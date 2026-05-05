Эльвира Ваш гид в Уфе Индивидуальная экскурсия 6900 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 3 часа 1-4 человека

Описание экскурсии Уфа -город, основанный «Иванами». Я приглашаю вас познакомиться с Уфой Северной и рассказать вам про всех "Иванов". Познакомить вас с городом, где произошло чудесное явление Иконы Божьей Матери, место, откуда российская авиация взмыла в небо со скоростью, превышающей звук, где женской рукой главного архитектора гармония и стиль воплотились в едином архитектурном направлении - Сталинский ампир. И это все Уфа! Уфа - Северная. Мы покажем вам «Черниковку» - район, где сохранилась история страны - место обретения первой святыни нашего края, вы сможете испить воды из исцеляющего родника,возраст которого четыре столетия, вы прикоснетесь к самолетам - легендам, гордости российской авиации, двигатели для этих "легенд" рождаются в Уфе, окажитесь на площади перед дворцом имени Серго Орджоникидзе, которая не уступает своим величием площадям "Северной столицы", минареты мечети "Ляля-Тюльпан" -одни из самых высоких в России, я расскажу вам, почему их так назвали. вы постоите на краю Уфимского холма и с высоты птичьего полета, вам станет понятно, почему для нас Уфа - самый лучший город на земле. Вы не просто увидите еще один знаковый район Уфы, вы попадете в другое время. Время, когда наши мамы были молодыми.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Место обретения чудотворной иконы - часовня. родник

Богородский храм

Площадь перед отделом кадров УМПО - выставлены три истребителя МИГ-29. СУ - 27, СУ - 25

Улица Первомайская: Дворец Машиностроителей. Кинотеатр Победа

Восьмиэтажки

Дворец Орджоникидзе. площадь им. Орджоникидзе

Парк Победы

Мечеть Ляля-Тюльпан Где начинаем и завершаем? Начало: Город Уфа, монумент дружбы, ул. Октябрьской революции Завершение: Город Уфа, ул. Комарова 5 Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.