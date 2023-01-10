1 день

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа»

Самостоятельное прибытие в Уфу, на место сбора.

При необходимости возможна встреча на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату.

Гарантировано размещение в выбранной гостинице после 14:00.

11:50 Сбор группы у Гостиного двора.

Встреча с представителем туроператора.

12:00 Автобусная обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» по южной части города, с выходами на объекты.

Уфа – столица республики Башкортостан.

Сегодня – это крупный, интересный и стремительно развивающийся современный город, с богатой историей.

Во время экскурсии мы увидим, как город сочетает в себе несколько архитектурных стилей, разных культур и религий.

Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен.

Покажем излюбленные места горожан: Гостиный двор, самую высокую конную статую в России — памятник Салавату Юлаеву, памятники народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму и корифею башкирского оперного искусства, композитору Загиру Исмагилову, самый новый памятник города — М. Шаймуратову, Ленину, Шаляпину.

А еще — Аксаковский народный дом, загадочный дом купца Костерина и здание Дворянского собрания и др.

Вы узнаете о традициях настоящего башкирского гостеприимства.

16:00 Завершение экскурсии у гостиницы Башкирия 4* (ул. Ленина, 25/29).

Свободное время: самостоятельный ужин, посещение городского пространства Арт-Квадрат, посещение музеев и театров по желанию.

Сопровождение от туроператора с 11:50 до 16:00. Автобус с 12:00 до 16:00. Квалифицированный экскурсовод с 12:00 до 16:00.