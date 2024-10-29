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старинный Кремль, и новая современная архитектура города, и цветники, и ландшафт - все незабываемо! Экскурсии очень познавательны и насыщены. Интересную фишку придумали тобольчане: разыскать ангелов (небольшие скульптурки) по всему городу. Тюмень тоже по-своему интересна, радует бережное отношение к старине и благоустройство города. Дорога из Тюмени в Тобольск и обратно довольно долгая, но разнообразится посещением с. Покровское (дом Распутина) и с. Абалак с мужским монастырем, стоящим на диком бреге Иртыша. Конечно же главное, что делает тур интересным - это гид. Наш Гид Кукольщикова Виктория - это Гид с большой буквы. Потрясающая эрудиция, наверное, во все областях человеческих знаний, не только истории. Огромное спасибо Виктории за интереснейшие рассказы! Также большое спасибо нашему водителю Максиму Игоревичу.