Душа Урала. Этно-тур на 2 дня

Групповой тур в Уфе
4
1 отзыв
В этом туре нам с вами представится уникальная возможность погрузиться в красочный мир башкирской культуры и пожить в глухой башкирской деревушке в настоящих кочевых юртах среди заповедных гор Урала.

Вас ожидают теплые войлочные юрты, оборудованные комфортными спальными местами со всем необходимым для комфортного проживания в зимний период.

Тур поможет почувствовать себя ближе к природе, отстраниться от городской суеты и познакомит вас с богатой культурой и этнографией башкирского народа. Тур может быть проведен в любые даты с декабря по март включительно, при наборе группы от 6 человек. Стоимость при этом может измениться.
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Ближайшие даты:
10
мая

Что вас ожидает:

Башкирская кухня
Башкирская кухня
Нас ждет дегустация национальных блюд и напитков, а также чаепитие с башкирскими сладостями
Перевоплощение в кочевника
Перевоплощение в кочевника
Познакомитесь с кочевой культурой башкир, примерите национальные наряды и переночуете в настоящей войлочной юрте

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Уфу. Переезд в юртовый кемпинг. Интерактивная экскурсия в Башкирскую Юрту

05:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).

Встреча с сопровождающим.

06:00 Выезд из Уфы (380 км).

09:00-10:00 Полноценный завтрак в кафе.

13:30 Прибываем в Юртовый кемпинг в сердце Урала.

Размещаемся в юртах.

Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом. (Туалет деревенский)

14:00-15:00 Вкусно обедаем, с элементами башкирской национальной кухни.

Дегустируем национальные напитки (медовуха, кумыс, буза).

Интерактивная экскурсия в Башкирскую Юрту.

Знакомство с хозяйкой юрты, кочевой культурой башкир и особенностями юртового гостеприимства.

Самоварное чаепитие с башкирскими сладостями.

Примерка национальных нарядов, история костюмов и этно-фотосессия на свои смартфоны.

Презентация башкирских музыкальных инструментов (курай, кубыз).

Музыкальное сопровождение.

19:00 Ужинаем.

Свободное время: гуляем по деревенским улицам, наслаждаемся свежим воздухом.

Идем в жаркую баню с вениками.

Играем в настольную «Игра в башкира».

Ночлег в войлочных юртах.

Сопровождение от туроператора с 05:50 до 22:00. Автобус с 05:50 до 13:30.

Прибытие в Уфу. Переезд в юртовый кемпинг. Интерактивная экскурсия в Башкирскую ЮртуПрибытие в Уфу. Переезд в юртовый кемпинг. Интерактивная экскурсия в Башкирскую ЮртуПрибытие в Уфу. Переезд в юртовый кемпинг. Интерактивная экскурсия в Башкирскую ЮртуПрибытие в Уфу. Переезд в юртовый кемпинг. Интерактивная экскурсия в Башкирскую ЮртуПрибытие в Уфу. Переезд в юртовый кемпинг. Интерактивная экскурсия в Башкирскую ЮртуПрибытие в Уфу. Переезд в юртовый кемпинг. Интерактивная экскурсия в Башкирскую Юрту
2 день

Заповедник "Шульган-таш". Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес"

09:00 Завтракаем.

Выселяемся из юрт.

10:00 Отправляемся на экскурсию в заповедник "Шульган-Таш".

10:30 Экскурсия в музейно-экскурсионный комплекс Заповедника "Шульган-Таш".

На сегодняшний день пещера Шульган-Таш, в честь которой назван заповедник, остаётся единственной в Восточной Европе пещерой с наскальными рисунками эпохи палеолита.

А также, это единственный в России заповедник, охраняющий аборигенных медоносных пчёл и исконный промысел башкир –бортничество, при котором пчелы живут в дуплах деревьев.

Обо всем об этом на экскурсии.

Музей бортевого пчеловодства “Пчелиный лес”.

В биосферном заповеднике есть отдел пчеловодства, который занимается бортевым пчеловодством и сохранением бурзянской пчелы.

Бортничество – это народный башкирский промысел, при котором пчелы живут в дуплах деревьев (естественных или искусственных).

Демонстрационная колодная пасека.

Стоянка первобытного человека.

14:00 Трансфер на обед.

14:30 Обедаем.

15:30 Наполненные, веселые отправление домой.

18:30-19:30 Остановимся в кафе, на ужин.

23:00 Прибываем в Уфу.

Автобус останавливается у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).

Сопровождение от туроператора с 09:00 до 23:00. Автобус с 10:00 до 23:00.

Заповедник "Шульган-таш". Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес"Заповедник "Шульган-таш". Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес"Заповедник "Шульган-таш". Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес"Заповедник "Шульган-таш". Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес"Заповедник "Шульган-таш". Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес"Заповедник "Шульган-таш". Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес"Заповедник "Шульган-таш". Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес"Заповедник "Шульган-таш". Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес"Заповедник "Шульган-таш". Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес"

Проживание

Тур предусматривает размещение в заповеднике «Шульган-таш» в войлочных юртах.

Стоимость тура на 1 человека – 26 300 руб.

Стоимость тура на 1 человека с 30 декабря по 7 января – 32 900 рублей

Варианты проживания

Заповедник «Шульган-таш»

1 ночь

Размещение в войлочных юртах. Юрты отапливаются дровяными печами (буржуйки) и электрическими конвекторами, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом. Во всех юртах есть чайные зоны – с чаем и кофе, каждый может себе устроить чайный перерыв. Туалет “деревенский”, на территории.

Заповедник «Шульган-таш»Заповедник «Шульган-таш»Заповедник «Шульган-таш»Заповедник «Шульган-таш»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги на комфортном туристическом автобусе по программе
  • Проживание: 1 ночь в юрте
  • Сопровождение по маршруту
  • Питание: 1 день - завтрак, обед, перекус-чаепитие, ужин2 день - завтрак, обед, ужин
  • 1 день - завтрак, обед, перекус-чаепитие, ужин
  • 2 день - завтрак, обед, ужин
  • Дегустация национальных напитков (буза, медовуха)
  • Фотосессия и примерка национальной одежды
  • Экскурсия в юрту
  • Входные билеты в заповедник и экскурсия в пещеру «Шульган-таш»
  • Баня
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Возможно ли изменение программы?

Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А, так же производить замену гостиницы той же категории или выше.

Точно ли прописано время начала и окончания экскурсий?

Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
10 янв 2023
Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️

Тур входит в следующие категории Уфы

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыНа автобусе

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