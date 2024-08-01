Черниковка, северная часть Уфы, отличается уникальной архитектурой и историей.
Здесь находится знаменитая мечеть "Ляля-Тюльпан", Парк Победы с рубкой боевой подводной лодки и "восьмиэтажки" на улице Первомайской. Также можно посетить крупнейшую в
Здесь находится знаменитая мечеть "Ляля-Тюльпан", Парк Победы с рубкой боевой подводной лодки и "восьмиэтажки" на улице Первомайской. Также можно посетить крупнейшую в
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Мечеть «Ляля-Тюльпан»
- 🚶 Прогулка по Парку Победы
- 🏢 Архитектура сталинского ампира
- 🚗 Коллекция ретроавтомобилей
- 📜 Интересные исторические факты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Мечеть «Ляля-Тюльпан»
- Парк Победы
- Улица Первомайская
- Ретроавтомобили
Описание экскурсии
- Мы посетим мечеть «Ляля-Тюльпан»
- Прогуляемся в Парке Победы, где находится рубка боевой подводной лодки
- Взглянем на местную архитектуру — сталинский ампир. Облик Черниковки действительно отличается от остальных районов — здесь нет старинных домов 18–19 веков
- Увидим самую яркую часть улицы Первомайской — известные в городе «восьмиэтажки»
- При вашем желании посетим крупнейшую в Поволжье частную коллекцию действующих ретроавтомобилей
Вы узнаете:
- За что главный архитектор города Черниковска в советские годы получила выговор по партийной линии
- Куда приезжали уфимцы, чтобы покататься на первых в городе лифтах
- Почему гора, где расположены мечеть «Ляля-Тюльпан» и Парк Победы, называется Дежнёвской
- Сколько ступенек нужно пройти, чтобы оказаться у биатлонной трассы, где в 2009 году был проведён чемпионат Европы по биатлону
Организационные детали
Дополнительно по желанию оплачивается посещение ретрогаража — 480 ₽ за взрослого и 400 ₽ за ребёнка до 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе остановки «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Уфе
Всем привет! Я работаю гидом и показываю родной город уже несколько лет. Любовь к Уфе привил мне ещё мой отец. Он знал все закоулочки старой Уфы и воспитал во мнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexandra
1 авг 2024
Черниковка очень понравилась. Уютная, чистая часть города Уфы со своей историей. Ольга лёгкая в общении, приятная, дружелюбная, но не житель Черниковки и, возможно от этого, мне немного хватило глубины.
Евгения
17 июл 2024
Я в восторге!
В моей личной копилке достаточно городов, чтобы с «постыдным»удовольствием сказать - я не знала НИЧЕГО о Черниковке (микрорайон Уфы) до сегодняшнего дня 😁
Так случилось, что периодически проживая в
В моей личной копилке достаточно городов, чтобы с «постыдным»удовольствием сказать - я не знала НИЧЕГО о Черниковке (микрорайон Уфы) до сегодняшнего дня 😁
Так случилось, что периодически проживая в
З
Земфира
17 июл 2024
Увидела Уфу с другой стороны!!!
Ольга - позитивный и открытый собеседник. Рассказала много интересных фактов, на которые не обратить внимания в повседневной жизни.
Посетили мечеть Ляля-Тюльпан. За годы жизни в Уфе - побывала там впервые 😁
Гида рекомендую. Лучшая инвестиция времени)
Ольга - позитивный и открытый собеседник. Рассказала много интересных фактов, на которые не обратить внимания в повседневной жизни.
Посетили мечеть Ляля-Тюльпан. За годы жизни в Уфе - побывала там впервые 😁
Гида рекомендую. Лучшая инвестиция времени)
Ренат
17 июл 2024
Благодарю, Ольгу!
Мы с семьей давно переехали из Уфы и были проездом в городе. Ольга согласилась провести экскурсию рано утром - прекрасный отзывчивый человек!
Экскурсия была интересной, как жители Уфы - раскрыли
Мы с семьей давно переехали из Уфы и были проездом в городе. Ольга согласилась провести экскурсию рано утром - прекрасный отзывчивый человек!
Экскурсия была интересной, как жители Уфы - раскрыли
Похожие экскурсии из Уфы
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборУфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
7 авг в 16:30
8 авг в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборУникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.