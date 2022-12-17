1 день

Прибытие в Уфу. Переезд в заповедник «Шульган-таш»

04:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).

Встреча с сопровождающим.

05:00 Выезд из Уфы (380 км).

08:00-09:00 Полноценный завтрак в кафе.

10:30-10:45 По желанию группы, остановка у святого источника «Сажелка».

Освященный родник расположен на правом берегу Кагинского водохранилища, на реке Кага, за восточной окраиной села Кага Белорецкого района Республики Башкортостан.

Хорошо благоустроен, построены часовня, рядом открытая купель.

13:30 Прибытие к заповеднику «Шульган-таш». Размещение в юртах.

Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом.

14:00-15:00 Вкусный обед, с элементами башкирской национальной кухни.

Дегустация национальных напитков.

15:15 Экскурсия в Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-таш».

Четыре тысячи квадратов музейного интерактива, где можно не только слушать и смотреть, но и трогать, делать и даже самому стать экспонатом.

Экскурсионная программа погружает гостей в историю формирования Земли, биологическую эволюцию и жизнь древнего человека на Урале.

И конечно же рассказывает всё об уникальной пещере Шульган-Таш и эпосе «Урал батыр».

17:00 Самоварное чаепитие с башкирскими сладостями:

интерактивная экскурсия в Башкирскую юрту;

знакомство с кочевой культурой башкир и особенностями юртового гостеприимства;

примерка национальных нарядов и этно-фотосессия на свои смартфоны.

19:00 Ужин. Свободное время.

Жаркая кочевая Баня-бочка.

Игра в башкира в юрте.

Ночлег в войлочных юртах.