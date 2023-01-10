2 день

Заповедник "Шульган-таш". Музей бортевого пчеловодства "Пчелиный лес"

09:00 Завтракаем.

Выселяемся из юрт.

10:00 Отправляемся на экскурсию в заповедник "Шульган-Таш".

10:30 Экскурсия в музейно-экскурсионный комплекс Заповедника "Шульган-Таш".

На сегодняшний день пещера Шульган-Таш, в честь которой назван заповедник, остаётся единственной в Восточной Европе пещерой с наскальными рисунками эпохи палеолита.

А также, это единственный в России заповедник, охраняющий аборигенных медоносных пчёл и исконный промысел башкир –бортничество, при котором пчелы живут в дуплах деревьев.

Обо всем об этом на экскурсии.

Музей бортевого пчеловодства “Пчелиный лес”.

В биосферном заповеднике есть отдел пчеловодства, который занимается бортевым пчеловодством и сохранением бурзянской пчелы.

Бортничество – это народный башкирский промысел, при котором пчелы живут в дуплах деревьев (естественных или искусственных).

Демонстрационная колодная пасека.

Стоянка первобытного человека.

14:00 Трансфер на обед.

14:30 Обедаем.

15:30 Наполненные, веселые отправление домой.

18:30-19:30 Остановимся в кафе, на ужин.

23:00 Прибываем в Уфу.

Автобус останавливается у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).

Сопровождение от туроператора с 09:00 до 23:00. Автобус с 10:00 до 23:00.