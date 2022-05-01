в субботу в 07:30

Из Уфы - в гости к бабушке

Проникнуться деревенским колоритом, побывать на мастер-классах и попробовать национальные вкусности

Мини-группа
Это не театрализованное представление: в гостях у бабушки вы почувствуете искреннюю душевность и заботу.

Узнаете, как здесь устроен быт, и услышите об обычаях и местных промыслах.

Обед из национальных блюд, дегустация травяных чаев, мастер-классы, фотосессия в традиционных костюмах — вы раскроете башкирскую культуру с разных сторон!
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Из Уфы - в гости к бабушке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Из Уфы мы выезжаем рано: дорога займет около 2,5 часов — по пути вы услышите о Башкирии и ее культурном разнообразии, увидите древние Шиханы. Сегодня вам предстоит насыщенный день:

  • Первым делом вы познакомитесь с историей Стерлибашевского района, где живет наша бабушка, и посетите Краеведческий музей. Стерлибашевский район в 18-19 веках стал центром магометанского образования: когда в Уфе находилось только 3 медресе, здесь их было более 50!
  • Уже через 20 минут доедем до бабушки, и нас сразу встретят застольем. Бишбармак, кыстыбый, вак-беляш — наша мастерица по пирогам все готовит сама по старинным рецептам.
  • После обеда отправимся изучать деревню, заглянем в ремесленные мастерские, а еще устроим фотосессию в башкирских и татарских костюмах.
  • Вы побываете на мастер-классе по изготовлению башкирской сумочки-кисета «янсык» — получится отличный сувенир!
  • Вернемся во двор бабушки: посмотрим ее огород, познакомимся с курочками-козочками. Бабушка расскажет о жизни в деревне, а еще покажет лекарственные чаи, которые она выращивает — обязательно их продегустируем.
  • Затем вас ждет гастрономический мастер-класс: испечем башкирский десерт баурсак. А бабушка поделится секретом, который делает баурсак пышным и по-особенному вкусным! Результат мастер-класса попробуем за чаепитием, а после, часов в 7 вечера, отправимся в Уфу.

Летом, если будет возможность, посетим православный храм в готическом стиле: сейчас его восстанавливают.
Также по желанию вы сможете приобрести фермерские продукты, ароматное подсолнечное масло, мед, саженцы сортовых деревьев и кустарников, изделия из войлока.

На Всероссийском конкурсе «Маршрут года» наш тур получил гран-при в номинации «Лучший гастрономический маршрут 2021».

Организационные детали

  • На экскурсии с вами будет и гид, и водитель
  • Экскурсия длится с 08:00 до 21:00; дорога в одну сторону занимает примерно 2,5 часа (180 км). В зависимости от количества человек в группе будет предоставлен автомобиль или микроавтобус.
  • Трансфер, угощения, дегустация чаев, мастер-классы входят в стоимость

Дополнительно:

  • Можно отправиться к бабушке на два дня, оздоровиться в целебной башкирской бане; для уточнения деталей пишите в личные сообщения.
  • Также возможно проведение индивидуальной экскурсии, стоимость для 1-3 человек составит 12500 рублей

В дорогу рекомендуем взять воду и перекус в дорогу. Для посещения Свято-Никольского скита женщинам необходимо взять платки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Уфе на улице Рихарда Зорге
Когда и сколько длится
Когда: в субботу в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу в 07:30

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