Об экскурсии

Наша экскурсия будет познавательной, интересной и увлекательной. Мы окунемся в историю Углича с самого начала его основания, узнаем историю города, начиная с языческих времён.

Начнем экскурсию с центральной части нашего старинного города Углич. Вы сможете увидеть Спасо-Преображенский собор – главный собор города, а также Палаты Удельных князей XV века – единственное здание, сохранившееся при правлении Углича князем Андреем Большим.

Посетим Угличский Кремль, Церковь царевича Дмитрия на крови – предполагаемое место гибели царевича Дмитрия, младшего сына Иоанна Грозного. Посетим святые места города и удивительные Угличские монастыри. Прогуляемся по нашей красивой набережной, узнаем историю создания Угличской ГЭС, а также Угличского часового завода, который славился на весь мир.

Как и любой российский город Углич рад гостям, рад поведать о минувших делах, о подвигах многих поколений, рассказать о сегодняшних свершениях. Вам точно понравится наш старинный город Углич, присоединяйтесь к экскурсии!