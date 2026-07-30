14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Знакомство с Уфой

От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Уфа — родина писателя Аксакова и художника Нестерова, здесь пел юный Шаляпин и начинал танцевать Рудольф Нуреев, здесь работают современные гиганты нефтехимии и проводятся уникальные операции офтальмологом Эрнстом Мулдашевым.

Православные церкви соседствуют с мусульманскими мечетями, а в магазинах продают липовый мед и богатырский кумыс. С моей помощью знакомство с Уфой принесет радость познания нового края!
5
125 отзывов
Знакомство с Уфой
Знакомство с Уфой
Знакомство с Уфой

Описание экскурсии

Мы начнем экскурсию с места основания города, там, где стоял Уфимский Кремль. Вы увидите самый высокий конный памятник в Европе — памятник национальному герою Салавату Юлаеву, музыкальные фонтаны и театры, мусульманские мечети и православные храмы, колесо обозрения и строящиеся небоскребы, Лебединое озеро и многое другое.

Я расскажу об истории города и его основных достопримечательностях; о республике Башкортостан; о наших талантливых и прославленных горожанах: писателях, музыкантах, художниках и танцорах; о промышленных и инженерных достижениях Уфы; о современном развитии большого мегаполиса 21 века — столицы Республики Башкортостан — суверенной республики в составе РФ.

Организационные детали

  • Экскурсия — авто-пешеходная, транспорт включен в стоимость
  • Возможно проведение экскурсии для группы 4-6 человек — 11 000 руб. за группу

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 954 туристов
Я родилась и всю жизнь живу в Уфе. Гид-переводчик с 20 летним стажем. Окончила ИнЯз. Училась в Уфе, Москве, Екатеринбурге. Обожаю показывать свой город гостям, да и коренным жителям. Так
читать дальшеуменьшить

радостно видеть, как люди открывают для себя новые страницы в истории, как интересно им узнать факты биографий знаменитых людей, почувствовать национальный колорит народа и сегодняшний ритм меняющейся столицы республики. Нередко на своих экскурсиях я исполняю стихи или песни об Уфе, если гости не против — это создает особую лирическую атмосферу. У Вас сложится свое впечатление о нашем городе и останутся приятные воспоминания об Уфе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 125 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
116
4
7
3
1
2
1
1
Вячеслав
Огромное спасибо Вере за интересную познавательную экскурсию! Человек очень любит свой город, это видно во всём, и делится этой любовью с вами! Организация на высшем уровне! Отдельное спасибо нашему водителю Сергею!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Хотим выразить огромную благодарность Вере за потрясающую экскурсию по Уфе! Благодаря её увлекательному рассказу мы по-новому взглянули на знакомые места и открыли для себя множество скрытых уголков города. Особенно запомнились
читать дальшеуменьшить

прогулка с живописными видами и атмосферный исторический центр с его купеческими особняками. Вера — настоящий профессионал, она не только блестяще знает историю, но и умеет подать информацию живо, с душой и юмором. Мы были приятно удивлены, как гармонично она соединила в маршруте известные достопримечательности и малоизвестные, но очень красивые локации. Отдельное спасибо за тёплый приём и внимание — мы чувствовали себя желанными гостями. Всем, кто хочет влюбиться в Уфу, настоятельно рекомендуем обращаться именно к Вере!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
очень интересно рассказано и показано, водитель замечательный останавливался по просьбе, познавательно и за короткое время
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Большое спасибо экскурсоводу Римме! Она провела нам такую интересную и познавательную программу, что мы остались в восторге.
Большое спасибо экскурсоводу Римме! Она провела нам такую интересную и познавательную программу, что мы остались в восторге.
Большое спасибо экскурсоводу Римме! Она провела нам такую интересную и познавательную программу, что мы остались в восторге.
Большое спасибо экскурсоводу Римме! Она провела нам такую интересную и познавательную программу, что мы остались в восторге.
Большое спасибо экскурсоводу Римме! Она провела нам такую интересную и познавательную программу, что мы остались в восторге.
Большое спасибо экскурсоводу Римме! Она провела нам такую интересную и познавательную программу, что мы остались в восторге.
Вам был полезен этот отзыв?
А
первый раз были в Уфе. интересный обзор по городу от человека блестяще знающего историю города и края.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Добрый день!
Экскурсия с Верой по Уфе у нас была 2 января.
Вера много знает историй, легенд.
Она с любовью рассказывает про город и его достопримечательности.
Мы узнали кто такой Салават Юлаев, проехались по старинным улочкам, заезжали в храмы.
Рассказ доступен и понятен.
Было познавательно и интересно.
3 часа пролетела очень быстро.
Благодарю за экскурсию по замечательному городу Уфа!

Экскурсовода Веру рекомендую!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Уфы

Похожие экскурсии на «Знакомство с Уфой»

Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Пешая
2 часа
75 отзывов
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
10 авг в 14:00
11 авг в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 2 чел.
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
На машине
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Познакомьтесь с историей Уфы через её главные достопримечательности. Узнайте о событиях и личностях, оставивших след в истории города
Начало: В районе монумента Дружбы
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
На микроавтобусе
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 18 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 18 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: от крепости стрельцов до столицы проспектов
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: от крепости стрельцов до столицы проспектов
Начало: Монумент Дружбы, Республика Башкортостан, городско...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Уфе
от 9000 ₽ за экскурсию