Туры на 3 дня в Тюмени

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Тюмени, цены от 23 400 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
Начало: Тюмень
21 мар в 10:00
11 апр в 10:00
23 400 за человека
Масленичный разгуляй в Тюмени
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Масленичный разгуляй в Тюмени
Начало: Тюмень
28 фев в 10:00
26 600 за человека
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
На машине
3 дня
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Попробовать старосибирские блюда, расписать ангела и заглянуть в косторезную мастерскую
Начало: Аэропорт Рощино в Тюмени, утро. Программа начинает...
5 янв в 08:00
31 окт в 08:00
45 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    29 октября 2024
    Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
    Всё отлично 👍👏
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2024
    Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
    Хорошая организация тура и размещение в гостиницах с возможностью раннего заселения и бронированием дополнительного ночлега, так как расписание авиаперелетов не очень подходило к расписанию программы тура. Спасибо.
  • П
    Полина
    24 сентября 2024
    Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
    Спасибо большое за организацию прекрасного путешествия. Все было чётко по заявленной программе и даже больше, потому как вокруг была такая
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    красота, что водитель и экскурсовод Виктория делали все, чтобы у нас сложилось незабываемое впечатление о Тюменской области. Отдельная благодарность за привлечение эрудированных и профессиональных экскурсоводов, которые живут своей профессией и готовы отвечать на любые вопросы. Гостиница "Восток" оставила самое приятное впечатление. Мы ходили на экскурсию по музею с замечательным человеком, коренным Тюменцем, обладающим энциклопедическими знаниями, который нас настроил на все путешествие. Питание и проживание было в достойным, соответствие цены/качества в уютных, атмосферных местах. Мы остались довольны организацией Вашей фирмой нашей поездки. Благодарим за отличную организацию.

  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2024
    Наш термальный Новый год в Тюмени
    Давно мечтала побывать в Тобольске и Тюмени, и наконец все сложилось: организованный трехдневный тур в удобное время. Тобольск прекрасен! И
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    старинный Кремль, и новая современная архитектура города, и цветники, и ландшафт - все незабываемо! Экскурсии очень познавательны и насыщены. Интересную фишку придумали тобольчане: разыскать ангелов (небольшие скульптурки) по всему городу. Тюмень тоже по-своему интересна, радует бережное отношение к старине и благоустройство города. Дорога из Тюмени в Тобольск и обратно довольно долгая, но разнообразится посещением с. Покровское (дом Распутина) и с. Абалак с мужским монастырем, стоящим на диком бреге Иртыша. Конечно же главное, что делает тур интересным - это гид. Наш Гид Кукольщикова Виктория - это Гид с большой буквы. Потрясающая эрудиция, наверное, во все областях человеческих знаний, не только истории. Огромное спасибо Виктории за интереснейшие рассказы! Также большое спасибо нашему водителю Максиму Игоревичу.

  • М
    Маргарита
    24 сентября 2024
    Наш термальный Новый год в Тюмени
    Добрый вечер! Мне очень понравилось. Нашей группе повезло с гидом все интересно раскалывала, молодец! Погода побаловала. Спасибо Смирновым за музей
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    Распутина! Обязательно буду с вами дружить. Есть желание побывать на Валааме, Алтае, Золотое кольцо, Башкирии. Но не всегда к сожалению мечты дружат с кошельком. Ещё раз спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «3-дневные туры»

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  1. Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
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  3. Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Сколько стоит тур в Тюмени в ноябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 23 400 до 45 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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