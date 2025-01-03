Авторский тур
5 дней
Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
Пройти посвящение в сибиряки, попробовать кухню коренных народов севера и искупаться в источниках
Начало: Тюмень, аэропорт «Рощино», 13:05. Время ориентиров...
«А какие необычные десерты: варенье из хвои и блины из черёмухи»
3 янв в 08:00
77 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Попробовать старосибирские блюда, расписать ангела и заглянуть в косторезную мастерскую
Начало: Аэропорт Рощино в Тюмени, утро. Программа начинает...
«Мы отправляемся в духовную столицу Сибири в самое сказочное время года, когда хочется верить в чудеса, греться у камина и наслаждаться вкусной едой — всё это уже ждёт вас в туре»
5 янв в 08:00
45 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Золотое кольцо Сибири: Тюмень, Тобольск и Ялуторовск
Испечь метровый блин, побывать в Доме северных людей и попробовать старосибирскую кухню
Начало: Тюмень, 14:00
«Вернёмся в Тобольск и пообедаем в кафе «Пивоварня», отведаем блюда старосибирской кухни»
25 июля в 14:00
16 авг в 14:00
45 600₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики в Тюмени
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 45 600 до 77 400.
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Тюмени, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024