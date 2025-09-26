Тюмень и Тобольск: тайны и сокровища Сибири
Начало: Г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул....
«Поездка в древнюю столицу Сибири — Тобольск: вы увидите величественный Тобольский Кремль — единственный каменный кремль за Уралом»
Расписание: По пятницам
26 сен в 21:00
2 ноя в 21:00
16 300 ₽ за человека
Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
Пройти посвящение в сибиряки, попробовать кухню коренных народов севера и искупаться в источниках
Начало: Тюмень, аэропорт «Рощино», 13:05. Время ориентиров...
«А дальше отправимся в Тобольский Кремль»
5 янв в 08:00
77 400 ₽ за человека
Cердце Сибири: Тюмень, Тобольск и село Абалак
Осмотреть старинные памятники зодчества, посетить Тобольский кремль и Свято-Знаменский монастырь
Начало: Тюмень, в аэропорту или на ж/д вокзале до 13:00
«После завтрака соберёмся в 8:15 и отправимся в Тобольск — один из старейших городов Урала и Сибири, славящийся своими архитектурными памятниками, главным из которых является Тобольский кремль»
20 сен в 13:00
27 сен в 13:00
15 445 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Тобольский кремль»
Самые популярные туры этой рубрики в Тюмени
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Тюмени в сентябре 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Тобольский кремль" можно забронировать 3 тура от 15 445 до 77 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте тур в Тюмени на 2025 год по теме «Тобольский кремль», 3 ⭐ отзыва, цены от 15445₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь