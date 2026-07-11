Углич — волшебный город, живущий словно в нескольких временах сразу. Эпоха Ивана Грозного соседствует с советским периодом, а пора Петра I — с современностью. Мы погуляем по Кремлю, зайдем в церковь Димитрия на Крови и попытаемся разгадать загадочное убийство 16 века. Прикоснемся к стенам Воскресенского монастыря и оценим мощь советской гидроэлектростанции.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Угличский Кремль

Вы осмотрите территорию, где многие века стояла древнерусская крепость. Побываете на месте гибели младшего сына Ивана Грозного и увидите связанную с ним старинную роспись. Оцените древнейшее здание в городе — Княжеские палаты — и узнаете его историю. А в Спасо-Преображенском соборе полюбуетесь росписями с элементами оптической иллюзии. При желании можно подняться на колокольню: оказаться на одном уровне с церковными куполами и посмотреть на Волгу с высоты.

Прогулка по центру и Воскресенский монастырь

Мы посетим исторический центр города, главную площадь и улицу Спасскую, где в первозданном виде сохранились старинные купеческие особняки. Поговорим о богатом прошлом и удивительном настоящем города, его знаменитых людях и знаковых событиях. Белоснежный Воскресенский монастырь и вид на угличскую ГЭС станут ярким завершением экскурсии.

Организационные детали