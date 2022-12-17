Душа Урала. Этно-тур на 2 дня

В этом туре вам предоставится уникальная возможность с головой погрузиться

В этом туре вам предоставится уникальная возможность с головой погрузиться в башкирский колорит и пожить кочевником на территории заповедника Шульган-Таш в Бурзянском районе республики Башкортостан.

Вас ожидают теплые войлочные юрты, оборудованные комфортными спальными местами со всем необходимым для комфортного проживания в зимний период.

Тур поможет почувствовать себя ближе к природе, отстраниться от городской суеты и познакомит вас с богатой культурой и этнографией башкирского народа. Тур может быть проведен в любые даты с декабря по март включительно, при наборе группы от 6 человек. Стоимость при этом может измениться.
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Ближайшие даты:
17
дек
4
фев
24
фев
11
мар
1
апр

Что вас ожидает 🤩

Башкирская кухня
Башкирская кухня
Нас ждет дегустация национальных блюд и напитков, а также чаепитие с башкирскими сладостями
Перевоплощение в кочевника
Перевоплощение в кочевника
Познакомитесь с кочевой культурой башкир, примерите национальные наряды и переночуете в настоящей войлочной юрте
Увлекательные мастер-классы
Увлекательные мастер-классы
Вы сможете пострелять из лука и поработать за настоящим ткацким станком

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Уфу. Переезд в заповедник «Шульган-таш»

04:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).

Встреча с сопровождающим.

05:00 Выезд из Уфы (380 км).

08:00-09:00 Полноценный завтрак в кафе.

10:30-10:45 По желанию группы, остановка у святого источника «Сажелка».

Освященный родник расположен на правом берегу Кагинского водохранилища, на реке Кага, за восточной окраиной села Кага Белорецкого района Республики Башкортостан.

Хорошо благоустроен, построены часовня, рядом открытая купель.

13:30 Прибытие к заповеднику «Шульган-таш». Размещение в юртах.

Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом.

14:00-15:00 Вкусный обед, с элементами башкирской национальной кухни.

Дегустация национальных напитков.

15:15 Экскурсия в Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-таш».

Четыре тысячи квадратов музейного интерактива, где можно не только слушать и смотреть, но и трогать, делать и даже самому стать экспонатом.

Экскурсионная программа погружает гостей в историю формирования Земли, биологическую эволюцию и жизнь древнего человека на Урале.

И конечно же рассказывает всё об уникальной пещере Шульган-Таш и эпосе «Урал батыр».

17:00 Самоварное чаепитие с башкирскими сладостями:

  • интерактивная экскурсия в Башкирскую юрту;
  • знакомство с кочевой культурой башкир и особенностями юртового гостеприимства;
  • примерка национальных нарядов и этно-фотосессия на свои смартфоны.

19:00 Ужин. Свободное время.

Жаркая кочевая Баня-бочка.

Игра в башкира в юрте.

Ночлег в войлочных юртах.

Прибытие в Уфу. Переезд в заповедник «Шульган-таш»Прибытие в Уфу. Переезд в заповедник «Шульган-таш»Прибытие в Уфу. Переезд в заповедник «Шульган-таш»Прибытие в Уфу. Переезд в заповедник «Шульган-таш»Прибытие в Уфу. Переезд в заповедник «Шульган-таш»Прибытие в Уфу. Переезд в заповедник «Шульган-таш»Прибытие в Уфу. Переезд в заповедник «Шульган-таш»
2 день

Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»

09:00 Завтрак

10:00 Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука.

Мастер-класс по ткачеству на станке.

11:00 Экскурсия в музейно-экскурсионный комплекс Заповедника «Шульган-Таш».

На сегодняшний день пещера Шульган-таш, в честь которой назван заповедник, остаётся единственной в Восточной Европе пещерой с наскальными рисунками эпохи палеолита.

А также, это единственный в России заповедник, охраняющий аборигенных медоносных пчёл и исконный промысел башкир – бортничество, при котором пчелы живут в дуплах деревьев.

Обо всем об этом на экскурсии.

Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес».

В биосферном заповеднике есть отдел пчеловодства, который занимается бортевым пчеловодством и сохранением бурзянской пчелы.

Демонстрационная колодная пасека.

Государственный природный биосферный заповедник «Шульган-Таш» находится в Бурзянском районе Башкортостана. Туристам разрешен доступ в музейно-экскурсионный комплекс.

Заповедник входит в состав биосферного резервата «Башкирский Урал».

Стоянка первобытного человека.

14:00 Обед.

15:00 Отправление в Уфу.

18:00-19:00 Остановка в кафе, ужин.

22:30 Прибытие в Уфу.

Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»Завершение программы. Мастер-классы и экскурсия по пещере «Шульган-таш»

Проживание

Тур предусматривает размещение в заповеднике «Шульган-таш» в войлочных юртах.

Стоимость тура на 1 человека – 29 600 руб.

Варианты проживания

Заповедник «Шульган-таш»

1 ночь

Размещение в войлочных юртах. Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом. Во всех юртах есть чайные зоны – с чаем и кофе, каждый может себе устроить чайный перерыв.

Заповедник «Шульган-таш»Заповедник «Шульган-таш»Заповедник «Шульган-таш»Заповедник «Шульган-таш»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги на комфортном туристическом автобусе
  • Проживание: 1 ночь в юрте
  • Сопровождение по маршруту
  • Питание: 1 день – завтрак, обед, перекус-чаепитие и ужин, 2 день – завтрак, обед и ужин
  • Дегустация национальных напитков (буза, медовуха)
  • Входные билеты в заповедник и в пещеру «Шульган-таш»
  • Входные билеты в историко-культурный музейный комплекс «Шульган-таш»
  • Фотосессия и примерка национальной одежды
  • Мастер-класс по стрельбе из лука
  • Мастер-класс по ткачеству на станке
  • Баня
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Уфу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Возможно ли изменение программы?

Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А, так же производить замену гостиницы той же категории или выше.

Точно ли прописано время начала и окончания экскурсий?

Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧒Можно с детьми🌓2-дневные туры🧳Многодневные туры

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