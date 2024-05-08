1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка по исторической Тюмени: от Иоанна Грозного до наших дней
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени, слушая уникальные истории и легенды, которые не найти в интернете
Начало: На улице Республики
8 июля в 07:30
9 июля в 07:30
от 4 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство Тюмени: индивидуальная экскурсия
Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику
Начало: У памятника Г.В. Стеллеру
10 июня в 10:30
19 авг в 10:30
5 070₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория8 мая 2024Интересно,позновательно и очень эмоционально. Были учтены пожелания и бабушки и внуков. Были и вкусные сюрпризы.
- ААнна4 апреля 2024Проведя нас всего лишь по небольшому отрезку улицы Республики, Татьяна успела рассказать огромное количество фактов о разных исторических временах, добавить интерактива и по-настоящему увлечь. Видно, что человек "горит" своим городом, поэтому экскурсия получилась очень интересной, спасибо!
- ллюдмила12 августа 2023Татьяна, познакомившая меня с историей города Тюмень это человек, который искренне любит свой город - она не оказывает услугу- она
- ИИван13 мая 2023Татьяна эрудирована и её прямо переполняет информация о любимом городе, которой она делится, включая и альтернативный взгляд на некоторые исторические факты.
- ААлексей25 февраля 2023Татьяна очень хороший гид. Всем рекомендую с ней организовывать экскурсию. Всё было очень познавательно и интересно
- ААнна12 сентября 2022Наверное, одна из прекраснейших экскурсий в моей жизни, и всё благодаря гиду Татьяне - классному специалисту и просто прекрасному человеку,
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