Лейсан — Организатор в Уфе

Провёл экскурсии для 41 туриста

читать дальше «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам. На своих экскурсиях покажем вам известную и неизвестную Уфу, познакомим с культурой и историей республики Башкортостан, на дегустационных турах поможем раскрыть вкусы Башкирии. Для нас важно сохранение культуры края и возвращение людей к истокам, поэтому мы рады раз за разом раскрывать гостям потенциал нашего региона!

Меня зовут Лейсан, я гид-экскурсовод, руководитель экскурсионного центра. В туризме с 2009 года. Мы проводим индивидуальные и групповые туры, в том числе для детских групп. Наши программы — победители Всероссийских конкурсов