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красота, что водитель и экскурсовод Виктория делали все, чтобы у нас сложилось незабываемое впечатление о Тюменской области. Отдельная благодарность за привлечение эрудированных и профессиональных экскурсоводов, которые живут своей профессией и готовы отвечать на любые вопросы. Гостиница "Восток" оставила самое приятное впечатление. Мы ходили на экскурсию по музею с замечательным человеком, коренным Тюменцем, обладающим энциклопедическими знаниями, который нас настроил на все путешествие. Питание и проживание было в достойным, соответствие цены/качества в уютных, атмосферных местах. Мы остались довольны организацией Вашей фирмой нашей поездки. Благодарим за отличную организацию.