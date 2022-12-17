04:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).
Встреча с сопровождающим.
05:00 Выезд из Уфы (380 км).
08:00-09:00 Полноценный завтрак в кафе.
10:30-10:45 По желанию группы, остановка у святого источника «Сажелка».
Освященный родник расположен на правом берегу Кагинского водохранилища, на реке Кага, за восточной окраиной села Кага Белорецкого района Республики Башкортостан.
Хорошо благоустроен, построены часовня, рядом открытая купель.
13:30 Прибытие к заповеднику «Шульган-таш». Размещение в юртах.
Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом.
14:00-15:00 Вкусный обед, с элементами башкирской национальной кухни.
Дегустация национальных напитков.
15:15 Экскурсия в Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-таш».
Четыре тысячи квадратов музейного интерактива, где можно не только слушать и смотреть, но и трогать, делать и даже самому стать экспонатом.
Экскурсионная программа погружает гостей в историю формирования Земли, биологическую эволюцию и жизнь древнего человека на Урале.
И конечно же рассказывает всё об уникальной пещере Шульган-Таш и эпосе «Урал батыр».
17:00 Самоварное чаепитие с башкирскими сладостями:
19:00 Ужин. Свободное время.
Жаркая кочевая Баня-бочка.
Игра в башкира в юрте.
Ночлег в войлочных юртах.
09:00 Завтрак
10:00 Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука.
Мастер-класс по ткачеству на станке.
11:00 Экскурсия в музейно-экскурсионный комплекс Заповедника «Шульган-Таш».
На сегодняшний день пещера Шульган-таш, в честь которой назван заповедник, остаётся единственной в Восточной Европе пещерой с наскальными рисунками эпохи палеолита.
А также, это единственный в России заповедник, охраняющий аборигенных медоносных пчёл и исконный промысел башкир – бортничество, при котором пчелы живут в дуплах деревьев.
Обо всем об этом на экскурсии.
Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес».
В биосферном заповеднике есть отдел пчеловодства, который занимается бортевым пчеловодством и сохранением бурзянской пчелы.
Демонстрационная колодная пасека.
Государственный природный биосферный заповедник «Шульган-Таш» находится в Бурзянском районе Башкортостана. Туристам разрешен доступ в музейно-экскурсионный комплекс.
Заповедник входит в состав биосферного резервата «Башкирский Урал».
Стоянка первобытного человека.
14:00 Обед.
15:00 Отправление в Уфу.
18:00-19:00 Остановка в кафе, ужин.
22:30 Прибытие в Уфу.
Тур предусматривает размещение в заповеднике «Шульган-таш» в войлочных юртах.
Стоимость тура на 1 человека – 29 600 руб.
Размещение в войлочных юртах. Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом. Во всех юртах есть чайные зоны – с чаем и кофе, каждый может себе устроить чайный перерыв.
Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А, так же производить замену гостиницы той же категории или выше.
Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.