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влюблённому в свой город и свою профессию. Она дала почувствовать себя частицей города, погрузится в его историю. После общения с ней захотелось приехать в Тюмень ещё как минимум раз. Всё было на высшем уровне, атмосферно, познавательно и душевно. Бесконечно благодарна ей за проведенное время!!!