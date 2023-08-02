Башкирия для вас. Семейный экскурсионно-активный тур на 4 дня

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
Приглашаем Вас посетить уютную горную усадьбу в сердце Южного Урала.

Здесь все по-домашнему – натуральные деревенские продукты, чистый воздух и радушный прием! Вы погрузитесь в атмосферу старинных башкирских обычаев, насладитесь местной кухней и дарами природы.

А еще Вас ждет активный отдых на природе – сплав на катамаранах, пешие и автобусные экскурсии по красивейшим местам Башкирии.
Башкирия для вас. Семейный экскурсионно-активный тур на 4 дня
Башкирия для вас. Семейный экскурсионно-активный тур на 4 дня
Башкирия для вас. Семейный экскурсионно-активный тур на 4 дня
Ближайшие даты:
3
мая
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
13
июн
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даты

Что вас ожидает:

Живописная Башкирия
Живописная Башкирия
Прогуляемся до смотровой площадки горы Благодать, с которой открывается замечательный вид на хребет Баштау, и сделаем фотографии на фоне Уральских гор
Освежающий сплав
Освежающий сплав
Взбодримся от прохладных брызг воды и увидим головокружительные пейзажи
Полезная дегустация
Полезная дегустация
Насладимся вкусом башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства

Программа тура по дням

1 день

Село Кага. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей

Самостоятельный заезд или трансфер от Уфы/Белорецка (оплачивается отдельно).

Обязательно заранее сообщать туроператору информацию по прибытию туристов в пункт начала тура: транспорт, время прибытия, мобильный телефон туристов для экстренной связи.

14:00 Размещение на турбазе.

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

Вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей.

Ужин.

Село Кага. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменейСело Кага. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменейСело Кага. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменейСело Кага. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей
2 день

Башкирский государственный заповедник

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника — самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом начнется с истории и особенностей природы заповедника и Южного Урала.

У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.

Обед.

Ужин.

Башкирский государственный заповедникБашкирский государственный заповедникБашкирский государственный заповедникБашкирский государственный заповедник
3 день

Сплав на катамаранах, дегустация

Завтрак.

Водная часть: сплав на катамаранах (~4 часа, ~7 км).

Подготовка к маршруту: трансфер/прогулка к месту начала сплава, инструктаж по технике безопасности, комплектация снаряжением, сбор катамаранов и «встаем на воду»!

Спокойное течение реки, зеленые берега и живописные скалы.

Во время сплава предполагается остановка для отдыха и купания.

Завершаем сплав у Бельского моста.

Снятие с маршрута, трансфер до базы.

Обед.

Отдых на базе.

«За чашкой чая…» — дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Ужин.

Сплав на катамаранах, дегустацияСплав на катамаранах, дегустацияСплав на катамаранах, дегустацияСплав на катамаранах, дегустация
4 день

Смотровая площадка на горе Благодать

Завтрак.

Поездка до горы Благодать (~10 км).

УАЗ довезет Вас до соснового леса, по которому неспешным шагом (около 800 метров) Вы прогуляетесь до смотровой точки.

Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года — обзор хребта Баштау.

Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне уральских гор.

Обед.

Завершение программы.

Самостоятельный отъезд после обеда (до 15:00 по местному времени).

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

Или отъезд на групповом трансфере в г. Уфа/ г. Белорецк за дополнительную плату.

Смотровая площадка на горе БлагодатьСмотровая площадка на горе БлагодатьСмотровая площадка на горе БлагодатьСмотровая площадка на горе Благодать

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

3 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории - отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд (за доп. оплату).

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-, 3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.

Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное. Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазе (двухместное, трехместное размещение)
  • 3-разовое питание (кроме: завтрака в первый день, ужина в последний день)
  • Аренда снаряжения
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуск на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 4000 руб.
  • Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк), при доплате за тур с началом и окончанием в Белорецке в стоимость доплаты включены завтрак в 1 день тура и ужин в последний день – 3600 руб.
  • Дополнительные сервисы на турбазе
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы (стоимость стоянки – 150 руб. /сутки)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).

Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядки для техники/powerhank.

Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое предоставляется снаряжение?

Специальное: весла и катамараны (2-, 4-местные), спасжилеты (по желанию).

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается тур?

Есть несколько вариантов начала тура:

Самостоятельный заезд на турбазу (с. Кага):

С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

Встреча туристов в г. Уфе:

В 10:00 по местному времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфе, центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) – оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 04:00 до 06:00;
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00 (при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км) – оплачивается отдельно.

При доплате за тур с началом и окончанием в Белорецке в стоимость доплаты включены завтрак в 1 день тура и ужин в последний день.

Важно: необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.

Варианты окончания тура:

Отъезд в г. Уфа:

С 15:00 до 16:00 по местному времени.

В день отъезда, после обеда, организован трансфер из с. Кага в г. Уфа – оплачивается отдельно (универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31).

Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина (включается в стоимость) организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка – оплачивается отдельно (с 20:00 ч. до 21:00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд после обеда (до 15:00 по местному времени).

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте не раньше 22:00.

Для гарантированного прибытия в аэропорт до 21:00 необходимо заказывать индивидуальный трансфер.

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Может ли изменится маршрут?

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Есть ли возрастные ограничения на тур?

В туре могут участвовать самостоятельно дети от 16 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 8 лет в сопровождении родителей.

Как добраться до Уфы и Белорецка?

До Уфы:

Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск.

  • Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб.;
  • Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути: от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей.

Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км).

До Белорецка:

Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа- Белорецк = 260 км; Магнитогорск-Белорецк = 85 км;

  • Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д;
  • Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 часа 20 мин. / от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д.

Ж/д до Белорецка (из Москвы, Уфы, Магнитогорска):

  • ежедневно № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде);
  • через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк);
  • через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк).

Пятница-воскресенье из Уфы в 06:00 электропоезд «Легенда Урала» (4 часа).

Что мы будем есть?

Питание на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар.

На активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай. В программе есть обеды в полевых условиях (пикник): ланч-боксы/термоса + чай на костре.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
2 авг 2023
Насыщеная и интересная программа, при этом было время и для себя. Внимательный сопровождающие на конной прогулке и сплаве.
Е
17 июля 2023
Были на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условий и опасных активностей типа сплава на реке и конной прогулки. В итоге в последний день ворчала что взяли только 4 дня а не 6) Условия проживания - замечательные! Чистые уютные домики с современным ремонтом, красивая столовая с панорамными окнами, замечательный доброжелательный персонал! Особенно порадовал гид Артур, невероятно эрудированный молодой человек с огромным запасом знаний о природе и истории этих мест! Готов был рассказать буквально про каждый камень на пути!))) Обязательно расспросите его о невероятном башкирском фольклёре, услышите много невероятного, чего скорее всего, ни в одном туристическом справочнике не прочитаете)
PS Одним словом весь тур получился насыщенным, увлекательным и благодаря хорошей организации абсолютно безопасным! Обязательно приедем зимой!)
Были на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условийБыли на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условийБыли на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условийБыли на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условийБыли на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условий
В
17 июля 2023
Побывали с подругой на турбазе "Тенгри" в июле 2023 г. - у нас был четырехдневный тур. Мы в восторге от путешествия! Сотрудники базы приветливые и внимательные к гостям. Жили мы в домиках - внутри уютно и чисто. Есть все необходимое - ничего дополнительного просить не приходилось! Кормят вкусно. За четыре дня мы получили массу впечатлений: познакомились с селом Кага и историей местности, узнали о местных обычаях, осмотрели достопримечательности, побывали на конной прогулке (виды вокруг потрясающие!), познакомились с настоящим геологом, который рассказал нам о горных породах Урала, пили чай с местными травами и медом, посетили заповедник Шульган Таш, спускались в Капову пещеру, стреляли из лука, угощались местной кухней, сплавлялись по реке на катамаранах! Программа тура выполнена на все 100 процентов и даже больше! Время пролетело очень быстро - мы пожалели, что взяли такой короткий тур! И еще хочется отметить гида Артура, который сопровождал нас все четыре дня нашего путешествия - был внимательным и позитивным, отвечал на наши вопросы и рассказывал о местных достопримечательностях!
Побывали с подругой на турбазе &quot;Тенгри&quot; в июле 2023 г. - у нас был четырехдневный тур.Побывали с подругой на турбазе &quot;Тенгри&quot; в июле 2023 г. - у нас был четырехдневный тур.Побывали с подругой на турбазе &quot;Тенгри&quot; в июле 2023 г. - у нас был четырехдневный тур.Побывали с подругой на турбазе &quot;Тенгри&quot; в июле 2023 г. - у нас был четырехдневный тур.Побывали с подругой на турбазе &quot;Тенгри&quot; в июле 2023 г. - у нас был четырехдневный тур.Побывали с подругой на турбазе &quot;Тенгри&quot; в июле 2023 г. - у нас был четырехдневный тур.

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