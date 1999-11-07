Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Тюмени. Фестиваль колокольного звона. Праздничная шоу-программа
Самостоятельное прибытие в отель. Заказ трансфера за доп. плату.
12:00 Встреча с гидом в холле отеля.
12:30-13:10 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени».
Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, на которой расположились старинные купеческие дома, украшенные дивной сибирской резьбой, которая не только украшала дом, но и рассказывала о своем хозяине.
Экскурсовод научит вас читать удивительной красоты узоры, вырезанные рукой старинного мастера.
Новый дом – и каждый раз новый, неповторимый рисунок!
13:10-15:10 Обзорная экскурсия «Путь величиной в столетья».
Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окон которого будете рассматривать красавицу Тюмень, и знакомиться с историей ее образования и развития.
Побываете на месте основания Тюмени, увидите здание Городской Думы, где когда-то заседал тюменский Голова, а ныне находится самый полный и большой скелет мамонта, увидите золотые фигурки Сибирских кошек на одноименной аллее, знаменитую Тюменскую набережную, Мост Влюбленных, Свято-Троицкий монастырь, где хранятся мощи просветителя Сибири Филофея Лещинского, второй Мавзолей.
Пройдете путь величиной в четыре столетия и сорок лет, что бы узнать как из столицы деревень Тюмень превратилась в нефтяную столицу России!
Перед вами откроется: Тюмень – купеческая, Тюмень – праздничная, Тюмень – деловая, Тюмень – промышленная, Тюмень – древняя, Тюмень – молодая, Тюмень – многоликая.
Но всегда: красивая, душевная и родная!
15:10-15:30 Прогулка по Текутьевскому бульвару, названному в честь А. И. Текутьева – купца I Гильдии, мецената, Тюменского Головы. Всю свою жизнь он прожил в Тюмени и сделал для неё очень много.
21 июля 1906 года Андрей Текутьев был удостоен звания «Почетный гражданин города Тюмени» за свою благотворительную деятельность. На выставке «Почетные имена любимого города» вы увидите лица почетных граждан города от далеких времен до сегодняшних дней.
Продолжение экскурсии «Путь величиной в столетья».
15:45-16:45 Участие в фестивале колокольного звона в парке «Гилевская роща».
У вас будет не только возможность пообщаться с мастерами и узнать много интересного об отливе колоколов, но и побывать в удивительном месте Тюмени, где природа гармонично переплетается с благоустроенными зонами для отдыха, пешеходными и велосипедными дорожками в окружении мягкой подсветки.
А скульптуры животных тюменских лесов никого не оставят равнодушными.
Продолжение экскурсии «Путь величиной в столетья».
17:15-17:30 Посещение Кафедрального Знаменского собора – главного православного храма Тюмени, белоснежные стены, лазурь куполов и позолоченная отделка которого напоминают о дворцах Петергофа.
А за его каменными стенами скрывается удивительной красоты с деревянной резьбой алтарь.
Напротив Собора вашему взору откроется невероятной красоты деревянный особняк – Дом Счастья, так сегодня его называю жители и гости нашего города.
Когда-то он принадлежал семье купцов Чираловых – тюменских меценатов, внесших свой значительный вклад в развитие дореволюционной Тюмени.
Они сегодня ждут нас к себе на праздничный сибирский ужин, посвященный юбилею города. Что ж, потрём наличник на счастье, да и отправимся в гости.
17:30-19:00 Сибирский ужин от купцов Чираловых, на котором вы отведаете: закуски купеческие праздничные (холодные) из корнеплода сырого, натертого, с приправой смешанного да в тарталету выложенного, из икры щуки – в водах местных рек водящейся, в заварное тесто после засола выложенной, пельмени сибирские по рецептам старинным приготовленные.
Да много чего другого наивкуснейшего, под наливки сибирские – в подвалах самим хозяином на зверобое да клюкве болотной настоянных, сегодня специально, в ознаменование праздника, для дорогих гостей на стол выставленных.
19:00-20:00 Пешеходная экскурсия по Тюменской набережной – первой 4х уровневой набережной в России.
20:00-23:00 Участие в торжественной церемонии с участием Губернатора Тюменской области и мэра г. Тюмени.
Шоу-программа.
Праздничный фейерверк.
Все эти мероприятия пройдут на сцене, построенной на воде специально к юбилею города.
Самостоятельное возвращение в отель (20 мин пешком).
Город Ялуторовск
Завтрак в отеле.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля «Нефтяник» (ул. Челюскинцев,12).
10:15 Отправление в г. Ялуторовск (75 км).
10:45-12:00 Обзорная экскурсия по г. Ялуторовску.
Маленький город больших людей, город декабристов, блинная столица России – так называют этот небольшой сибирский провинциальный городок, жители которого любят все большое.
Именно в Ялуторовске (он еще и родина советской сгущенки) выпускают самую большую конфету «Гулливер».
На Пасху жарят огромную яичницу, а на Масленицу пекут 3-х метровый блин!
Здесь родился меценат Савва Мамонтов, по заказу которого была построена гостиница «Метрополь», а с 1829 по 1856 год в разное время здесь находились в ссылке 9 декабристов, которые оставили неизгладимый культурный след в развитии этого городка.
Во время экскурсии вы побываете на Аллее декабристов, увидите величественный собор на Сретенской площади, узнаете, как был основан этот городок, который сегодня все больше и больше притягивает к себе взоры туристов.
12:00-13:15 Экскурсия по экспозиции, посвященной декабристам, в Краеведческом музее.
Экспозиция перенесена в музей из Мемориального дома декабриста Муравьева-Апостола, который в настоящее время находится на реставрации.
Затем у вас будет возможность внешнего осмотра домов декабристов М. И. Муравьева-Апостола и И. Д. Якушкина.
13:30-14:15 Обед в кафе.
14:15 Отправление в Тюмень (75 км).
15:15-16:00 Посещение рынка «Михайловский».
Здесь вы сможете приобрести мясные и рыбные деликатесы: рыбу муксун, сырок, нельму…, мясо таежной дичи и конфеты тюменской фабрики «Квартет».
16:00-16:30 Переезд до отеля.
Свободное время для посещения праздничных мероприятий.
Черное золото Тюмени. Обед нефтяника
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля «Нефтяник» (ул. Челюскинцев,12).
10:15-11:30 Экскурсия «Черное золото Тюмени».
Сегодня мы с Вами пройдем маршрутом первооткрывателей тюменской нефти, узнаем все о ее залегании и добыче, о том, как нефть пытались отыскать в Тюмени, а нашли минеральную воду.
Но памятный знак первой опорной скважине находится именно в Тюмени.
И, несмотря на то, что первый сибирский нефтяной фонтан забил в ХМАО, а не в Тюмени, именно Тюмень с середины прошлого столетия, по праву, носит гордое звание – нефтяная столица России, а с недавних пор россияне величают ее еще и столицей термальных вод!
Вы увидите здания того далекого времени, в которых велось формирование нефтегазового комплекса, услышите имена, которым Тюменская область обязана своим нефтяным прорывом.
В конце нефтяного путешествия, узнав о нефти все, дав клятву и пройдя посвящение в нефтяники, конечно же отобедаем «ухой с нефтью» в нефтяном ресторане!
Ну что ж, как говорят у нефтяников: «Рыба посуху не ходит, нефть без водки не бежит!»
11:30-13:00 Экскурсия в музей истории науки и техники Зауралья им. Д. И. Менделеева-крупнейший и единственный подобного рода музей на обширном пространстве от Урала до Дальнего Востока, которому в 2020 г. исполнилось 55 лет.
История этого геолого-минералогического музея, началась с «горки» уральских минералов, подаренных на открытие вуза гостями из Свердловского горного института в 1964 году.
Сегодня экспозиция музея состоит из 10 разделов (10 демонстрационных залов).
12:00-13:00 Обед нефтяника и уха с нефтью.
Быть в Тюмени и не попробовать уху с нефтью!?
Только во время этого уникального обеда и только в Тюмени вам представится такая возможность!
А нефть для ухи привезет нефтяник с самого крупного нефтяного месторождения.
Свободное время для посещения праздничных мероприятий.
Окончание программы.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Тюмени.
Гостиница определяется туроператором. Возможные варианты представлены ниже. За 4 дня до начала тура высылается информационный лист с указанием гостиницы.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- при проживании в отеле 3*
|номер категории стандарт
номер категории джуниор съют (двухместное размещение + доп место)
двухместное
(руб. /чел.)
1 взр+1 реб.
до 11,99 лет
|одноместное
|2 взр+1 чел (от 12 лет) в номере
|2 взр+реб. до 11,99 лет
|стоимость тура
раннее бронирование
до 31.05.2026
|32350
|64400
|36350
|95100
|94800
|с 01.06.2026
|34050
|67800
|38300
|100200
|99900
раннее заселение
(без завтрака)
|-
|1700
|3400
|2700
|4800
|4800
доп. сутки на базе завтраков
(при наличии номеров)
|-
|4650
|9300
|6650
|13050
|13050
- при проживании в отеле 4*
двухместное
(руб/чел)
1 взр+1реб. до 6,99 лет
1 взр+1 реб. 7-11,99 лет
|одноместное
2 взр. + 1 чел. от 12 лет
2 взр. + 1 реб. до 6,99 лет
2 взр. + 1 реб.
7-11.99 лет
Стоимость полной
программы
раннее
бронирование
до 31.05.2026
|37850
|72900
|75400
|46260
|109150
|108750
|108850
|с 01.06.2026
|39850
|77500
|79500
|48650
|115150
|114450
|114550
Раннее заселение
(без завтрака)
|-
|2700
|4850
|5400
|4400
|7750
|7550
|7750
Раннее заселение
(с завтраком)
|-
|5000
|9500
|10000
|6710
|13100
|13000
|13100
Доп сутки на базе завтраков (при наличии номеров)
|-
|7460
|11310
|14920
|11080
|19020
|18770
|19020
Наличие мест и актуальную стоимость просьба уточнять по телефону до бронирования тура.
Варианты проживания
«Нефтяник» 3
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Бизнес-отель Евразия 4
Бизнес-отель «Евразия» находится в историческом центре Тюмени. Здание, в котором он расположен притягивает к себе внимание своей элегантной архитектурной формой. Здесь вы окунетесь в условия комфорта и уюта, которые сочетаются с широким спектром оказываемых услуг. Гости могут воспользоваться СПА-центром, тренажерным залом, салоном красоты, прачечной, аквачисткой, а также посетить живописный зимний сад с водопадом. Для автовладельцев оборудована вместительная подземная парковка.
Номерной фонд располагает 87 номерами, которые полностью оборудованы для удобства постояльцев. Каждый из них уникален в своем оформлении, поэтому вы обязательно подберете вариант, который подойдет именном вам. Все варианты размещения оснащены кондиционером, телевизором, функциональной мебелью, сейфом и мини-баром. В ванной комнате находятся гигиенический принадлежности.
На территории отеля работает три ресторана, которые понравятся гостям своей разнообразной кухней и качеством обслуживания. Имеется также возможность проведения банкетов и праздничных мероприятий любой категории. Кроме того, вы всегда можете расслабиться за чашкой горячего напитка в лобби-баре.
Супермаркет Новый Пассаж располагается в 400 метрах. Путь до аэропорта Рощино займет не более 25 минут езды, а до железнодорожного вокзала около 2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Проживание 2 ночи в номере отеля выбранной категории - заезд не ранее 14:00 часов, выезд не позднее 12:00 часов
- Питание по программе
- Экскурсии в Тюмени и Ялуторовске
- Посещение церемонии открытия
- Экскурсии и входные билеты в Музеи и объекты показа, согласно программы тура
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) - отель, Тюмень - аэропорт (ж/д вокзал)
- Питание, не указанное в программе
- Раннее заселение
- Дополнительные сутки проживания
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.