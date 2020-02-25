14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы начнем экскурсию с места основания города, там, где стоял Уфимский Кремль. Вы увидите самый высокий конный памятник в Европе — памятник национальному герою Салавату Юлаеву, музыкальные фонтаны и театры, мусульманские мечети и православные храмы, колесо обозрения и строящиеся небоскребы, Лебединое озеро и многое другое.

Я расскажу об истории города и его основных достопримечательностях; о республике Башкортостан; о наших талантливых и прославленных горожанах: писателях, музыкантах, художниках и танцорах; о промышленных и инженерных достижениях Уфы; о современном развитии большого мегаполиса 21 века — столицы Республики Башкортостан — суверенной республики в составе РФ.