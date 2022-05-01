в субботу в 07:30

Из Уфы мы выезжаем рано: дорога займет около 2,5 часов — по пути вы услышите о Башкирии и ее культурном разнообразии, увидите древние Шиханы. Сегодня вам предстоит насыщенный день:
Летом, если будет возможность, посетим православный храм в готическом стиле: сейчас его восстанавливают.
Также по желанию вы сможете приобрести фермерские продукты, ароматное подсолнечное масло, мед, саженцы сортовых деревьев и кустарников, изделия из войлока.
На Всероссийском конкурсе «Маршрут года» наш тур получил гран-при в номинации «Лучший гастрономический маршрут 2021».
В дорогу рекомендуем взять воду и перекус в дорогу. Для посещения Свято-Никольского скита женщинам необходимо взять платки.