Н Наталья Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин читать дальше нашей экскурсии было посещение парка Торатау. Мы услышали много познавательной информации,совершая восхождение на эту гору. И добравшись до вершины,мы услышали замечательные легенды, которые оживили горы и реки и придали им новые смысловые оттенки. Также мы побывали на страусиной ферме и несмотря на дождь,получили удовольствие от кормления животных, увидев необычных павлинов,ламу,лисиц. Закончив нашу поездку посещением голубого озера,мы возвращались домой под мелодии замечательного национального инструмента - курая. Айсылу отвечала на все наши вопросы и даже более того. Рекомендуем эту экскурсию и огромное спасибо организаторам и нашему гиду Айсылу! 26-го мая 2024 года мы с подругами были на экскурсии "Башкирское предуралье". У нас был замечательный гид Айсылу. Первым пунктом

Н Наталия Неизведанная Башкирия читать дальше раз. Мне бы хотелось сделать предложение. Перед организацией поездки клиента необходимо: 1. Предложить несколько вариантов остановки на обед. Можно предложить несколько кафе, приложить меню. С согласия клиента уже забронировать место. 2. Предложить катание на катере в Красном ключе, в случае согласия взять и оплату, и забронировать мероприятие со сторонней компанией. Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще

А Алексей Неизведанная Башкирия Гульсия-отличный экскурсовод и приятный человек. Насладились природой и атмосферой сполна в приятной обстановке. Спасибо за замечательную эскурсию.

Д Дмитрий Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин Спасибо гиду Диларе за прекрасный день, проведенный на одном дыхании. Разнообразно и познавательно. Места красивые. Природа!!! Шихан Торатау - место силы!!!

А Анна Вечерняя Уфа на автомобиле Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!

А Алексей Аскинская ледяная пещера и водопад Мужские слёзы Все прошло замечательно Красивая природа, уникальная пещера, вид с вершины пещеры тоже безумный. Остались довольны.

А Алексей Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин Диана - отличный экскурсовод. Все прошло замечательно. Учтены все пожелания.

О Ольга Знакомство с Уфой Экскурсия была шикарной! Три часа пролетели незаметно. Благодарим и за отличную организацию, и за глубокое погружение в историю, и за то, что нестандартно открываете для туристов свой город!

С Сергей Вечерняя Уфа на автомобиле Прекрасная и удобная экскурсия. Много раз бывал в Уфе по работе, но не видел и десятой доли красоты, показанной на экскурсии. Все легко и понятно. Спасибо гиду! Однозначно рекомендую!