Описание экскурсииУфа -город, основанный «Иванами». Я приглашаю вас познакомиться с Уфой Северной и рассказать вам про всех "Иванов". Познакомить вас с городом, где произошло чудесное явление Иконы Божьей Матери, место, откуда российская авиация взмыла в небо со скоростью, превышающей звук, где женской рукой главного архитектора гармония и стиль воплотились в едином архитектурном направлении - Сталинский ампир. И это все Уфа! Уфа - Северная. Мы покажем вам «Черниковку» - район, где сохранилась история страны - место обретения первой святыни нашего края, вы сможете испить воды из исцеляющего родника,возраст которого четыре столетия, вы прикоснетесь к самолетам - легендам, гордости российской авиации, двигатели для этих "легенд" рождаются в Уфе, окажитесь на площади перед дворцом имени Серго Орджоникидзе, которая не уступает своим величием площадям "Северной столицы", минареты мечети "Ляля-Тюльпан" -одни из самых высоких в России, я расскажу вам, почему их так назвали. вы постоите на краю Уфимского холма и с высоты птичьего полета, вам станет понятно, почему для нас Уфа - самый лучший город на земле. Вы не просто увидите еще один знаковый район Уфы, вы попадете в другое время. Время, когда наши мамы были молодыми.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место обретения чудотворной иконы - часовня. родник
- Богородский храм
- Площадь перед отделом кадров УМПО - выставлены три истребителя МИГ-29. СУ - 27, СУ - 25
- Улица Первомайская: Дворец Машиностроителей. Кинотеатр Победа
- Восьмиэтажки
- Дворец Орджоникидзе. площадь им. Орджоникидзе
- Парк Победы
- Мечеть Ляля-Тюльпан
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Уфа, монумент дружбы, ул. Октябрьской революции
Завершение: Город Уфа, ул. Комарова 5
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличный экскурсовод! Подача материала увлекательная, понятная. Скучно точно не будет! Рекомендую.
