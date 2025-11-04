Описание экскурсииЮжный Урал. Седые горы. Бескрайние леса. Земля Башкир. 16 век. Захвачена потомками Чингиз хана. 1574 год Русские стрельцы Ивана Грозного, башкиры, в месте слияния двух рек, на холмах, в сердце Южного Урала строят маленькую крепость. Сказать ордынцам - все. Ваше время истекло. Эту крепость назвали Уфа. Путь моего города,от города стрельцов, купцов, шакирдов, к городу проспектов, университетов, реактивных двигателей. Хочешь увидеть как это было? Приезжай, я покажу тебе Уфу…
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Уфа, монумент дружбы ул. Октябрьской революции
Завершение: Театральный сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
4 ноя 2025
Очень интересная и подробная экскурсия, мне кажется мы за 2 часа обошли и объехали всю южную часть Уфы. Услышали интересные факты практически о каждой улице, доме не говоря уже о
А
Анастасия
29 окт 2025
Экскурсию брала на себя с детьми. Программу подстроили под нас, и чтобы мне было интересно, и для детей тоже.
На оставшееся время в городе были идеи как ещё провести время.
Е
Елена
9 окт 2025
Экскурсовод сдержанный очень и без эмоциональный! Если вас фотографирует экскурсовод на свой телефон- это не значит, что вам фото вам пришлют(и не когда нельзя навязывать свои услуги((
за день этого совершенно противоположное впечатление об Уфимских экскурсоводах- просто бомба!!!
Т
Татьяна
8 сен 2025
Т
Татьяна
25 авг 2025
Эльвира - прекрасный экскурсовод, с невероятной любовью рассказала о своём городе. Рассказ не был перегружен датами, но наполнен сведениями о регионе, историями образования и развития города, интересной информацией о значимых для республики людях. Хорошо продуман маршрут: удалось побывать в разных точках города, насладиться разными его уголками.
