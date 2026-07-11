Вы осмотрите территорию, где многие века стояла древнерусская крепость. Побываете на месте гибели младшего сына Ивана Грозного и увидите связанную с ним старинную роспись. Оцените древнейшее здание в городе — Княжеские палаты — и узнаете его историю. А в Спасо-Преображенском соборе полюбуетесь росписями с элементами оптической иллюзии. При желании можно подняться на колокольню: оказаться на одном уровне с церковными куполами и посмотреть на Волгу с высоты.
Прогулка по центру и Воскресенский монастырь
Мы посетим исторический центр города, главную площадь и улицу Спасскую, где в первозданном виде сохранились старинные купеческие особняки. Поговорим о богатом прошлом и удивительном настоящем города, его знаменитых людях и знаковых событиях. Белоснежный Воскресенский монастырь и вид на угличскую ГЭС станут ярким завершением экскурсии.
Организационные детали
Билеты в Кремль оплачиваются дополнительно: 1000 ₽ с группы + 150 ₽ взрослый, 130 ₽ детский, дошкольники бесплатно
По желанию можно подняться на колокольню: 50 ₽ со взрослого, дети бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1464 туристов
Меня зовут Ксения. Изучение иностранных языков и интерес к родной истории привели меня к профессии гида-переводчика. Я искренне люблю свою работу. Показывать красоту старинной архитектуры, рассказывать о таинственных событиях разных эпох — что может быть лучше?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 130 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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–
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А
Анна
Прекрасный экскурсовод. Были с детьми 8 и 15 лет. Ксения увлекла младшего ребенка, задавала вопросы, гармонично ориентировалась на детей. Узнали много интересного, все доступно, ярко рассказано, хотя ключевое событие Углича не самое доброе. Побывали одни на колокольне во время перезвона, тоже запоминающееся событие. Рекомендую экскурсовода.
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Елена
Ксения, проводившая экскурсию для нашей группы из 8 человек. обладает очень приятным голосом, доброжелательна. Очень интересно преподнесла информацию и об Андрее Большом, и об убийстве царевича Дмитрия, обратила внимание на читать дальшеуменьшить
детали росписи храма, открыла особенности колокольни. Экскурсия заявлена на 2 часа, а Ксения провела с нами 2,5 часа. Экскурсию рекомендуем, у нас в группе не было детей, они бы не выдержали пешие переходы и объем достаточно серьезной информации. Ксении огромное спасибо!
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К
Кузнецова
замечательная экскурсия! Ксения рассказывает спокойно, уверенно, интересно. ребёнок 6 ти лет устал, конечно. после обеда спрашивали, что запомнила, очень много рассказала! город нам понравился сразу, а Ксения окончательно влюбила в него!
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Оксана
Брали у Ксении две экскурсии разом, остались очень довольны. очень приятная и комфортная в общении, обладает знаниями про Углич, мне очень понравилось все, что узнала о городе, истории, архитектуре. Ксения просто влюбила в Углич. Ксении оргромнле спасибо и успехов в своей профессиональной деятельности.
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А
Александра
Очень понравилась экскурсия с Ксенией! У нас была индивидуальная экскурсия с мужем) Время пролетело незаметно! Кто первый раз в городе - обязательно советую брать экскурсию, хоть будете понимать где тут и что! Буду всем советовать!