1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
«А также оценим главные достопримечательности башкирской столицы: памятник Салавату Юлаеву, фонтан Семь девушек и здание конгресс-холла «Торатау», сочетающее восточную архитектуру и европейские тенденции»
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
«В свете вечерних огней вы рассмотрите ее главные достопримечательности: могучий памятник Салавату Юлаеву, кафедральный собор Рождества Богородицы, набережную реки Белая и монумент Дружбы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
«С моей помощью знакомство с Уфой принесет радость познания нового края»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
«Вы не только увидите все главные достопримечательности Уфы и услышите их историю, но и узнаете о современных тенденциях развития башкирской столицы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уфа многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Откройте своё сердце Уфе - коренная уфимка проведёт вас по культурному космосу Башкортостана. Прогулка по центру города с необычными открытиями на каждом шагу
Начало: У фонтана «Семь девушек»
«На обзорной экскурсии-прогулке по центру города будем обсуждать культурный космос Башкортостана»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
19 июня в 10:00
20 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
«А если на север — то познакомитесь с бывшим Черниковым, вошедшим в состав Уфы, оцените старинные постройки и поймете, как в городе сплелись две культуры»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: у Телецентра
Завтра в 17:00
24 июня в 18:30
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальный тур Уфа: история, культура и современность
Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75
«Ни одна обзорная экскурсия в Уфе, и наша в том числе, не обходится без посещения площади Салавата Юлаева - башкирского батыра и памятника Герою России -Минигали Шаймуратову»
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по исторической Уфе
Погрузитесь в историю Уфы, исследуя ее знаковые места и памятники в увлекательной пешеходной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
«Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего Симбирска, кроме этого вас ждёт посещение Музейного квартала — а это возможность погрузиться в атмосферу XIX столетия»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом
Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы
Начало: Начало экскурсии по договоренности
«С нами вы отправитесь на 2-часовую прогулку по главным достопримечательностям Уфы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом
Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом
Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3
«Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по главным достопримечательностям старого центра, чтобы узнать его историю, ощутить его атмосферу и запечатлеть все красоты наших мест на фотографиях»
16 июня в 07:00
24 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия Уфы: Историческое ядро - ваш личный гид
Погрузитесь в историю Уфы с увлекательной аудиоэкскурсией, доступной прямо на вашем смартфоне
Начало: Ул. Тукаева, 46, Уфа
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
590₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Уфе: от Кремля до музея Нестерова
Погрузитесь в историю Уфы с аудиогидом «Душа города»: от Кремля до Нестеровки, исторические сокровища ждут вас
Начало: Ул. Сочинская, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
790₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Стерлитамак: История купеческого города
Начало: Стерлитамак, ул. Худайбердина, 18
«На обзорной экскурсии по исторической части города гости смогут узнать историю Стерлитамака»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
Посетите ключевые достопримечательности Уфы, узнайте о жизни города после саммита БРИКС и насладитесь панорамными видами
Начало: в Театральном сквере
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Уфу: индивидуальная экскурсия по башкирской столице
Погрузитесь в атмосферу Уфы, изучите её историю и культуру. Узнайте, чем живут местные жители, и получите ценные советы по планированию отдыха
«Вы познакомитесь с архитектурой одного из символов города — мечети «Ляля Тюльпан»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульназ4 июня 2024Наш экскурсовод Елена сразу вовлекла детей в путешествие. Прекрасно владеет материалом, рассказывает с энтузиазмом про Уфу. Выслушала пожелания детей и по ходу вносила коррективы в эксплуатацию. Спасибо большое!
- РРимма4 июня 2024Тезка не подвела) много интересных и необычных фактов о городе)
- ННаталья3 июня 2024Городская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знания об истории Уфы. Наша
- ЭЭльмира3 июня 2024Приехали родственники с Красноярского края! Решили организовать культурное мероприятие, народу много поэтому выбрали пешую экскурсию по центру Уфы! Очень познавательно, интересно всё получилось. Спасибо большое Римме
- ННаталья31 мая 2024Нам всё очень понравилось
- ММария31 мая 2024Добрый день. 31.05.24 были на экскурсии с Марией. Мария прекрасный гид. Ответила на все наши вопросы и поделилась с нами
- ААнна31 мая 2024Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!
- ООльга30 мая 2024Экскурсия была чудесной! Наша благодарность Елене за прогулку по историческому центру с подробным рассказом о людях, зданиях, событиях. Кроме того, мне пошли навстречу и скорректировали маршрут в соответствии с моими пожеланиями! Спасибо!
- ЭЭлла29 мая 2024Интересный содержательный рассказ. Лейсан-профессионал! Рекомендуем! Спасибо большое
- ООльга27 мая 2024Экскурсия была шикарной! Три часа пролетели незаметно. Благодарим и за отличную организацию, и за глубокое погружение в историю, и за то, что нестандартно открываете для туристов свой город!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Обзорные»
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Сейчас в Уфе в категории "Обзорные" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 590 до 11 800. Туристы уже оставили гидам 538 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Изучение достопримечательностей города Уфы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Уфе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024