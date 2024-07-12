Каждый вечер, когда солнце садится и огни фонарей зажигаются на улицах Уфы, наступает время мистики.
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию «Уфа мистическая», где привычные улицы города раскроются в новом свете.
Маршрут включает
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию «Уфа мистическая», где привычные улицы города раскроются в новом свете.
Маршрут включает
5 причин купить эту экскурсию
- 🌙 Уникальные мистические истории
- 🚗 Комфортное передвижение на авто
- 👻 Легенды о привидениях
- 🎨 Посещение художественной галереи
- 🏛 Интересные музеи и заброшенные места
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Музей писателя Сергея Аксакова
- Художественная галерея имени Нестерова
- Музей археологии и этнографии республики Башкортостан
- Заброшенная водонапорная башня 19 века
Описание экскурсии
Мы будем двигаться по привычным улицам Уфы, но раскрывать новые истории этого города. Точки маршрута:
- музей писателя Сергея Аксакова
- художественная галерея имени Нестерова
- музей археологии и этнографии республики Башкортостан
- заброшенная водонапорная башня 19 века
Все эти объекты связаны с мистическими городскими легендами. Вы узнаете об оберегах Уфы, музеях с привидениями, башкирской магии и других таинственных особенностях города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на легковом авто. Пример — в галерее
- Можно с детьми старше 12 лет
- Советуем заказывать эту экскурсию на вечер
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина 5/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Лейсан, я гид-экскурсовод, руководитель экскурсионного центра. В туризме с 2009 года. Мы проводим индивидуальные и групповые туры, в том числе для детских групп. Наши программы — победители Всероссийских конкурсовЗадать вопрос
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