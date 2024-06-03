1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: В месте вашего размещения
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аскинская пещера и водопад Мужские слёзы: природное великолепие Уфы
Загадочные ледяные скульптуры и водопад Мужские слёзы ждут вас в удивительной экскурсии по Уфе
Начало: В районе УСА «Уфа-Арена»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай: незабываемые впечатления
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Большим Притёсам реки Ай, где вас ждут величественные скалы и уникальные природные красоты
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2700025 650₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Башкирское предуралье: природа и святыни в мини-группе из Уфы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Башкирскому предуралью: от озерных чудес до горных вершин
Начало: По договоренности
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Уфы в Бирск и Бахтыбаево: путевка в прошлое и культуру марийцев
Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по Башкирии: уникальные места и духовность
Вас ждет погружение в историю и природу Башкирии: монастырские традиции, легендарные пейзажи и чистейшие источники
Начало: По договоренности
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по скалам Башкирии: от Абзаково до Кульсугадыташ
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Башкирии с увлекательными историями и фотосессиями
Начало: ТЦ «Июнь»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 27 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Захватывающая экскурсия на Айгирские скалы из Уфы: индивидуальный тур
Восхождение на Айгирские скалы - это не просто экскурсия, это погружение в дикую природу, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
10 июня в 16:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы
Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Воскресенскому: история, искусство, легенды
Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 499₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
Комфортное путешествие по старинным загородным особнякам Уфы. Посетите дом-музей Аксаковых, усадьбу Деева и дворец Тевкелевых с увлекательными историями
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Уфу: индивидуальная экскурсия по башкирской столице
Погрузитесь в атмосферу Уфы, изучите её историю и культуру. Узнайте, чем живут местные жители, и получите ценные советы по планированию отдыха
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 2390022 705₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 202426-го мая 2024 года мы с подругами были на экскурсии "Башкирское предуралье". У нас был замечательный гид Айсылу. Первым пунктом
- ННаталия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
- ААлексей1 июня 2024Гульсия-отличный экскурсовод и приятный человек. Насладились природой и атмосферой сполна в приятной обстановке. Спасибо за замечательную эскурсию.
- ДДмитрий1 июня 2024Спасибо гиду Диларе за прекрасный день, проведенный на одном дыхании. Разнообразно и познавательно. Места красивые. Природа!!! Шихан Торатау - место силы!!!
- ААнна31 мая 2024Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!
- ААлексей30 мая 2024Все прошло замечательно Красивая природа, уникальная пещера, вид с вершины пещеры тоже безумный. Остались довольны.
- ААлексей30 мая 2024Диана - отличный экскурсовод. Все прошло замечательно. Учтены все пожелания.
- ООльга27 мая 2024Экскурсия была шикарной! Три часа пролетели незаметно. Благодарим и за отличную организацию, и за глубокое погружение в историю, и за то, что нестандартно открываете для туристов свой город!
- ССергей26 мая 2024Прекрасная и удобная экскурсия. Много раз бывал в Уфе по работе, но не видел и десятой доли красоты, показанной на экскурсии. Все легко и понятно. Спасибо гиду! Однозначно рекомендую!
- ММайя24 мая 2024Очень благодарны гиду Вере за знакомство с городом и за непредвзятый взгляд историка. При этом экскурсия не сухая и не перегруженная.
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