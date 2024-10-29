скидка
5%
4 дня
Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа
Начало: Тюмень
«Проведите новогодние праздники в незабываемом путешествии по красивейшим городам Сибири – Тюмени, Тобольску и Ялуторовску»
2 янв в 10:00
от 3220030 650₽ за человека
5 дней
Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
Пройти посвящение в сибиряки, попробовать кухню коренных народов севера и искупаться в источниках
Начало: Тюмень, аэропорт «Рощино», 13:05. Время ориентиров...
«В программу включены 4 завтрака, 5 обедов и Рождественский ужин»
3 янв в 08:00
77 400₽ за человека
3 дня
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Попробовать старосибирские блюда, расписать ангела и заглянуть в косторезную мастерскую
Начало: Аэропорт Рощино в Тюмени, утро. Программа начинает...
«В программу включены 2 завтрака, 3 обеда и рождественский ужин»
5 янв в 08:00
31 окт в 08:00
45 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана29 октября 2024Всё отлично 👍👏
- ТТатьяна24 сентября 2024Хорошая организация тура и размещение в гостиницах с возможностью раннего заселения и бронированием дополнительного ночлега, так как расписание авиаперелетов не очень подходило к расписанию программы тура. Спасибо.
- ППолина24 сентября 2024Спасибо большое за организацию прекрасного путешествия. Все было чётко по заявленной программе и даже больше, потому как вокруг была такая
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Зимние»
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