Вы осмотрите территорию, где многие века стояла древнерусская крепость. Побываете на месте гибели младшего сына Ивана Грозного и увидите связанную с ним старинную роспись. Оцените древнейшее здание в городе — Княжеские палаты — и узнаете его историю. А в Спасо-Преображенском соборе полюбуетесь росписями с элементами оптической иллюзии. При желании можно подняться на колокольню: оказаться на одном уровне с церковными куполами и посмотреть на Волгу с высоты.
Мы посетим исторический центр города, главную площадь и улицу Спасскую, где в первозданном виде сохранились старинные купеческие особняки. Поговорим о богатом прошлом и удивительном настоящем города, его знаменитых людях и знаковых событиях. Белоснежный Воскресенский монастырь и вид на угличскую ГЭС станут ярким завершением экскурсии.