одна из самых потрясающих экскурсий, на которой нам удалось побывать. Эту встречу даже трудно назвать экскурсией, это полное погружение в обычаи и быт Бухарцев. С такой любовью Альмира рассказывала
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нам об истории и традициях, что мороз в -24 нас даже не смутил.
Исторические факты, улыбка, искренность и чувство гордости рассказчицы дает туристам полное погружение.
Но самое интересное ждало нас впереди: прийти в гости к бухарцам- это погружение в детство, уют и теплоту. Вы бы видели стол с угощениями- такая красота! Попрбовать все блюда было нереально, их было очень много и потрясающе вкусно. Мы примеряли наряды, украшения, загадывали желания, укутавшись шалью, которой 160 лет, Мы прикасались к Корану, которому больше 100 лет- и это все не спрятано, это с любовью дается гостям для полного погружения.
Такое количество эмоций от восхищения до слез от того, с каким отношением проводится эта необычная встреча, останется в сердце надолго. Нам разрешалось выбрать чашечку, из которой нашей душе хотелось именно в этот момент попробовать кофе, мы выбирали их из домашнего серванта и было ощущение, что мы в гостях у любимых родственников.
А еще у нас были песни под гитару, такие же душевные и до слез. И вот, чтобы это все осталось не только в сердце, но и в памяти, в течение часа нам выслали потрясающие фотографии, в очень красивой и современной обработке, для чудесного послевкусия.

Это точно наше не последняя встреча. Мы уже узнали о других проектах и с нетерпением приедем в Тюмень, чтобы погрузиться еще больше в культуру Бухарцев и провести время с такими энергетически заряженными людьми!

Это одна из самых потрясающих экскурсий, на которой нам удалось побывать. Эту встречу даже трудно назвать
Это одна из самых потрясающих экскурсий, на которой нам удалось побывать. Эту встречу даже трудно назвать
Это одна из самых потрясающих экскурсий, на которой нам удалось побывать. Эту встречу даже трудно назвать
Это одна из самых потрясающих экскурсий, на которой нам удалось побывать. Эту встречу даже трудно назвать
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Евгения
03.11.2022г. Сказать, что очень интересная и познавательная экскурсия- это ничего не сказать. Альмира настолько располагает к себе и увлекательно рассказывает, что время пролетает стремительно и хотелось бы еще продолжить с
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ней общение. Мы были с детьми и даже они восхищены полученной информацией и домашним приемом, совместным чаепитием и пением. Альмира еще и великолепный психолог, лекарь души. Я, лично, получила такой душевный позитив и подъем, который в двух словах не описать. При случае я еще и еще раз постараюсь посетить эту экскурсию. У Альмиры планов громадье и я, думаю, будет еще много интересного. СПАСИБО и дай БОГ Альмире и её окружению и сподвижникам здоровья, сил и процветания.

03.11.2022г. Сказать, что очень интересная и познавательная экскурсия- это ничего не сказать. Альмира настолько располагает к
03.11.2022г. Сказать, что очень интересная и познавательная экскурсия- это ничего не сказать. Альмира настолько располагает к
03.11.2022г. Сказать, что очень интересная и познавательная экскурсия- это ничего не сказать. Альмира настолько располагает к
03.11.2022г. Сказать, что очень интересная и познавательная экскурсия- это ничего не сказать. Альмира настолько располагает к
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