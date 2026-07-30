14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Уфа — родина писателя Аксакова и художника Нестерова, здесь пел юный Шаляпин и начинал танцевать Рудольф Нуреев, здесь работают современные гиганты нефтехимии и проводятся уникальные операции офтальмологом Эрнстом Мулдашевым. Православные церкви соседствуют с мусульманскими мечетями, а в магазинах продают липовый мед и богатырский кумыс. С моей помощью знакомство с Уфой принесет радость познания нового края!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы начнем экскурсию с места основания города, там, где стоял Уфимский Кремль. Вы увидите самый высокий конный памятник в Европе — памятник национальному герою Салавату Юлаеву, музыкальные фонтаны и театры, мусульманские мечети и православные храмы, колесо обозрения и строящиеся небоскребы, Лебединое озеро и многое другое.

Я расскажу об истории города и его основных достопримечательностях; о республике Башкортостан; о наших талантливых и прославленных горожанах: писателях, музыкантах, художниках и танцорах; о промышленных и инженерных достижениях Уфы; о современном развитии большого мегаполиса 21 века — столицы Республики Башкортостан — суверенной республики в составе РФ.

Организационные детали