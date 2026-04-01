За три дня вы погрузитесь в культурную атмосферу старого торгового города, увидите старинные усадьбы купцов и храмовые жемчужины.
Вас ждёт погружение в аутентичную сибирскую кухню: тематические обеды, мастер-классы и дегустации блюд, которые вы не найдёте больше нигде. Приключение будет насыщенным, вкусным и душевным – как сама Тюмень.
Программа тура по дням
Тюмень гастрономическая и купеческий размах
Самостоятельное прибытие.
14:00 Заселение в гостиницу.
14:20 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Трансфер в ресторан «Дворянское гнездо».
14:30-15:10 Приветственный купеческий обед XIX века.
Приглашаем вас на обед, который перенесёт в эпоху богатых сибирских трапез и купеческого размаха.
Ресторан с гордостью представит специальное меню с элементами гастро-реконструкции в исполнении шеф-повара.
Трапезу будет сопровождать хозяйка-купчиха.
Она расскажет о традициях и секретах каждого блюда, погрузив в атмосферу настоящего русского гостеприимства.
Меню обеда:
- Яркие, согревающие настойки: клюква-иван чай, облепиха-корица, брусника-мед.
- Салат с сыровяленным мясом лося. Вкус гармонично дополняют золотистые, хрустящие сырные шарики в аппетитной луковой панировке.
- Наваристая Юшка из муксуна с сытным расстегаем.
- Бефстроганов из молодой оленины, медленно томленый в густом сметанном соусе с грибами и специями, подается с воздушным картофельным пюре.
- Легкий, хрустящий Тарт с сочными, свежими сибирскими ягодами.
- Морс клюквенно-брусничный.
- Чай/кофе.
- Хлебная корзина.
15:10-17:30 Обзорная экскурсия по Тюмени с элементами театрализации.
Вас ждет интерактивное путешествие по городу, где рассказ ведется от лица дамы из прошлого.
Это увлекательная поездка – прогулка по историческому центру.
Откроем для вас красоту тюменских площадей, историю тюменских улиц и памятников, тайны замысловатых узоров традиционной сибирской резьбы на наличниках старинных домов.
Обязательно прогуляемся по Мосту Влюбленных и единственной в России 4-х уровневой набережной.
Пройдемся по территории Свято-Троицкого мужского монастыря, уютно расположившегося на территории Затюменки.
Мы посетим:
- Купеческий квартал;
- Единственную четырехуровневую набережную в России;
- Мост Влюбленных;
- Сквер сибирских кошек.
В экскурсию включена театрализованная сценка, которая подарит захватывающие впечатления и положительные эмоции.
На одной из площадей туристов ожидает встреча с купчихой Валюшей Колокольниковой.
Она угостит чаем из дымящегося самовара и тюменскими конфетами.
17:30-18:10 Посещение музея «Дом Машарова».
Это не просто музей, а машина времени, переносящая в атмосферу конца XIX века.
За великолепным фасадом скрывается подлинная история успеха Николая Машарова, чугунолитейного короля.
Постоянная экспозиция «Семейный альбом» познакомит с укладом жизни большой семьи.
Это место, где оживает прошлое.
Экскурсия по музею пройдет в формате театрализованной встречи.
Радушные хозяева дома, Николай Дмитриевич Машаров и его супруга Екатерина Евграфовна, с удовольствием примут гостей.
Гости смогут расспросить супругов Машаровых обо всех сторонах их жизни и деятельности и ощутить тепло очага этой уважаемой в городе семьи.
18:30-19:00 Мастер-класс по приготовлению «Чушь из муксуна» в ресторане «Столица Деревень».
Мастер-класс по приготовлению чуши из муксуна – это уникальная возможность познакомиться с традиционным сибирским блюдом, которые восходят к древним кухонным обычаям народов Сибири.
В ходе мастер-класса участники научаться правильно очищать муксуна, нарезать его ломтиками по традиционной технологии и мариновать с использованием классических сибирских приправ, таких как соль, перец, лук, растительное масло.
Особое внимание будет уделено сохранению свежести и аромата рыбы, ведь именно в это кроется секрет чуши – блюда, которое сочетает в себе легкость, насыщенность и неповторимый вкус северных рек.
Исторический контекст добавит глубины пониманию блюд: Сибирская кухня формировалась в условиях сурового климата и ограниченности продуктов в зимний период, поэтому рыба муксун стала одной из главных пищевых ценностей коренных народов и старожилов региона.
19:00-19:40 Ужин в ресторане с дегустацией приготовленного блюда.
19:40-20:40 Посещение наливочной.
Дегустация фирменного сета наливок.
Вы словно побываете в гостях у бабушки.
Где тепло – не от батарей, а от души.
В интерьере запечатлены воспоминания детства.
Помните, у каждой бабушки был свой шкафчик с сокровищами.
Те самые, от которых веет пирогами, сериалами по «России» и «потому что пригодится».
21:00 Прибытие в гостиницу.
Свободное время.
Тюменские сыровары, нефть и целебная вода
08:00 Завтрак в отеле.
09:20 Выезд на сыроварню.
Путевая экскурсия.
Гости посетят одну из крупнейших сыроварен в окрестностях Тюмени, которая работает с 2017 года.
Здесь изготавливают натуральный сыр по европейским технологиям, в основе которого коровье молоко, закваска и ферменты.
При этом молоко поставляют с ферм из экологически чистых районов области.
10:00-11:30 Экскурсия по сыроварне.
Включает производство + камеру созревания.
Рассказ об истории сыроварни, технологии производства сыра.
Посещение сердца сыроварни – подземной камеры созревания сыра!
После экскурсии для вас проведут дегустацию 15 видов сыра, к которым будут предложены небольшие гастрономические закуски.
На дегустации подробно расскажут о каждом сыре, сроках созревания, вариантах подачи и сочетаний, а также использовании в приготовлении различных блюд.
Бонус: желающие могут приобрести сыр прямо на сыроварне с 10% скидкой.
11:30 Выезд в эко-парк “Тайга”.
12:10 Прибытие в эко-парк.
Это место с историей, уходящей вглубь десятилетий.
Всё началось более 60 лет назад с идеи легендарных геологов Юрия Эрвье и Георгия Чиганова создать загородный лагерь для отдыха детей и работников геологии.
Так родился лагерь “Юный Геолог”, ставший отправной точкой нашей удивительной истории.
В 2017 году, после масштабной реконструкции, лагерь преобразился в современный эко-парк “Тайга”, который стал доступен для всех, кто ищет гармонию с природой и отдых высокого уровня.
12:30-15:30 Посещение уникального термального источника и спа-комплекса.
Еще в 1980-е годы геологи пробурили скважину, чтобы достичь слоя термальных минеральных вод на глубине 1256 метров.
В феврале 2023 года открыли уникальный спа-комплекс площадью 2000 кв. м. с бассейном с горячей минеральной водой под открытым небом и с крытым минеральным бассейном с панорамным видом на лес, саунами, соляной пещерой и другими зонами отдыха.
Объем открытого бассейна с горячей водой составляет 200 куб. метров, температура воды – 37-38°С.
Минеральный состав воды богат ортоборной и метакремниевой кислотами, йодом, бромом и железом – это сочетание помогает улучшить кровообращение, укрепить здоровье и благотворно воздействовать на опорно- двигательный аппарат.
Отдельного внимания заслуживает бювет с минеральной питьевой лечебной водой, рекомендуемой при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Свежий воздух, пропитанный хвойными фитонцидами, банные ритуалы и термальная вода – это сочетание делает пребывание в «Тайге» по настоящему целебным для души и тела.
16:00-16:50 Тематический обед “Нефтяная Сибирь”.
Гостей ждет погружение в историю сибирской нефти и таёжных промыслов в лёгком, динамичном формате: от первых разведчиков до современных “чёрных золотодобытчиков”.
Лектор расскажет, как жила Сибирь, чем кормили геологов, какие традиции и байки ходили и ходят по буровым.
Параллельно подаётся тематический обед из локальных продуктов.
В финале – торжественное посвящение в нефтяники с вручением именных грамот.
Гости уедут сытые, вдохновлённые и уже “почти свои” в нефтяном деле.
Меню обеда:
- Салат с папоротником и мясом лося.
- Нефтяная уха. Прозрачная уха из отборной сибирской рыбы. Подаётся с фирменной каплей «нефти», которая растекается на глазах у изумленных туристов, придает ухе черный цвет и добавляет супу бархатный, насыщенный вкус.
- Мясо медведя с разваренной гречкой.
- Таежный кролик на миндальном сабле с ягодным соусом.
- Дегустационный сет настоек – сибирская/брусничка/лесной микс/черноплодная/черная смородина.
- Чай с таежной брусникой и кедровыми орешками.
17:00 Выезд в Тюмень.
18:00 Прибытие в гостиницу, отдых. Свободное время.
Пешком по городу, мастер-классы и ужин у кожевенного короля
Завтрак в отеле.
Свободное время.
10:30 Освобождение номеров.
10:40 Трансфер в музей им. И. Я. Словцова.
11:00-12:00 Мастер-класс в музее И. Я. Словцова “Ткачество мини-гобелена”.
Мастер-класс в смешанной технике ткачества.
Участники встречи познакомятся с основами ткачества гобелена и создадут мини-картину с традиционным орнаментом народов, проживающих на территории Тюменской области.
Такой вид ткачества использовался для создания безворсовых ковров с древнейших времен.
Сейчас эта техника пользуется популярностью у мастеров, так как позволяет создавать не только традиционные изделия, но и с использованием современных материалов ткать авторские картины.
В дальнейшем сотканный гобелен можно будет использовать для оформления интерьера или как нагрудное украшение.
12:00-13:00 Свободное время на посещение выставок музея.
13:00 Трансфер в кулинарную школу “Максим”.
13:20-14:20 Мастер-класс по приготовлению эксклюзивных сибирских блюд.
Под руководством шеф-повара в студии гости освоят секреты приготовления сибирских деликатесов:
- Сырчики с облепиховой сгущёнкой и изюмом – нежные творожные изделия с яркой ягодной ноткой;
- Икряники – воздушные оладушки из икры, подаются со сметаной и маринованным луком.
Затем – дегустация собственных блюд за дружеским столом.
Занятие – как гастрономическое приключение, с душой Сибири и яркими вкусовыми открытиями, а также чаем с сибирскими травами.
14:30-15:30 Пешеходная экскурсия по улице Дзержинского.
Пешеходная улица Дзержинского (бывшая Садовая) – это настоящий музей под открытым небом и одна из самых красивых улиц Тюмени.
Гости узнают, как по фасадам домов можно читать смену эпох и почему купцы вкладывали огромные деньги в строительство.
Услышат легенды и узнают, какие семейные тайны скрывают стены домов.
Поймут, как наследие купечества, его предприимчивость, меценатство и вкус, сформировало неповторимый облик современной Тюмени.
15:30-17:30 Свободное время (посещение местного рынка и ЦУМа с возможностью приобретения сувениров и гастрономических подарков – сибирских разносолов, рыбы, дикоросов, мяса и других деликатесов).
17:40 Трансфер в ресторан “Тургенев”.
18:00-19:30 Завершающий ужин “В гостях у Чираловых”.
Приглашаем отметить окончание тура на эксклюзивном ужине в историческом особняке Чираловых.
Вашими хозяйками и собеседницами вечера станут очаровательные дочери кожевенного короля – Виринея и Филанида.
В уютной атмосфере родового гнезда сестры поделятся фамильными преданиями, историями из жизни своего знаменитого отца и, конечно, последними городскими сплетнями, которые будоражили общество уездного города.
Изысканный ужин, приготовленный по семейным рецептам, станет достойным сопровождением этого уникального вечера.
Меню ужина:
- Наливки оздоровительные, хозяином дома выгнанные да в подвалах личных на травах местных и плодах клюквы болотной настоенные.
- Крошево из кореньев, намазкой чесночной заправленное и в тарталет хлебный уложенное.
- Профитроль хлебный с икрой из щуки, в местных водах выловленной.
- Блюдо сибирское с грибами благородными из лесов местных начиненное, на сковороде поданное.
- Мясо зверя подворного, особым способом приготовленное, на хлеб хрустящий выложенное.
- Пельмени сибирские по рецептам старинным дочерьми хозяйскими лепленные да горчицей жгучей сдобренные.
- Блины румяные с вареньем крыжовенным хозяйкой дома сваренного.
- Напиток горячий из разнотравья таежного.
19:30 Завершение программы.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Тюмени.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|53 400
|61 100
Стоимость тура на 1 человека без проживания – 39 000 руб.
Гостиница определяется туроператором. Возможные варианты представлены ниже. За 4 дня до начала тура высылается информационный лист с указанием гостиницы.
Наличие мест и актуальную стоимость просьба уточнять по телефону до бронирования тура.
Варианты проживания
«Нефтяник» 3
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Отель «Восток» 3* в г. Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе на комфортабельном экскурсионном микроавтобусе
- Проживание, указанное в программе
- Все переезды по программе на комфортабельном экскурсионном микроавтобусе
- Обзорная экскурсия с театрализацией. Включает чай из самовара, сладости и наливки
- Музей «Дом Машарова» с тематической экскурсией
- Экскурсия по сыроварне
- Эко-парк «Тайга» с термальным спа-комплексом (3 часа отдыха на термах)
- Улица Дзержинского (пешая прогулка)
- Ткачество мини-гобелена в музее им. Словцова
- Сопровождение гида/сопровождающего предусмотрено во время всего тура
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) - отель, Тюмень - аэропорт (ж/д вокзал)
- Питание, не указанное в программе
- Раннее заселение
- Дополнительные сутки проживания
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.