1 день

Тюмень гастрономическая и купеческий размах

Самостоятельное прибытие.

14:00 Заселение в гостиницу.

14:20 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Трансфер в ресторан «Дворянское гнездо».

14:30-15:10 Приветственный купеческий обед XIX века.

Приглашаем вас на обед, который перенесёт в эпоху богатых сибирских трапез и купеческого размаха.

Ресторан с гордостью представит специальное меню с элементами гастро-реконструкции в исполнении шеф-повара.

Трапезу будет сопровождать хозяйка-купчиха.

Она расскажет о традициях и секретах каждого блюда, погрузив в атмосферу настоящего русского гостеприимства.

Меню обеда:

Яркие, согревающие настойки: клюква-иван чай, облепиха-корица, брусника-мед.

Салат с сыровяленным мясом лося. Вкус гармонично дополняют золотистые, хрустящие сырные шарики в аппетитной луковой панировке.

Наваристая Юшка из муксуна с сытным расстегаем.

Бефстроганов из молодой оленины, медленно томленый в густом сметанном соусе с грибами и специями, подается с воздушным картофельным пюре.

Легкий, хрустящий Тарт с сочными, свежими сибирскими ягодами.

Морс клюквенно-брусничный.

Чай/кофе.

Хлебная корзина.

15:10-17:30 Обзорная экскурсия по Тюмени с элементами театрализации.

Вас ждет интерактивное путешествие по городу, где рассказ ведется от лица дамы из прошлого.

Это увлекательная поездка – прогулка по историческому центру.

Откроем для вас красоту тюменских площадей, историю тюменских улиц и памятников, тайны замысловатых узоров традиционной сибирской резьбы на наличниках старинных домов.

Обязательно прогуляемся по Мосту Влюбленных и единственной в России 4-х уровневой набережной.

Пройдемся по территории Свято-Троицкого мужского монастыря, уютно расположившегося на территории Затюменки.

Мы посетим:

Купеческий квартал;

Единственную четырехуровневую набережную в России;

Мост Влюбленных;

Сквер сибирских кошек.

В экскурсию включена театрализованная сценка, которая подарит захватывающие впечатления и положительные эмоции.

На одной из площадей туристов ожидает встреча с купчихой Валюшей Колокольниковой.

Она угостит чаем из дымящегося самовара и тюменскими конфетами.

17:30-18:10 Посещение музея «Дом Машарова».

Это не просто музей, а машина времени, переносящая в атмосферу конца XIX века.

За великолепным фасадом скрывается подлинная история успеха Николая Машарова, чугунолитейного короля.

Постоянная экспозиция «Семейный альбом» познакомит с укладом жизни большой семьи.

Это место, где оживает прошлое.

Экскурсия по музею пройдет в формате театрализованной встречи.

Радушные хозяева дома, Николай Дмитриевич Машаров и его супруга Екатерина Евграфовна, с удовольствием примут гостей.

Гости смогут расспросить супругов Машаровых обо всех сторонах их жизни и деятельности и ощутить тепло очага этой уважаемой в городе семьи.

18:30-19:00 Мастер-класс по приготовлению «Чушь из муксуна» в ресторане «Столица Деревень».

Мастер-класс по приготовлению чуши из муксуна – это уникальная возможность познакомиться с традиционным сибирским блюдом, которые восходят к древним кухонным обычаям народов Сибири.

В ходе мастер-класса участники научаться правильно очищать муксуна, нарезать его ломтиками по традиционной технологии и мариновать с использованием классических сибирских приправ, таких как соль, перец, лук, растительное масло.

Особое внимание будет уделено сохранению свежести и аромата рыбы, ведь именно в это кроется секрет чуши – блюда, которое сочетает в себе легкость, насыщенность и неповторимый вкус северных рек.

Исторический контекст добавит глубины пониманию блюд: Сибирская кухня формировалась в условиях сурового климата и ограниченности продуктов в зимний период, поэтому рыба муксун стала одной из главных пищевых ценностей коренных народов и старожилов региона.

19:00-19:40 Ужин в ресторане с дегустацией приготовленного блюда.

19:40-20:40 Посещение наливочной.

Дегустация фирменного сета наливок.

Вы словно побываете в гостях у бабушки.

Где тепло – не от батарей, а от души.

В интерьере запечатлены воспоминания детства.

Помните, у каждой бабушки был свой шкафчик с сокровищами.

Те самые, от которых веет пирогами, сериалами по «России» и «потому что пригодится».

21:00 Прибытие в гостиницу.

Свободное время.

