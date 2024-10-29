3 дня
21 мар в 10:00
11 апр в 10:00
23 400₽ за человека
3 дня
Масленичный разгуляй в Тюмени
Начало: Тюмень
28 фев в 10:00
26 600₽ за человека
3 дня
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Попробовать старосибирские блюда, расписать ангела и заглянуть в косторезную мастерскую
Начало: Аэропорт Рощино в Тюмени, утро. Программа начинает...
5 янв в 08:00
31 окт в 08:00
45 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана29 октября 2024Всё отлично 👍👏
- ТТатьяна24 сентября 2024Хорошая организация тура и размещение в гостиницах с возможностью раннего заселения и бронированием дополнительного ночлега, так как расписание авиаперелетов не очень подходило к расписанию программы тура. Спасибо.
- ППолина24 сентября 2024Спасибо большое за организацию прекрасного путешествия. Все было чётко по заявленной программе и даже больше, потому как вокруг была такая
- ТТатьяна24 сентября 2024Наш термальный Новый год в ТюмениДавно мечтала побывать в Тобольске и Тюмени, и наконец все сложилось: организованный трехдневный тур в удобное время. Тобольск прекрасен! И
- ММаргарита24 сентября 2024Наш термальный Новый год в ТюмениДобрый вечер! Мне очень понравилось. Нашей группе повезло с гидом все интересно раскалывала, молодец! Погода побаловала. Спасибо Смирновым за музей
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «3-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Тюмени в ноябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 23 400 до 45 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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