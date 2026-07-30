14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Уфа — родина писателя Аксакова и художника Нестерова, здесь пел юный Шаляпин и начинал танцевать Рудольф Нуреев, здесь работают современные гиганты нефтехимии и проводятся уникальные операции офтальмологом Эрнстом Мулдашевым.
Православные церкви соседствуют с мусульманскими мечетями, а в магазинах продают липовый мед и богатырский кумыс. С моей помощью знакомство с Уфой принесет радость познания нового края!
Православные церкви соседствуют с мусульманскими мечетями, а в магазинах продают липовый мед и богатырский кумыс. С моей помощью знакомство с Уфой принесет радость познания нового края!
Описание экскурсии
Мы начнем экскурсию с места основания города, там, где стоял Уфимский Кремль. Вы увидите самый высокий конный памятник в Европе — памятник национальному герою Салавату Юлаеву, музыкальные фонтаны и театры, мусульманские мечети и православные храмы, колесо обозрения и строящиеся небоскребы, Лебединое озеро и многое другое.
Я расскажу об истории города и его основных достопримечательностях; о республике Башкортостан; о наших талантливых и прославленных горожанах: писателях, музыкантах, художниках и танцорах; о промышленных и инженерных достижениях Уфы; о современном развитии большого мегаполиса 21 века — столицы Республики Башкортостан — суверенной республики в составе РФ.
Организационные детали
- Экскурсия — авто-пешеходная, транспорт включен в стоимость
- Возможно проведение экскурсии для группы 4-6 человек — 11 000 руб. за группу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 954 туристов
Я родилась и всю жизнь живу в Уфе. Гид-переводчик с 20 летним стажем. Окончила ИнЯз. Училась в Уфе, Москве, Екатеринбурге. Обожаю показывать свой город гостям, да и коренным жителям. Так
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 125 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Вере за интересную познавательную экскурсию! Человек очень любит свой город, это видно во всём, и делится этой любовью с вами! Организация на высшем уровне! Отдельное спасибо нашему водителю Сергею!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Хотим выразить огромную благодарность Вере за потрясающую экскурсию по Уфе! Благодаря её увлекательному рассказу мы по-новому взглянули на знакомые места и открыли для себя множество скрытых уголков города. Особенно запомнились
Вам был полезен этот отзыв?
Т
очень интересно рассказано и показано, водитель замечательный останавливался по просьбе, познавательно и за короткое время
Вам был полезен этот отзыв?
Большое спасибо экскурсоводу Римме! Она провела нам такую интересную и познавательную программу, что мы остались в восторге.
Вам был полезен этот отзыв?
А
первый раз были в Уфе. интересный обзор по городу от человека блестяще знающего историю города и края.
Вам был полезен этот отзыв?
Добрый день!
Экскурсия с Верой по Уфе у нас была 2 января.
Вера много знает историй, легенд.
Она с любовью рассказывает про город и его достопримечательности.
Мы узнали кто такой Салават Юлаев, проехались по старинным улочкам, заезжали в храмы.
Рассказ доступен и понятен.
Было познавательно и интересно.
3 часа пролетела очень быстро.
Благодарю за экскурсию по замечательному городу Уфа!
Экскурсовода Веру рекомендую!
Экскурсия с Верой по Уфе у нас была 2 января.
Вера много знает историй, легенд.
Она с любовью рассказывает про город и его достопримечательности.
Мы узнали кто такой Салават Юлаев, проехались по старинным улочкам, заезжали в храмы.
Рассказ доступен и понятен.
Было познавательно и интересно.
3 часа пролетела очень быстро.
Благодарю за экскурсию по замечательному городу Уфа!
Экскурсовода Веру рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии на «Знакомство с Уфой»
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
10 авг в 14:00
11 авг в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Познакомьтесь с историей Уфы через её главные достопримечательности. Узнайте о событиях и личностях, оставивших след в истории города
Начало: В районе монумента Дружбы
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: от крепости стрельцов до столицы проспектов
Начало: Монумент Дружбы, Республика Башкортостан, городско...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
от 9000 ₽ за экскурсию