Здесь все по-домашнему – натуральные деревенские продукты, чистый воздух и радушный прием! Вы погрузитесь в атмосферу старинных башкирских обычаев, насладитесь местной кухней и дарами природы.
А еще Вас ждет активный отдых на природе – сплав на катамаранах, пешие и автобусные экскурсии по красивейшим местам Башкирии.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Село Кага. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей
Самостоятельный заезд или трансфер от Уфы/Белорецка (оплачивается отдельно).
Обязательно заранее сообщать туроператору информацию по прибытию туристов в пункт начала тура: транспорт, время прибытия, мобильный телефон туристов для экстренной связи.
14:00 Размещение на турбазе.
Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
Вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей.
Ужин.
Башкирский государственный заповедник
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника — самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом начнется с истории и особенностей природы заповедника и Южного Урала.
У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.
Обед.
Ужин.
Сплав на катамаранах, дегустация
Завтрак.
Водная часть: сплав на катамаранах (~4 часа, ~7 км).
Подготовка к маршруту: трансфер/прогулка к месту начала сплава, инструктаж по технике безопасности, комплектация снаряжением, сбор катамаранов и «встаем на воду»!
Спокойное течение реки, зеленые берега и живописные скалы.
Во время сплава предполагается остановка для отдыха и купания.
Завершаем сплав у Бельского моста.
Снятие с маршрута, трансфер до базы.
Обед.
Отдых на базе.
«За чашкой чая…» — дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Ужин.
Смотровая площадка на горе Благодать
Завтрак.
Поездка до горы Благодать (~10 км).
УАЗ довезет Вас до соснового леса, по которому неспешным шагом (около 800 метров) Вы прогуляетесь до смотровой точки.
Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года — обзор хребта Баштау.
Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне уральских гор.
Обед.
Завершение программы.
Самостоятельный отъезд после обеда (до 15:00 по местному времени).
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
Или отъезд на групповом трансфере в г. Уфа/ г. Белорецк за дополнительную плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории - отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд (за доп. оплату).
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-, 3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное. Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе (двухместное, трехместное размещение)
- 3-разовое питание (кроме: завтрака в первый день, ужина в последний день)
- Аренда снаряжения
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуск на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Эко-сборы
- Внутримаршрутный транспорт
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 4000 руб.
- Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк), при доплате за тур с началом и окончанием в Белорецке в стоимость доплаты включены завтрак в 1 день тура и ужин в последний день – 3600 руб.
- Дополнительные сервисы на турбазе
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Въезд автомашины на территорию турбазы (стоимость стоянки – 150 руб. /сутки)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).
Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядки для техники/powerhank.
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое предоставляется снаряжение?
Специальное: весла и катамараны (2-, 4-местные), спасжилеты (по желанию).
Какая ожидается погода в туре?
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается тур?
Есть несколько вариантов начала тура:
Самостоятельный заезд на турбазу (с. Кага):
С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.
Встреча туристов в г. Уфе:
В 10:00 по местному времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфе, центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км) – оплачивается отдельно.
Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
- в день заезда с 04:00 до 06:00;
- накануне дня заезда с 20:00 до 22:00 (при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается).
Групповой трансфер до с. Кага (80 км) – оплачивается отдельно.
При доплате за тур с началом и окончанием в Белорецке в стоимость доплаты включены завтрак в 1 день тура и ужин в последний день.
Важно: необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
Варианты окончания тура:
Отъезд в г. Уфа:
С 15:00 до 16:00 по местному времени.
В день отъезда, после обеда, организован трансфер из с. Кага в г. Уфа – оплачивается отдельно (универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31).
Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.
Отъезд в г. Белорецк:
В день отъезда после ужина (включается в стоимость) организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка – оплачивается отдельно (с 20:00 ч. до 21:00 по местному времени).
Самостоятельный отъезд после обеда (до 15:00 по местному времени).
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте не раньше 22:00.
Для гарантированного прибытия в аэропорт до 21:00 необходимо заказывать индивидуальный трансфер.
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Может ли изменится маршрут?
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Есть ли возрастные ограничения на тур?
В туре могут участвовать самостоятельно дети от 16 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 8 лет в сопровождении родителей.
Как добраться до Уфы и Белорецка?
До Уфы:
Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск.
- Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб.;
- Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути: от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей.
Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км).
До Белорецка:
Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа- Белорецк = 260 км; Магнитогорск-Белорецк = 85 км;
- Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д;
- Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 часа 20 мин. / от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д.
Ж/д до Белорецка (из Москвы, Уфы, Магнитогорска):
- ежедневно № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде);
- через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк);
- через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк).
Пятница-воскресенье из Уфы в 06:00 электропоезд «Легенда Урала» (4 часа).
Что мы будем есть?
Питание на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар.
На активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай. В программе есть обеды в полевых условиях (пикник): ланч-боксы/термоса + чай на костре.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
PS Одним словом весь тур получился насыщенным, увлекательным и благодаря хорошей организации абсолютно безопасным! Обязательно приедем зимой!)