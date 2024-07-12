Уфа мистическая

Погрузитесь в мистические истории Уфы, посетив музеи и галереи с привидениями. Экскурсия на авто, подходит для детей старше 12 лет. Рекомендуем вечернее время
Каждый вечер, когда солнце садится и огни фонарей зажигаются на улицах Уфы, наступает время мистики.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию «Уфа мистическая», где привычные улицы города раскроются в новом свете.

Маршрут включает
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посещение музея писателя Сергея Аксакова, художественной галереи имени Нестерова, музея археологии и этнографии республики Башкортостан и заброшенной водонапорной башни 19 века. Все эти места связаны с мистическими легендами и городскими преданиями. Узнайте об оберегах Уфы, музеях с привидениями и башкирской магии. Экскурсия проводится на легковом авто и подходит для семей с детьми старше 12 лет. Рекомендуем заказывать экскурсию на вечер для полного погружения в атмосферу

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌙 Уникальные мистические истории
  2. 🚗 Комфортное передвижение на авто
  3. 👻 Легенды о привидениях
  4. 🎨 Посещение художественной галереи
  5. 🏛 Интересные музеи и заброшенные места
Уфа мистическая
Уфа мистическая
Уфа мистическая
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Музей писателя Сергея Аксакова
  • Художественная галерея имени Нестерова
  • Музей археологии и этнографии республики Башкортостан
  • Заброшенная водонапорная башня 19 века

Описание экскурсии

Мы будем двигаться по привычным улицам Уфы, но раскрывать новые истории этого города. Точки маршрута:

  • музей писателя Сергея Аксакова
  • художественная галерея имени Нестерова
  • музей археологии и этнографии республики Башкортостан
  • заброшенная водонапорная башня 19 века

Все эти объекты связаны с мистическими городскими легендами. Вы узнаете об оберегах Уфы, музеях с привидениями, башкирской магии и других таинственных особенностях города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на легковом авто. Пример — в галерее
  • Можно с детьми старше 12 лет
  • Советуем заказывать эту экскурсию на вечер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина 5/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Уфы

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