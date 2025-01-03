Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Тюмени, цены от 45 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

🚗 На машине Авторский тур 5 дней Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа Пройти посвящение в сибиряки, попробовать кухню коренных народов севера и искупаться в источниках Начало: Тюмень, аэропорт «Рощино», 13:05. Время ориентиров... «А какие необычные десерты: варенье из хвои и блины из черёмухи» 77 400 ₽ за человека 🚗 На машине Авторский тур 3 дня Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином Попробовать старосибирские блюда, расписать ангела и заглянуть в косторезную мастерскую Начало: Аэропорт Рощино в Тюмени, утро. Программа начинает... «Мы отправляемся в духовную столицу Сибири в самое сказочное время года, когда хочется верить в чудеса, греться у камина и наслаждаться вкусной едой — всё это уже ждёт вас в туре» 45 900 ₽ за человека 🚗 На машине Авторский тур 4 дня Золотое кольцо Сибири: Тюмень, Тобольск и Ялуторовск Испечь метровый блин, побывать в Доме северных людей и попробовать старосибирскую кухню Начало: Тюмень, 14:00 «Вернёмся в Тобольск и пообедаем в кафе «Пивоварня», отведаем блюда старосибирской кухни» 45 600 ₽ за человека Все туры Тюмени

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Гастрономические»

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Тюмени, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024