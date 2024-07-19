Приглашаем вас исследовать южную часть башкирской столицы, которая считается её историческим центром. Вы осмотрите главные достопримечательности и окинете взглядом ключевые вехи Уфы. Увидите монумент Дружбы, фонтан «Семь девушек», Первую соборную мечеть. Услышите о легендарном батыре и сэсэне Салавате Юлаеве. И узнаете о выдающихся личностях, связанных с республикой.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы осмотрите монумент, символизирующий дружбу двух народов — башкирского и русского.
- Узнаете об основании города русскими стрельцами и перенесётесь во времена, когда возник город-крепость, который со временем превратился в процветающий центр торговли.
- Погуляете по Большой Казанской улице и саду над рекой Белой.
- Увидите Первую соборную мечеть, старинную мусульманскую святыню Башкортостана.
- На главной площади Уфы гид расскажет о башкирском герое Салавате Юлаеве и событиях крестьянской войны.
- Посетите Театральный сквер и выясните, чему посвящён знаменитый фонтан «Семь девушек», одна из визитных карточек города.
- Кроме того, мы поговорим о Фёдоре Шаляпине, писателе Сергее Аксакове, артисте балета Рудольфе Нурееве, композиторе Загире Исмагилове и других деятелях культуры и искусства, связанных с Уфой и Башкирией.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Lada Largus.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе монумента Дружбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Лейсан, я гид-экскурсовод, руководитель экскурсионного центра. В туризме с 2009 года. Мы проводим индивидуальные и групповые туры, в том числе для детских групп. Наши программы — победители Всероссийских конкурсовЗадать вопрос
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