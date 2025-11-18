В Тобольске мы посетим исторический кремль, осмотрим Софийско-Успенский и Покровский соборы,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется иметь подходящую одежду для времени года.
Программа тура по дням
Экскурсия по историческому центру Тюмени
Встречаемся и едем в гостиницу, где вы разместитесь и отдохнёте. В 15:00 начнём обзорную экскурсию по историческому центру Тюмени. Вы познакомитесь с прошлым первого русского города в Сибири и с его основными достопримечательностями. Мы увидим уникальные памятники деревянного зодчества, резные наличники и архитектуру, отражающую древнюю и современную культуру нефтяной столицы.
Мы также посетим такие места, как: пешеходную улицу Дзержинского, площадь Борцов Революции, единственную четырёхуровневую набережную в России, мост Влюблённых, Троицкий мужской монастырь и Сквер сибирских кошек.
Продолжительность экскурсии — 2 часа. Затем — возвращение в гостиницу, свободное время.
Достопримечательности Тобольска и село Абалак
После завтрака соберёмся в 8:15 и отправимся в Тобольск — один из старейших городов Урала и Сибири, славящийся своими архитектурными памятниками, главным из которых является Тобольский кремль.
Мы также посетим село Абалак, расположенное в нескольких километрах от Тобольска. Село известно своей историей и чудесами, а также Свято-Знаменским мужским монастырем, который стоит на живописном берегу Иртыша. Здесь вы узнаете о чудотворной иконе «Знамение». По желанию возможно посещение туркомплекса «Абалак» — реконструированного деревянного острога времён похода Ермака (вход за доплату).
Далее вас ждёт экскурсия по Тобольскому кремлю — историческому комплексу на высоком обрыве. Вы увидите знаменитые старинные здания, такие как Софийско-Успенский и Покровский соборы, Соборную колокольню, Гостиный двор, Дворец Наместника и другие. С высоты смотровой площадки нам откроется потрясающий вид на Нижний посад Тобольска, реку Иртыш и окрестные холмы.
После экскурсии — свободное время на территории кремля. В 16:30 мы продолжим экскурсию по Нижнему посаду Тобольска, а после отправимся обратно в Тюмень, куда прибудем около 21:00.
Свободное время, отъезд
После завтрака у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок. Вы можете пройтись по набережной реки Туры в историческом центре, крупнейшей улице города — Республики, площади, где и началось основание Тюмени. Желающие могут посетить горячие источники или аквапарк Тюмени. Затем — освобождение номеров и подготовка к выезду.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 445 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед во 2-й день
- Экскурсии по программе
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала до гостиницы в 1-й день
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тюмени и обратно
- Ужины и обеды вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
- Трансфер гостиница - ж/д вокзал / аэропорт в последний день - 2000 ₽ за машину
- Стоимость тура при проживании в отеле «Восток» - 18 420 ₽