В этом туре нам с вами представится уникальная возможность пожить в глухой башкирской деревушке в настоящих кочевых юртах среди заповедных гор Урала.
Нас ожидают ночи в теплых войлочных юртах, оборудованых комфортными спальными местами со всем необходимым для проживания в осенне-зимний период. Тур может быть проведен в любые даты с декабря по март включительно, при наборе группы от 6 человек. Стоимость при этом может измениться.
мая
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа»
Самостоятельное прибытие в Уфу, на место сбора.
При необходимости возможна встреча на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату.
Гарантировано размещение в выбранной гостинице после 14:00.
11:50 Сбор группы у Гостиного двора.
Встреча с представителем туроператора.
12:00 Автобусная обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» по южной части города, с выходами на объекты.
Уфа – столица республики Башкортостан.
Сегодня – это крупный, интересный и стремительно развивающийся современный город, с богатой историей.
Во время экскурсии мы увидим, как город сочетает в себе несколько архитектурных стилей, разных культур и религий.
Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен.
Покажем излюбленные места горожан: Гостиный двор, самую высокую конную статую в России — памятник Салавату Юлаеву, памятники народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму и корифею башкирского оперного искусства, композитору Загиру Исмагилову, самый новый памятник города — М. Шаймуратову, Ленину, Шаляпину.
А еще — Аксаковский народный дом, загадочный дом купца Костерина и здание Дворянского собрания и др.
Вы узнаете о традициях настоящего башкирского гостеприимства.
16:00 Завершение экскурсии у гостиницы Башкирия 4* (ул. Ленина, 25/29).
Свободное время: самостоятельный ужин, посещение городского пространства Арт-Квадрат, посещение музеев и театров по желанию.
Сопровождение от туроператора с 11:50 до 16:00. Автобус с 12:00 до 16:00. Квалифицированный экскурсовод с 12:00 до 16:00.
Этно-день в юртовом кемпинге
05:50 Собираемся у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).
Знакомимся с представителем туроператора.
06:00 Выезжаем из Уфы.
09:00-10:00 Полноценный завтрак в кафе.
13:30 Прибываем в юртовый кемпинг в деревне Миндигулово.
Размещаемся в юртах.
Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом (туалет деревенский).
14:00-15:00 Вкусно обедаем, с элементами башкирской национальной кухни.
Дегустируем национальные напитки (медовуха, кумыс, буза).
Интерактивная экскурсия в Башкирскую юрту: знакомство с хозяйкой Юрты, кочевой культурой башкир и особенностями юртового гостеприимства.
Самоварное чаепитие с башкирскими сладостями.
Примерка национальных нарядов, история костюмов и этно-фотосессия на свои смартфоны.
Презентация башкирских музыкальных инструментов (курай, кубыз).
Музыкальное сопровождение.
19:00 Ужинаем.
Свободное время: гуляем по деревенским улицам, наслаждаемся свежим воздухом.
Идем в жаркую баню с вениками.
Играем в настольную «Игра в башкира».
Ночлег в войлочных юртах.
Сопровождение от туроператора с 05:50 до 22:00. Автобус с 05:50 до 13:30.
Экскурсия по пещере Шульган-таш. Музей пчеловодства
09:00 Завтракаем.
Выселяемся из юрт.
10:00 Отправляемся на экскурсию в заповедник «Шульган-Таш».
10:30 Экскурсия в музейно-экскурсионный комплекс заповедника «Шульган-Таш».
На сегодняшний день пещера Шульган-таш, в честь которой назван заповедник, остаётся единственной в Восточной Европе пещерой с наскальными рисунками эпохи палеолита.
А также, это единственный в России заповедник, охраняющий аборигенных медоносных пчёл и исконный промысел башкир — бортничество, при котором пчелы живут в дуплах деревьев. Обо всем об этом на экскурсии.
Музей бортевого пчеловодства «Пчелиный лес».
В биосферном заповеднике есть отдел пчеловодства, который занимается бортевым пчеловодством и сохранением бурзянской пчелы.
Бортничество — это народный башкирский промысел, при котором пчелы живут в дуплах деревьев (естественных или искусственных).
Демонстрационная колодная пасека.
Стоянка первобытного человека.
В зависимости от свободного времени, возможно посещение Историко-культурного музейного комплекса «Шульган-таш» (билеты в стоимость не входят).
Четыре тысячи квадратов музейного интерактива, где можно не только слушать и смотреть, но и трогать, делать и даже самому стать экспонатом.
Экскурсионная программа погружает гостей в историю формирования Земли, биологическую эволюцию и жизнь древнего человека на Урале.
И конечно же рассказывает всё об уникальной пещере Шульган-Таш и эпосе.
14:00 Трансфер на обед.
14:30 Обедаем.
15:30 Наполненные, веселые отправление домой.
18:30-19:30 Остановимся в кафе, на ужин.
23:00 Прибываем в Уфу.
Автобус останавливается у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29)
Сопровождение от туроператора с 09:00 до 23:00. Автобус с 10:00 до 23:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице Уфы на выбор и в войлочных юртах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
обычные даты
с 30 декабря по 7 января
Хостел (многоместное размещение)
36 900
40 600
Гостиница до 3* (двухместный стандартный номер)
38 500
42 100
Гостиница до 3* (одноместный стандартный номер)
39 600
43 200
Гостиница до 4* (двухместный стандартный номер)
39 600
43 200
Гостиница до 4* (одноместный стандартный номер)
42 400
45 900
Примерные варианты размещения в Уфе: хостел «Уфа», хостел «7days», Амакс Сити Отель 3*, гостиница Башкирия 4*.
Варианты проживания
Хостел «Уфа»
Хостел «Уфа» расположен в Уфе, в 8 км от Олимпийского парка и в 1,6 км от Театра оперы и балета. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, общая кухня и общий лаундж.
В каждом номере установлен письменный стол. В числе прочих удобств микроволновая печь, холодильник, чайник, душ и тапочки. В распоряжении гостей общая ванная комната с феном. Предоставляется постельное белье.
Поблизости можно посетить такие достопримечательности, как сквер Мустая Карима, парк имени Ивана Якутова и Башкирский государственный университет. Расстояние до международного аэропорта Уфа составляет 22 км.
Отель «Амакс Сити Hotel» 3
К услугам гостей отеля AMAKS City-Hotel номера с балконом, системой центрального отопления и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. До Ледового дворца — 500 метров.
Во всех номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Гости отеля AMAKS City могут воспользоваться библиотекой. На территории отеля также работает магазин подарков и сувениров.
От отеля AMAKS City до международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима — 22 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Уфа составляет 6 км.
Гостиница «Башкирия» 4
Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.
Поездка от гостиницы «Башкирия» до международного аэропорта Уфы занимает 30 минут.
Юртовый кемпинг в деревне Миндигулово
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги на комфортном туристическом автобусе
- Проживание: 1 ночь в гостинице, 1 ночь в юрте
- Услуги профессионального и опытного экскурсовода
- Сопровождение по маршруту
- Питание: 1 день - обед, 2 день - завтрак, обед, перекус-чаепитие и ужин, 3 день - завтрак, обед и ужин
- Дегустация национальных напитков (буза, медовуха)
- Входные билеты в заповедник и в пещеру «Шульган-таш»
- Фотосессия (на свой смартфон) и примерка национальной одежды
- Экскурсия в юрту
- Баня
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
- Ужин в 1-й день тура
- Входные билеты в историко-культурный музейный комплекс «Шульган-таш»
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Возможно ли изменение программы?
Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А, так же производить замену гостиницы той же категории или выше.
Точно ли прописано время начала и окончания экскурсий?
Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.