Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы

Увлекательная индивидуальная экскурсия по северной части Уфы. Узнайте историю Черниковки, посетите знаменитую мечеть и Парк Победы
Черниковка, северная часть Уфы, отличается уникальной архитектурой и историей.

Здесь находится знаменитая мечеть "Ляля-Тюльпан", Парк Победы с рубкой боевой подводной лодки и "восьмиэтажки" на улице Первомайской. Также можно посетить крупнейшую в
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Поволжье частную коллекцию ретроавтомобилей.

Узнайте, за что главный архитектор города Черниковска получила выговор, и куда уфимцы приезжали кататься на первых лифтах. Экскурсия включает прогулку по историческим местам и знакомство с интересными фактами

4.75
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🕌 Мечеть «Ляля-Тюльпан»
  2. 🚶 Прогулка по Парку Победы
  3. 🏢 Архитектура сталинского ампира
  4. 🚗 Коллекция ретроавтомобилей
  5. 📜 Интересные исторические факты
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Мечеть «Ляля-Тюльпан»
  • Парк Победы
  • Улица Первомайская
  • Ретроавтомобили

Описание экскурсии

  • Мы посетим мечеть «Ляля-Тюльпан»
  • Прогуляемся в Парке Победы, где находится рубка боевой подводной лодки
  • Взглянем на местную архитектуру — сталинский ампир. Облик Черниковки действительно отличается от остальных районов — здесь нет старинных домов 18–19 веков
  • Увидим самую яркую часть улицы Первомайской — известные в городе «восьмиэтажки»
  • При вашем желании посетим крупнейшую в Поволжье частную коллекцию действующих ретроавтомобилей

Вы узнаете:

  • За что главный архитектор города Черниковска в советские годы получила выговор по партийной линии
  • Куда приезжали уфимцы, чтобы покататься на первых в городе лифтах
  • Почему гора, где расположены мечеть «Ляля-Тюльпан» и Парк Победы, называется Дежнёвской
  • Сколько ступенек нужно пройти, чтобы оказаться у биатлонной трассы, где в 2009 году был проведён чемпионат Европы по биатлону

Организационные детали

Дополнительно по желанию оплачивается посещение ретрогаража — 480 ₽ за взрослого и 400 ₽ за ребёнка до 12 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе остановки «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
A
1 авг 2024
Черниковка очень понравилась. Уютная, чистая часть города Уфы со своей историей. Ольга лёгкая в общении, приятная, дружелюбная, но не житель Черниковки и, возможно от этого, мне немного хватило глубины.
Евгения
17 июл 2024
Я в восторге!
В моей личной копилке достаточно городов, чтобы с «постыдным»удовольствием сказать - я не знала НИЧЕГО о Черниковке (микрорайон Уфы) до сегодняшнего дня 😁

Так случилось, что периодически проживая в
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Уфе, история образования этого прекрасного уголка города прошла мимо меня. Хотя к концу экскурсии единственным желанием было глубоко изучить биографию Маргариты Куприной (женщина, подарившая свою жизнь во благо развития города вопреки политики)

Ольга об этом рассказывает с таким трепетом, что невольно проникаешься.

Отдельное спасибо, за отзывчивость! За вовлеченность в мои сложные нестандартные вопросы)) ❤️

Я в восторге!Я в восторге!Я в восторге!Я в восторге!Я в восторге!Я в восторге!Я в восторге!Я в восторге!
З
17 июл 2024
Увидела Уфу с другой стороны!!!

Ольга - позитивный и открытый собеседник. Рассказала много интересных фактов, на которые не обратить внимания в повседневной жизни.

Посетили мечеть Ляля-Тюльпан. За годы жизни в Уфе - побывала там впервые 😁

Гида рекомендую. Лучшая инвестиция времени)
Увидела Уфу с другой стороны!!!Увидела Уфу с другой стороны!!!Увидела Уфу с другой стороны!!!Увидела Уфу с другой стороны!!!Увидела Уфу с другой стороны!!!Увидела Уфу с другой стороны!!!
Ренат
17 июл 2024
Благодарю, Ольгу!
Мы с семьей давно переехали из Уфы и были проездом в городе. Ольга согласилась провести экскурсию рано утром - прекрасный отзывчивый человек!

Экскурсия была интересной, как жители Уфы - раскрыли
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Черниковку для себя с неожиданной стороны! Ольга рассказала про людей, которые положили жизнь во благо целого микро-города Черниковск, о которых сейчас не расскажет ни одна школьная программа!

Ольга, интереснейший собеседник!

Мы не посещали ретро-гараж, потому что торопились ехать дальше, и тем не менее - 1,5 часа были проведены с удовольствием!! а теперь еще и с новым ощущением локации.

Благодарю, Ольгу!Благодарю, Ольгу!Благодарю, Ольгу!Благодарю, Ольгу!Благодарю, Ольгу!Благодарю, Ольгу!Благодарю, Ольгу!Благодарю, Ольгу!Благодарю, Ольгу!Благодарю, Ольгу!

Входит в следующие категории Уфы

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеСвятые местаПаркиПрирода и пейзажиМечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»Популярные местаДля студентовМусульманскиеМечети и Соборы

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