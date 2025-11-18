Встречаемся и едем в гостиницу, где вы разместитесь и отдохнёте. В 15:00 начнём обзорную экскурсию по историческому центру Тюмени. Вы познакомитесь с прошлым первого русского города в Сибири и с его основными достопримечательностями. Мы увидим уникальные памятники деревянного зодчества, резные наличники и архитектуру, отражающую древнюю и современную культуру нефтяной столицы.

Мы также посетим такие места, как: пешеходную улицу Дзержинского, площадь Борцов Революции, единственную четырёхуровневую набережную в России, мост Влюблённых, Троицкий мужской монастырь и Сквер сибирских кошек.

Продолжительность экскурсии — 2 часа. Затем — возвращение в гостиницу, свободное время.