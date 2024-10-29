Туры подходящие для зимних прогулок по Тюмени

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Тюмени, цены от 30 650 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа
скидка
5%
3 отзыва
4 дня
Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа
Начало: Тюмень
«Проведите новогодние праздники в незабываемом путешествии по красивейшим городам Сибири – Тюмени, Тобольску и Ялуторовску»
2 янв в 10:00
от 3220030 650 за человека
Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
На машине
5 дней
Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
Пройти посвящение в сибиряки, попробовать кухню коренных народов севера и искупаться в источниках
Начало: Тюмень, аэропорт «Рощино», 13:05. Время ориентиров...
«В программу включены 4 завтрака, 5 обедов и Рождественский ужин»
3 янв в 08:00
77 400 за человека
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
На машине
3 дня
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Попробовать старосибирские блюда, расписать ангела и заглянуть в косторезную мастерскую
Начало: Аэропорт Рощино в Тюмени, утро. Программа начинает...
«В программу включены 2 завтрака, 3 обеда и рождественский ужин»
5 янв в 08:00
31 окт в 08:00
45 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    29 октября 2024
    Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа
    Всё отлично 👍👏
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2024
    Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа
    Хорошая организация тура и размещение в гостиницах с возможностью раннего заселения и бронированием дополнительного ночлега, так как расписание авиаперелетов не очень подходило к расписанию программы тура. Спасибо.
  • П
    Полина
    24 сентября 2024
    Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа
    Спасибо большое за организацию прекрасного путешествия. Все было чётко по заявленной программе и даже больше, потому как вокруг была такая
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    красота, что водитель и экскурсовод Виктория делали все, чтобы у нас сложилось незабываемое впечатление о Тюменской области. Отдельная благодарность за привлечение эрудированных и профессиональных экскурсоводов, которые живут своей профессией и готовы отвечать на любые вопросы. Гостиница "Восток" оставила самое приятное впечатление. Мы ходили на экскурсию по музею с замечательным человеком, коренным Тюменцем, обладающим энциклопедическими знаниями, который нас настроил на все путешествие. Питание и проживание было в достойным, соответствие цены/качества в уютных, атмосферных местах. Мы остались довольны организацией Вашей фирмой нашей поездки. Благодарим за отличную организацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Зимние»

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Сколько стоит тур в Тюмени в ноябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 30 650 до 77 400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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