Экскурсия по историческим местам Углича

Углич - жемчужина России и один из старейших городов России, основанный более тысячи лет назад

Углич – жемчужина России и один из старейших городов России, основанный более тысячи лет назад.

Удивительная история пришлась на конец XVI века, здесь жил и погиб сын Иоанна Грозного, царевич Дмитрий.

Мы с вами посетим предполагаемое место гибели царевича, узнаем историю этих событий, а также историю самого Углича.
Экскурсия по историческим местам Углича
Экскурсия по историческим местам Углича
Экскурсия по историческим местам Углича
Экскурсия по историческим местам Углича
Экскурсия по историческим местам Углича

Что вы увидите 🤩

  • Угличский Кремль
  • Церковь Димитрия Царевича на крови
  • Палаты удельных князей
  • Богоявленский женский монастырь
  • Воскресенский мужской монастырь
  • Церковь царевича Дмитрия на поле
  • Угличские музеи
Об экскурсии
Наша экскурсия будет познавательной, интересной и увлекательной. Мы окунемся в историю Углича с самого начала его основания, узнаем историю города, начиная с языческих времён.
Начнем экскурсию с центральной части нашего старинного города Углич. Вы сможете увидеть Спасо-Преображенский собор – главный собор города, а также Палаты Удельных князей XV века – единственное здание, сохранившееся при правлении Углича князем Андреем Большим.
Посетим Угличский Кремль, Церковь царевича Дмитрия на крови – предполагаемое место гибели царевича Дмитрия, младшего сына Иоанна Грозного. Посетим святые места города и удивительные Угличские монастыри. Прогуляемся по нашей красивой набережной, узнаем историю создания Угличской ГЭС, а также Угличского часового завода, который славился на весь мир.
Как и любой российский город Углич рад гостям, рад поведать о минувших делах, о подвигах многих поколений, рассказать о сегодняшних свершениях. Вам точно понравится наш старинный город Углич, присоединяйтесь к экскурсии!

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Общий
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Обед
  • Транспорт
  • Билеты.
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Успенская, Углич
Завершение: Ростовская улица, 22, Углич
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 8:00 до 20:00

Ирина К.
Ирина К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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