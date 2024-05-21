1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Выходные на реке Зилим
Начало: Г. Уфа
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
21 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие по пещерам и горам Урала
Начало: Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Ка...
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Начало: с. Кага
Сегодня в 10:00
21 июня в 10:00
15 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория21 мая 2024Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
- ВВалентина15 мая 2024Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
- ВВиктория15 мая 2024Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
- ААндрей3 марта 2024Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ЭЭльвира26 января 2024Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
- ВВладимир23 ноября 2023Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
- ААндрей15 сентября 2023Весенний сплав по реке ЛемезаЧто сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то
- ККсения11 сентября 2023Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 днейВсе очень понравилось: природа, еда, организация тура, люди) особенно хотелось бы отметить водителя Андрея, тур-гида Елену, управляющую на турбазе в
- ИИрина2 августа 2023Башкирия для вас. Семейный экскурсионно-активный тур на 4 дняНасыщеная и интересная программа, при этом было время и для себя. Внимательный сопровождающие на конной прогулке и сплаве.
- ЕЕвгений26 июля 2023Активный тур по Золотому УралуВсё прошло хорошо нам очень понравилось, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Сплавы и рафтинг»
Самые популярные туры этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 15 700 до 71 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте тур в Уфе на 2024 год по теме «Сплавы и рафтинг», 9 ⭐ отзывов, цены от 15700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август