По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода

Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании

Для красивых фото
Бухарцы 700 лет назад принесли в Сибирь ислам, значительно повлияли на развитие образования, кожевенного промысла и ковроткачества.

А потом исчезли, и сейчас о них помнят разве что тюркологи.

В старинном квартале Янавыл с этой самобытной гранью Тюмени вас познакомит госпожа Альмира — потомок выходцев из Бухары в девятом поколении.

А после пригласит домой на чаепитие с национальной выпечкой.
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
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Что вас ожидает

Забытая история Западной Сибири

На прогулке по кварталу вы осмотрите соборную мечеть, мусульманское кладбище и аутентичные дома. Узнаете о происхождении бухарцев, их сложном этническом составе и истории миграции в Сибирь в конце 16 века. Поймете, что привело к тому, что по переписи населения в середине 20 века в России не числилось ни одного бухарца. А также осознаете роль, которую они сыграли в формировании сибирских татар, и поразитесь их вкладу в образование (первые учебные заведения и первые книги — их заслуга!). Эта часть экскурсии будет особенно символичной, ведь Альмира Ханум — из рода потомственных учителей.

Гостеприимство по-бухарски

После экскурсии вас пригласят в дом, где встретят с теплом и уютом, как давнего друга. За татарским чаепитием с блюдами, приготовленными самой хозяйкой, вы услышите о бухарском быте и традициях. На столе будет аппетитная выпечка с начинкой — очпочмак, воздушная сладость кош теле, ароматный пирог зур-бялеш, сочные перемячи, и это еще не все! Душевный прием Альмиры уже оценили многие люди, включая высоких гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Абакана и других городов.

📷 В программу также включена фотосессия в бухарских нарядах.

Организационные детали

Чаепитие с дегустацией и фотосессия входят в стоимость экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Павлова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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