в субботу в 07:30

Что вас ожидает

Из Уфы мы выезжаем рано: дорога займет около 2,5 часов — по пути вы услышите о Башкирии и ее культурном разнообразии, увидите древние Шиханы. Сегодня вам предстоит насыщенный день:

Первым делом вы познакомитесь с историей Стерлибашевского района, где живет наша бабушка, и посетите Краеведческий музей. Стерлибашевский район в 18-19 веках стал центром магометанского образования: когда в Уфе находилось только 3 медресе, здесь их было более 50!

Уже через 20 минут доедем до бабушки, и нас сразу встретят застольем. Бишбармак, кыстыбый, вак-беляш — наша мастерица по пирогам все готовит сама по старинным рецептам.

После обеда отправимся изучать деревню, заглянем в ремесленные мастерские, а еще устроим фотосессию в башкирских и татарских костюмах.

Вы побываете на мастер-классе по изготовлению башкирской сумочки-кисета «янсык» — получится отличный сувенир!

Вернемся во двор бабушки: посмотрим ее огород, познакомимся с курочками-козочками. Бабушка расскажет о жизни в деревне, а еще покажет лекарственные чаи, которые она выращивает — обязательно их продегустируем.

Затем вас ждет гастрономический мастер-класс: испечем башкирский десерт баурсак. А бабушка поделится секретом, который делает баурсак пышным и по-особенному вкусным! Результат мастер-класса попробуем за чаепитием, а после, часов в 7 вечера, отправимся в Уфу.

Летом, если будет возможность, посетим православный храм в готическом стиле: сейчас его восстанавливают.

Также по желанию вы сможете приобрести фермерские продукты, ароматное подсолнечное масло, мед, саженцы сортовых деревьев и кустарников, изделия из войлока.

На Всероссийском конкурсе «Маршрут года» наш тур получил гран-при в номинации «Лучший гастрономический маршрут 2021».

Организационные детали

На экскурсии с вами будет и гид, и водитель

Экскурсия длится с 08:00 до 21:00; дорога в одну сторону занимает примерно 2,5 часа (180 км). В зависимости от количества человек в группе будет предоставлен автомобиль или микроавтобус.

Трансфер, угощения, дегустация чаев, мастер-классы входят в стоимость

Дополнительно:

Можно отправиться к бабушке на два дня, оздоровиться в целебной башкирской бане; для уточнения деталей пишите в личные сообщения.

Также возможно проведение индивидуальной экскурсии, стоимость для 1-3 человек составит 12500 рублей

В дорогу рекомендуем взять воду и перекус в дорогу. Для посещения Свято-Никольского скита женщинам необходимо взять платки.