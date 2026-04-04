Бухарцы 700 лет назад принесли в Сибирь ислам, значительно повлияли на развитие образования, кожевенного промысла и ковроткачества. А потом исчезли, и сейчас о них помнят разве что тюркологи. В старинном квартале Янавыл с этой самобытной гранью Тюмени вас познакомит госпожа Альмира — потомок выходцев из Бухары в девятом поколении. А после пригласит домой на чаепитие с национальной выпечкой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Забытая история Западной Сибири

На прогулке по кварталу вы осмотрите соборную мечеть, мусульманское кладбище и аутентичные дома. Узнаете о происхождении бухарцев, их сложном этническом составе и истории миграции в Сибирь в конце 16 века. Поймете, что привело к тому, что по переписи населения в середине 20 века в России не числилось ни одного бухарца. А также осознаете роль, которую они сыграли в формировании сибирских татар, и поразитесь их вкладу в образование (первые учебные заведения и первые книги — их заслуга!). Эта часть экскурсии будет особенно символичной, ведь Альмира Ханум — из рода потомственных учителей.

Гостеприимство по-бухарски

После экскурсии вас пригласят в дом, где встретят с теплом и уютом, как давнего друга. За татарским чаепитием с блюдами, приготовленными самой хозяйкой, вы услышите о бухарском быте и традициях. На столе будет аппетитная выпечка с начинкой — очпочмак, воздушная сладость кош теле, ароматный пирог зур-бялеш, сочные перемячи, и это еще не все! Душевный прием Альмиры уже оценили многие люди, включая высоких гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Абакана и других городов.

📷 В программу также включена фотосессия в бухарских нарядах.

Организационные детали

Чаепитие с дегустацией и фотосессия входят в стоимость экскурсии.