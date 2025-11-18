Мои заказы

Cердце Сибири: Тюмень, Тобольск и село Абалак

Осмотреть старинные памятники зодчества, посетить Тобольский кремль и Свято-Знаменский монастырь
Знакомство с сибирскими городами начнём с Тюмени. Вы увидите старинные деревянные памятники и узнаете, как Тюмень стала нефтяной столицей России.

В Тобольске мы посетим исторический кремль, осмотрим Софийско-Успенский и Покровский соборы,
читать дальше

Соборную колокольню, Гостиный двор. С высоты смотровой площадки полюбуемся потрясающим видом на Нижний посад, Иртыш и окрестные холмы. Побываем в Свято-Знаменском монастыре в селе Абалак и поговорим о чудотворной иконе.

В свободное время вы сможете прогуляться по тюменской набережной, пройтись по мосту Влюблённых и расслабиться в горячих источниках или аквапарке.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется иметь подходящую одежду для времени года.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по историческому центру Тюмени

Встречаемся и едем в гостиницу, где вы разместитесь и отдохнёте. В 15:00 начнём обзорную экскурсию по историческому центру Тюмени. Вы познакомитесь с прошлым первого русского города в Сибири и с его основными достопримечательностями. Мы увидим уникальные памятники деревянного зодчества, резные наличники и архитектуру, отражающую древнюю и современную культуру нефтяной столицы.

Мы также посетим такие места, как: пешеходную улицу Дзержинского, площадь Борцов Революции, единственную четырёхуровневую набережную в России, мост Влюблённых, Троицкий мужской монастырь и Сквер сибирских кошек.

Продолжительность экскурсии — 2 часа. Затем — возвращение в гостиницу, свободное время.

2 день

Достопримечательности Тобольска и село Абалак

После завтрака соберёмся в 8:15 и отправимся в Тобольск — один из старейших городов Урала и Сибири, славящийся своими архитектурными памятниками, главным из которых является Тобольский кремль.

Мы также посетим село Абалак, расположенное в нескольких километрах от Тобольска. Село известно своей историей и чудесами, а также Свято-Знаменским мужским монастырем, который стоит на живописном берегу Иртыша. Здесь вы узнаете о чудотворной иконе «Знамение». По желанию возможно посещение туркомплекса «Абалак» — реконструированного деревянного острога времён похода Ермака (вход за доплату).

Далее вас ждёт экскурсия по Тобольскому кремлю — историческому комплексу на высоком обрыве. Вы увидите знаменитые старинные здания, такие как Софийско-Успенский и Покровский соборы, Соборную колокольню, Гостиный двор, Дворец Наместника и другие. С высоты смотровой площадки нам откроется потрясающий вид на Нижний посад Тобольска, реку Иртыш и окрестные холмы.

После экскурсии — свободное время на территории кремля. В 16:30 мы продолжим экскурсию по Нижнему посаду Тобольска, а после отправимся обратно в Тюмень, куда прибудем около 21:00.

3 день

Свободное время, отъезд

После завтрака у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок. Вы можете пройтись по набережной реки Туры в историческом центре, крупнейшей улице города — Республики, площади, где и началось основание Тюмени. Желающие могут посетить горячие источники или аквапарк Тюмени. Затем — освобождение номеров и подготовка к выезду.

