14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнем экскурсию с места основания города, там, где стоял Уфимский Кремль. Вы увидите самый высокий конный памятник в Европе — памятник национальному герою Салавату Юлаеву, музыкальные фонтаны и театры, мусульманские мечети и православные храмы, колесо обозрения и строящиеся небоскребы, Лебединое озеро и многое другое.
Я расскажу об истории города и его основных достопримечательностях; о республике Башкортостан; о наших талантливых и прославленных горожанах: писателях, музыкантах, художниках и танцорах; о промышленных и инженерных достижениях Уфы; о современном развитии большого мегаполиса 21 века — столицы Республики Башкортостан — суверенной республики в составе РФ.
Организационные детали
Экскурсия — авто-пешеходная, транспортные расходы включены в стоимость
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура — в центре города.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я родилась и всю жизнь живу в Уфе. Гид-переводчик с 20 летним стажем. Окончила ИнЯз. Училась в Уфе, Москве, Екатеринбурге. Обожаю показывать свой город гостям, да и коренным жителям. Так радостно видеть, как люди открывают для себя новые страницы в истории, как интересно им узнать факты биографий знаменитых людей, почувствовать национальный колорит народа и сегодняшний ритм меняющейся столицы республики. Нередко на своих экскурсиях я исполняю стихи или песни об Уфе, если гости не против — это создает особую лирическую атмосферу. У Вас сложится свое впечатление о нашем городе и останутся приятные воспоминания об Уфе.
Спасибо! Отличная экскурсия. Максимально получили информацию о архитектурном наследии города за время экскурсии. Учитывая, что мы архитекторы и нас интересовало помимо стандартного обзора более детальная историческая информация и градостроительное развитие города, Вера отлично со всем справилась. Было очень интересно!!! Спасибо. Профессионально, интересно и без отвлечений от темы,
Богдан
17 февраля 2020
Вера отличный рассказчик, знаток истории города и республики. Узнали об Уфе много нового, открыли для себя её исторические места и новые достопримечательности. Особенно понравился рассказ про памятник Салавату - как у скульптора родилась идея создания, как он работал над памятником и т д. Ещё хорошо, что маршрут построен гибко - вы сами решаете, хотите зайти внутрь храма/мечети или предпочтете просто послушать рассказ. В общем, твёрдая пятёрка.
Ольга
10 февраля 2020
Очень познавательная и содержательная экскурсия. Спасибо Вере за удачно проведённый день. За 3 часа охватили все темы - как исторических событий, так и современности. Ничего лучше я бы не придумала для себя - как за одни сутки познакомится с замечательным уральским городом - Уфа!
Екатерина
14 декабря 2019
Спасибо большое,Вере за интересную и познавательную экскурсию по Уфе! Очень понравилась организация -на машине удобно,т.к.Уфа -не маленький город и зимой довольно морозно,а в знаковых местах города пешее ознакомление с памятниками и местами! Спасибо еще раз за знакомство с Уфой!
Елена
17 ноября 2019
Наша экскурсия проходила в ноябре, погода была соответствующая: холодно, пасмурно, дождик, холодный ветер. Поэтому мы большую часть времени провели разглядывая город из окна машины. Выходили только на месте древнего уфимского кремля и, конечно же, к памятнику Салавата. Там красиво! И из машины посмотрели очень много и послушали о многом. Жалею, что мы из-за холода не пошли смотреть парк.
Вообще, было ощущение, что остановись мы в любом месте, Вера найдет, о чем тут можно рассказать. Отличный экскурсовод!
Наталья
15 сентября 2019
Экскурсия интересная, Вера рассказала всё простым языком, даже с элементами актерского мастерства. Мы остались довольны.
Галина
20 июля 2019
Великолепная экскурсия ! Все было замечательно. За три часа узнали очень много, свою любовь к городу наш экскурсовод Венера передала нам и мы обязательно ещё вернёмся в этот замечательный город.Спасибо!
Дарья
19 января 2019
Отличная экскурсия! Мы с мужем очень довольны, что выбрали именно Веру! Она полностью оправдала наши ожидания! Информация интересная, структурированная, содержательная! Никаких претензий! С удовольствием ещё раз выбрали бы экскурсию именно с этим экскурсоводом! Рекомендуем ее тем, кто ценит труд экскурсовода, кому нужна качественная экскурсия с четкими данными! Огромное спасибо Вере!
Валентина
5 января 2019
Интересно и нескучно!!!
Зинаида
24 сентября 2018
Спасибо, Вере за экскурсию! Очень удобно и комфортно смотреть на Уфу из машины - приехали на точку, погуляли, послушали, поехали дальше. Один минус - информация в основном исторической направленности. Иногда у экскурсовода "заедала пластинка" и она по нескольку раз повторяла одно и то же. Но! Повторение - мать учения! Зато мы эти факты очень хорошо запомнили :) Не хватило прогулки в районе Гостиного двора.
Посетить историческую часть города и заглянуть в интересные «подворотни» на дружеской экскурсии
Вы не только увидите все главные достопримечательности Уфы и услышите их историю, но и узнаете о современных тенденциях развития башкирской столицы. Я раскрою, как и чем живут местные, кто из уфимцев достиг мировой известности и что означает загадочное словосочетание Terra Bashkiria.
Историко-культурологическая автопрогулка по столице Башкирии
Такая разная необыкновенная Уфа — я покажу вам главные символы города, познакомлю с его историей и судьбами. Вас ждёт увлекательная экскурсия с интересными цитатами, стихами и важными фактами. Вы узнаете, как Уфа связана с Лениным, почему она долго была местом ссылок, как город активно рос и развивался после войны, почему имя столицы Башкирии всю жизнь хранил в своём сердце Шаляпин и еще множество других удивительных достоверных историй.
Познакомиться с главными достопримечательностям приветливой столицы Башкортостана
Приглашаю исследовать колоритный город на стыке Европы и Азии! Вы увидите, как активность Запада переплетается в нем с гостеприимством Востока, православные церкви соседствуют со старинными мечетями, а современные горнолыжные центры и санатории — со зданиями-памятниками истории.
Увидеть, услышать и почувствовать башкирскую столицу на душевной обзорной экскурсии
Я проведу вас по самым интересным и живописным местам любимого города, помогу изнутри ощутить его атмосферу, раскрою секреты местной жизни, поделюсь захватывающими легендами и расcкажу о замечательных людях, оставивших след в истории Уфы.