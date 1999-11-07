1 день

Обзорная экскурсия по Тюмени. Фестиваль колокольного звона. Праздничная шоу-программа

Самостоятельное прибытие в отель. Заказ трансфера за доп. плату.

12:00 Встреча с гидом в холле отеля.

12:30-13:10 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени».

Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, на которой расположились старинные купеческие дома, украшенные дивной сибирской резьбой, которая не только украшала дом, но и рассказывала о своем хозяине.

Экскурсовод научит вас читать удивительной красоты узоры, вырезанные рукой старинного мастера.

Новый дом – и каждый раз новый, неповторимый рисунок!

13:10-15:10 Обзорная экскурсия «Путь величиной в столетья».

Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окон которого будете рассматривать красавицу Тюмень, и знакомиться с историей ее образования и развития.

Побываете на месте основания Тюмени, увидите здание Городской Думы, где когда-то заседал тюменский Голова, а ныне находится самый полный и большой скелет мамонта, увидите золотые фигурки Сибирских кошек на одноименной аллее, знаменитую Тюменскую набережную, Мост Влюбленных, Свято-Троицкий монастырь, где хранятся мощи просветителя Сибири Филофея Лещинского, второй Мавзолей.

Пройдете путь величиной в четыре столетия и сорок лет, что бы узнать как из столицы деревень Тюмень превратилась в нефтяную столицу России!

Перед вами откроется: Тюмень – купеческая, Тюмень – праздничная, Тюмень – деловая, Тюмень – промышленная, Тюмень – древняя, Тюмень – молодая, Тюмень – многоликая.

Но всегда: красивая, душевная и родная!

15:10-15:30 Прогулка по Текутьевскому бульвару, названному в честь А. И. Текутьева – купца I Гильдии, мецената, Тюменского Головы. Всю свою жизнь он прожил в Тюмени и сделал для неё очень много.

21 июля 1906 года Андрей Текутьев был удостоен звания «Почетный гражданин города Тюмени» за свою благотворительную деятельность. На выставке «Почетные имена любимого города» вы увидите лица почетных граждан города от далеких времен до сегодняшних дней.

Продолжение экскурсии «Путь величиной в столетья».

15:45-16:45 Участие в фестивале колокольного звона в парке «Гилевская роща».

У вас будет не только возможность пообщаться с мастерами и узнать много интересного об отливе колоколов, но и побывать в удивительном месте Тюмени, где природа гармонично переплетается с благоустроенными зонами для отдыха, пешеходными и велосипедными дорожками в окружении мягкой подсветки.

А скульптуры животных тюменских лесов никого не оставят равнодушными.

Продолжение экскурсии «Путь величиной в столетья».

17:15-17:30 Посещение Кафедрального Знаменского собора – главного православного храма Тюмени, белоснежные стены, лазурь куполов и позолоченная отделка которого напоминают о дворцах Петергофа.

А за его каменными стенами скрывается удивительной красоты с деревянной резьбой алтарь.

Напротив Собора вашему взору откроется невероятной красоты деревянный особняк – Дом Счастья, так сегодня его называю жители и гости нашего города.

Когда-то он принадлежал семье купцов Чираловых – тюменских меценатов, внесших свой значительный вклад в развитие дореволюционной Тюмени.

Они сегодня ждут нас к себе на праздничный сибирский ужин, посвященный юбилею города. Что ж, потрём наличник на счастье, да и отправимся в гости.

17:30-19:00 Сибирский ужин от купцов Чираловых, на котором вы отведаете: закуски купеческие праздничные (холодные) из корнеплода сырого, натертого, с приправой смешанного да в тарталету выложенного, из икры щуки – в водах местных рек водящейся, в заварное тесто после засола выложенной, пельмени сибирские по рецептам старинным приготовленные.

Да много чего другого наивкуснейшего, под наливки сибирские – в подвалах самим хозяином на зверобое да клюкве болотной настоянных, сегодня специально, в ознаменование праздника, для дорогих гостей на стол выставленных.

19:00-20:00 Пешеходная экскурсия по Тюменской набережной – первой 4х уровневой набережной в России.

20:00-23:00 Участие в торжественной церемонии с участием Губернатора Тюменской области и мэра г. Тюмени.

Шоу-программа.

Праздничный фейерверк.

Все эти мероприятия пройдут на сцене, построенной на воде специально к юбилею города.

Самостоятельное возвращение в отель (20 мин пешком).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160