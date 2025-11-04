Г Галина читать дальше памятниках и скверах.

Сделали с помощью Эльвиры оочень много интересных фото и видео на память.

Пешеходная экскурсия с помощью авто, это прекрасно.

Спасибо Эльвире за прекрасные и душевные 2 часа пролетевшие незаметно. Хочется приехать и посмотреть ещё и окрестности Уфы и конечно выбор гида- только Эльвира Очень интересная и подробная экскурсия, мне кажется мы за 2 часа обошли и объехали всю южную часть Уфы. Услышали интересные факты практически о каждой улице, доме не говоря уже о

А Анастасия Экскурсию брала на себя с детьми. Программу подстроили под нас, и чтобы мне было интересно, и для детей тоже.

На оставшееся время в городе были идеи как ещё провести время.

Е Елена Экскурсовод сдержанный очень и без эмоциональный! Если вас фотографирует экскурсовод на свой телефон- это не значит, что вам фото вам пришлют(и не когда нельзя навязывать свои услуги((

за день этого совершенно противоположное впечатление об Уфимских экскурсоводах- просто бомба!!!

Т Татьяна