Душа Урала. Этно-тур на 3 дня

Групповой тур в Уфе
4
1 отзыв
Почувствуйте себя ближе к природе и познакомьтесь с самобытной культурой и этнографией башкирского народа.

В этом туре нам с вами представится уникальная возможность пожить в глухой башкирской деревушке в настоящих кочевых юртах среди заповедных гор Урала.

Нас ожидают ночи в теплых войлочных юртах, оборудованых комфортными спальными местами со всем необходимым для проживания в осенне-зимний период. Тур может быть проведен в любые даты с декабря по март включительно, при наборе группы от 6 человек. Стоимость при этом может измениться.
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
Ближайшие даты:
9
мая
14
июн

Что вас ожидает:

Перевоплощение в кочевника
Перевоплощение в кочевника
Вы будете жить в настоящих войлочных юртах, примерите национальный костюм и вкусите национальные блюда и напитки
Многоликая Уфа
Многоликая Уфа
Раскроем секрет названия башкирской столицы, узнаем, кем были ее первые жители и увидим излюбленные места горожан
Пещера Шульган-Таш
Пещера Шульган-Таш
Посетим объект природного и культурного наследия, внесенный в список ЮНЕСКО

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа»

Самостоятельное прибытие в Уфу, на место сбора.

При необходимости возможна встреча на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату.

Гарантировано размещение в выбранной гостинице после 14:00.

11:50 Сбор группы у Гостиного двора.

Встреча с представителем туроператора.

12:00 Автобусная обзорная экскурсия «Многоликая Уфа» по южной части города, с выходами на объекты.

Уфа – столица республики Башкортостан.

Сегодня – это крупный, интересный и стремительно развивающийся современный город, с богатой историей.

Во время экскурсии мы увидим, как город сочетает в себе несколько архитектурных стилей, разных культур и религий.

Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен.

Покажем излюбленные места горожан: Гостиный двор, самую высокую конную статую в России — памятник Салавату Юлаеву, памятники народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму и корифею башкирского оперного искусства, композитору Загиру Исмагилову, самый новый памятник города — М. Шаймуратову, Ленину, Шаляпину.

А еще — Аксаковский народный дом, загадочный дом купца Костерина и здание Дворянского собрания и др.

Вы узнаете о традициях настоящего башкирского гостеприимства.

16:00 Завершение экскурсии у гостиницы Башкирия 4* (ул. Ленина, 25/29).

Свободное время: самостоятельный ужин, посещение городского пространства Арт-Квадрат, посещение музеев и театров по желанию.

Сопровождение от туроператора с 11:50 до 16:00. Автобус с 12:00 до 16:00. Квалифицированный экскурсовод с 12:00 до 16:00.

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа»Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа»Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа»Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа»Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа»Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа»Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа»Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа»Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия «Многоликая Уфа»
2 день

Этно-день в юртовом кемпинге

05:50 Собираемся у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).

Знакомимся с представителем туроператора.

06:00 Выезжаем из Уфы.

09:00-10:00 Полноценный завтрак в кафе.

13:30 Прибываем в юртовый кемпинг в деревне Миндигулово.

Размещаемся в юртах.

Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом (туалет деревенский).

14:00-15:00 Вкусно обедаем, с элементами башкирской национальной кухни.

Дегустируем национальные напитки (медовуха, кумыс, буза).

Интерактивная экскурсия в Башкирскую юрту: знакомство с хозяйкой Юрты, кочевой культурой башкир и особенностями юртового гостеприимства.

Самоварное чаепитие с башкирскими сладостями.

Примерка национальных нарядов, история костюмов и этно-фотосессия на свои смартфоны.

Презентация башкирских музыкальных инструментов (курай, кубыз).

Музыкальное сопровождение.

19:00 Ужинаем.

Свободное время: гуляем по деревенским улицам, наслаждаемся свежим воздухом.

Идем в жаркую баню с вениками.

Играем в настольную «Игра в башкира».

Ночлег в войлочных юртах.

Сопровождение от туроператора с 05:50 до 22:00. Автобус с 05:50 до 13:30.

Этно-день в юртовом кемпингеЭтно-день в юртовом кемпингеЭтно-день в юртовом кемпингеЭтно-день в юртовом кемпингеЭтно-день в юртовом кемпингеЭтно-день в юртовом кемпингеЭтно-день в юртовом кемпингеЭтно-день в юртовом кемпинге
3 день

Экскурсия по пещере Шульган-таш. Музей пчеловодства

09:00 Завтракаем.

Выселяемся из юрт.

10:00 Отправляемся на экскурсию в заповедник «Шульган-Таш».

10:30 Экскурсия в музейно-экскурсионный комплекс заповедника «Шульган-Таш».

На сегодняшний день пещера Шульган-таш, в честь которой назван заповедник, остаётся единственной в Восточной Европе пещерой с наскальными рисунками эпохи палеолита.

А также, это единственный в России заповедник, охраняющий аборигенных медоносных пчёл и исконный промысел башкир — бортничество, при котором пчелы живут в дуплах деревьев. Обо всем об этом на экскурсии.

Музей бортевого пчеловодства «Пчелиный лес».

В биосферном заповеднике есть отдел пчеловодства, который занимается бортевым пчеловодством и сохранением бурзянской пчелы.

Бортничество — это народный башкирский промысел, при котором пчелы живут в дуплах деревьев (естественных или искусственных).

Демонстрационная колодная пасека.

Стоянка первобытного человека.

В зависимости от свободного времени, возможно посещение Историко-культурного музейного комплекса «Шульган-таш» (билеты в стоимость не входят).

Четыре тысячи квадратов музейного интерактива, где можно не только слушать и смотреть, но и трогать, делать и даже самому стать экспонатом.

Экскурсионная программа погружает гостей в историю формирования Земли, биологическую эволюцию и жизнь древнего человека на Урале.

И конечно же рассказывает всё об уникальной пещере Шульган-Таш и эпосе.

14:00 Трансфер на обед.

14:30 Обедаем.

15:30 Наполненные, веселые отправление домой.

18:30-19:30 Остановимся в кафе, на ужин.

23:00 Прибываем в Уфу.

Автобус останавливается у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29)

Сопровождение от туроператора с 09:00 до 23:00. Автобус с 10:00 до 23:00.

Экскурсия по пещере Шульган-таш. Музей пчеловодстваЭкскурсия по пещере Шульган-таш. Музей пчеловодстваЭкскурсия по пещере Шульган-таш. Музей пчеловодстваЭкскурсия по пещере Шульган-таш. Музей пчеловодстваЭкскурсия по пещере Шульган-таш. Музей пчеловодстваЭкскурсия по пещере Шульган-таш. Музей пчеловодстваЭкскурсия по пещере Шульган-таш. Музей пчеловодства

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице Уфы на выбор и в войлочных юртах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница

обычные даты

с 30 декабря по 7 января

Хостел (многоместное размещение)

36 900

40 600

Гостиница до 3* (двухместный стандартный номер)

38 500

42 100

Гостиница до 3* (одноместный стандартный номер)

39 600

43 200

Гостиница до 4* (двухместный стандартный номер)

39 600

43 200

Гостиница до 4* (одноместный стандартный номер)

42 400

45 900

Примерные варианты размещения в Уфе: хостел «Уфа», хостел «7days», Амакс Сити Отель 3*, гостиница Башкирия 4*.

Варианты проживания

Хостел «Уфа»

1 ночь

Хостел «Уфа» расположен в Уфе, в 8 км от Олимпийского парка и в 1,6 км от Театра оперы и балета. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, общая кухня и общий лаундж.

В каждом номере установлен письменный стол. В числе прочих удобств микроволновая печь, холодильник, чайник, душ и тапочки. В распоряжении гостей общая ванная комната с феном. Предоставляется постельное белье.

Поблизости можно посетить такие достопримечательности, как сквер Мустая Карима, парк имени Ивана Якутова и Башкирский государственный университет. Расстояние до международного аэропорта Уфа составляет 22 км.

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Отель «Амакс Сити Hotel» 3

1 ночь

К услугам гостей отеля AMAKS City-Hotel номера с балконом, системой центрального отопления и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. До Ледового дворца — 500 метров.

Во всех номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Гости отеля AMAKS City могут воспользоваться библиотекой. На территории отеля также работает магазин подарков и сувениров.

От отеля AMAKS City до международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима — 22 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Уфа составляет 6 км.

Отель «Амакс Сити Hotel» 3Отель «Амакс Сити Hotel» 3Отель «Амакс Сити Hotel» 3Отель «Амакс Сити Hotel» 3Отель «Амакс Сити Hotel» 3Отель «Амакс Сити Hotel» 3Отель «Амакс Сити Hotel» 3

Гостиница «Башкирия» 4

1 ночь

Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.

Поездка от гостиницы «Башкирия» до международного аэропорта Уфы занимает 30 минут.

Гостиница «Башкирия» 4Гостиница «Башкирия» 4Гостиница «Башкирия» 4Гостиница «Башкирия» 4Гостиница «Башкирия» 4Гостиница «Башкирия» 4Гостиница «Башкирия» 4

Юртовый кемпинг в деревне Миндигулово

1 ночь
Юрты зимой теплые, посередине стоит буржуйка, есть дрова, постельное белье, оформление с национальным колоритом (туалет деревенский).
Юртовый кемпинг в деревне МиндигуловоЮртовый кемпинг в деревне МиндигуловоЮртовый кемпинг в деревне МиндигуловоЮртовый кемпинг в деревне Миндигулово

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги на комфортном туристическом автобусе
  • Проживание: 1 ночь в гостинице, 1 ночь в юрте
  • Услуги профессионального и опытного экскурсовода
  • Сопровождение по маршруту
  • Питание: 1 день - обед, 2 день - завтрак, обед, перекус-чаепитие и ужин, 3 день - завтрак, обед и ужин
  • Дегустация национальных напитков (буза, медовуха)
  • Входные билеты в заповедник и в пещеру «Шульган-таш»
  • Фотосессия (на свой смартфон) и примерка национальной одежды
  • Экскурсия в юрту
  • Баня
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
  • Ужин в 1-й день тура
  • Входные билеты в историко-культурный музейный комплекс «Шульган-таш»
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Возможно ли изменение программы?

Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А, так же производить замену гостиницы той же категории или выше.

Точно ли прописано время начала и окончания экскурсий?

Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
2
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О
10 янв 2023
Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️

Тур входит в следующие категории Уфы

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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