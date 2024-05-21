Сплавы по рекам на рафтах в Уфе

Найдено 3 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Уфе, цены от 15 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные на реке Зилим
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на реке Зилим
Начало: Г. Уфа
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
21 500 за человека
Путешествие по пещерам и горам Урала
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие по пещерам и горам Урала
Начало: Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Ка...
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 800 за человека
Выходные в горах Урала. Семейный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Начало: с. Кага
Сегодня в 10:00
21 июня в 10:00
15 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Выходные на реке Зилим
    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
    читать дальше

    уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!

    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Выходные на реке Зилим
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Выходные на реке Зилим
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Путешествие по пещерам и горам Урала
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Путешествие по пещерам и горам Урала
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
  • В
    Владимир
    23 ноября 2023
    Путешествие по пещерам и горам Урала
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно
  • А
    Андрей
    15 сентября 2023
    Весенний сплав по реке Лемеза
    Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то
    читать дальше

    и дело скребли по камням, приходилось спрыгивать и вытаскивать катамаран. Короче, не обеспечили ни погоду, ни природу. А к организации нареканий нет. Транспорт и туда, и обратно подавался четко, вовремя, вёз хорошо. Отличный гид-инструктор Алексей, вёл уверенно, спокойно, со знанием дела и с веселым расположением духа. И повар-завхоз Александра -молодец! Весело, с улыбочкой, быстро, четко: костёр горит, продукты режутся, котлы шкварчат. Пища отменного качества, достаточного вполне количества. Разнообразие вкусных блюд. Без повторов! Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров… Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!

  • К
    Ксения
    11 сентября 2023
    Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
    Все очень понравилось: природа, еда, организация тура, люди) особенно хотелось бы отметить водителя Андрея, тур-гида Елену, управляющую на турбазе в
    читать дальше

    с. Кага Галину, конного гида Елену- душевные, веселые и ответственные люди, на все наши капризы реагировали профессионально, всегда старались помочь. Спасибо вам большое! Обязательно вернусь уже на 10-дневный тур и буду рекомендовать друзьям.

  • И
    Ирина
    2 августа 2023
    Башкирия для вас. Семейный экскурсионно-активный тур на 4 дня
    Насыщеная и интересная программа, при этом было время и для себя. Внимательный сопровождающие на конной прогулке и сплаве.
  • Е
    Евгений
    26 июля 2023
    Активный тур по Золотому Уралу
    Всё прошло хорошо нам очень понравилось, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные на реке Зилим
  2. Путешествие по пещерам и горам Урала
  3. Выходные в горах Урала. Семейный тур
Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 15 700 до 71 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте тур в Уфе на 2024 год по теме «Сплавы и рафтинг», 9 ⭐ отзывов, цены от 15700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам