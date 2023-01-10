Вас ожидают теплые войлочные юрты, оборудованные комфортными спальными местами со всем необходимым для комфортного проживания в зимний период.
Тур поможет почувствовать себя ближе к природе, отстраниться от городской суеты и познакомит вас с богатой культурой и этнографией башкирского народа. Тур может быть проведен в любые даты с декабря по март включительно, при наборе группы от 6 человек. Стоимость при этом может измениться.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Уфу. Переезд в юртовый кемпинг. Интерактивная экскурсия в Башкирскую Юрту
05:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).
Встреча с сопровождающим.
06:00 Выезд из Уфы (380 км).
09:00-10:00 Полноценный завтрак в кафе.
13:30 Прибываем в Юртовый кемпинг в сердце Урала.
Размещаемся в юртах.
Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом. (Туалет деревенский)
14:00-15:00 Вкусно обедаем, с элементами башкирской национальной кухни.
Дегустируем национальные напитки (медовуха, кумыс, буза).
Интерактивная экскурсия в Башкирскую Юрту.
Знакомство с хозяйкой юрты, кочевой культурой башкир и особенностями юртового гостеприимства.
Самоварное чаепитие с башкирскими сладостями.
Примерка национальных нарядов, история костюмов и этно-фотосессия на свои смартфоны.
Презентация башкирских музыкальных инструментов (курай, кубыз).
Музыкальное сопровождение.
19:00 Ужинаем.
Свободное время: гуляем по деревенским улицам, наслаждаемся свежим воздухом.
Идем в жаркую баню с вениками.
Играем в настольную «Игра в башкира».
Ночлег в войлочных юртах.
Сопровождение от туроператора с 05:50 до 22:00. Автобус с 05:50 до 13:30.
Заповедник "Шульган-таш". Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес"
09:00 Завтракаем.
Выселяемся из юрт.
10:00 Отправляемся на экскурсию в заповедник "Шульган-Таш".
10:30 Экскурсия в музейно-экскурсионный комплекс Заповедника "Шульган-Таш".
На сегодняшний день пещера Шульган-Таш, в честь которой назван заповедник, остаётся единственной в Восточной Европе пещерой с наскальными рисунками эпохи палеолита.
А также, это единственный в России заповедник, охраняющий аборигенных медоносных пчёл и исконный промысел башкир –бортничество, при котором пчелы живут в дуплах деревьев.
Обо всем об этом на экскурсии.
Музей бортевого пчеловодства “Пчелиный лес”.
В биосферном заповеднике есть отдел пчеловодства, который занимается бортевым пчеловодством и сохранением бурзянской пчелы.
Бортничество – это народный башкирский промысел, при котором пчелы живут в дуплах деревьев (естественных или искусственных).
Демонстрационная колодная пасека.
Стоянка первобытного человека.
14:00 Трансфер на обед.
14:30 Обедаем.
15:30 Наполненные, веселые отправление домой.
18:30-19:30 Остановимся в кафе, на ужин.
23:00 Прибываем в Уфу.
Автобус останавливается у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).
Сопровождение от туроператора с 09:00 до 23:00. Автобус с 10:00 до 23:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в заповеднике «Шульган-таш» в войлочных юртах.
Стоимость тура на 1 человека – 26 300 руб.
Стоимость тура на 1 человека с 30 декабря по 7 января – 32 900 рублей
Варианты проживания
Заповедник «Шульган-таш»
Размещение в войлочных юртах. Юрты отапливаются дровяными печами (буржуйки) и электрическими конвекторами, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом. Во всех юртах есть чайные зоны – с чаем и кофе, каждый может себе устроить чайный перерыв. Туалет “деревенский”, на территории.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги на комфортном туристическом автобусе по программе
- Проживание: 1 ночь в юрте
- Сопровождение по маршруту
- Питание: 1 день - завтрак, обед, перекус-чаепитие, ужин2 день - завтрак, обед, ужин
- 1 день - завтрак, обед, перекус-чаепитие, ужин
- 2 день - завтрак, обед, ужин
- Дегустация национальных напитков (буза, медовуха)
- Фотосессия и примерка национальной одежды
- Экскурсия в юрту
- Входные билеты в заповедник и экскурсия в пещеру «Шульган-таш»
- Баня
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Возможно ли изменение программы?
Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А, так же производить замену гостиницы той же категории или выше.
Точно ли прописано время начала и окончания экскурсий?
Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.