1 день

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» и мастер-класс

Самостоятельное прибытие в Уфу, на место сбора.

(При необходимости возможна встреча на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату)

11:50 Сбор группы на территории музея Ленина (ул. Достоевского, 78).

Встреча с сопровождающим.

12:00 Посещение музея археологии и этнографии:

Постоянная экспозиция включает разделы "Археология Южного Урала","Мир башкирской культуры","Народы Башкортостана","Сарматское золото".

Дополненные картами, схемами, планами, фотографиями, графическими реконструкциями, экспозиции позволяют посетителям получить насыщенную и интересную информацию.

13:00 Кулинарный мастер-класс.

Мастер-класс по приготовлению башкирского национального блюда (блюда будут меняться на усмотрение туроператора на каждый поток) даст возможность проникнуться неповторимыми вкусами и ароматами нашей кухни и вкусно поесть.

14:00 Вкусный обед в кафе.

15:00 Автобусная обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» по южной части города, с выходами на объекты.

Уфа – столица республики Башкортостан.

Сегодня – это крупный, интересный и стремительно развивающийся современный город, с богатой историей.

Во время экскурсии мы увидим, как город сочетает в себе несколько архитектурных стилей, разных культур и религий.

Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен.

Покажем излюбленные места горожан:

Гостиный двор;

самую высокую конную статую в России — памятник Салавату Юлаеву;

памятники народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму и корифею башкирского оперного искусства, композитору Загиру Исмагилову, самый новый памятник города – М. Шаймуратову, Ленину и Шаляпину;

Аксаковский народный дом, загадочный дом купца Костерина, здание Дворянского собрания и др.

Вы узнаете о традициях настоящего башкирского гостеприимства.

18:00 Завершение экскурсии у гостиницы Башкирия 4* (ул. Ленина, 25/29).

Свободное время: самостоятельный ужин, посещение городского пространства Арт-Квадрат, посещение музеев и театров по желанию.