Сказочный Углич

Посетить самые важные места города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Углич — волшебный город, живущий словно в нескольких временах сразу. Эпоха Ивана Грозного соседствует с советским периодом, а пора Петра I — с современностью.

Мы погуляем по Кремлю, зайдем в церковь Димитрия на Крови и попытаемся разгадать загадочное убийство 16 века. Прикоснемся к стенам Воскресенского монастыря и оценим мощь советской гидроэлектростанции.
Сказочный Углич
Сказочный Углич
Сказочный Углич
Сказочный Углич
Сказочный Углич
Сказочный Углич
Сказочный Углич
Сказочный Углич
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Описание

Что вас ожидает

Угличский Кремль

Вы осмотрите территорию, где многие века стояла древнерусская крепость. Побываете на месте гибели младшего сына Ивана Грозного и увидите связанную с ним старинную роспись. Оцените древнейшее здание в городе — Княжеские палаты — и узнаете его историю. А в Спасо-Преображенском соборе полюбуетесь росписями с элементами оптической иллюзии. При желании можно подняться на колокольню: оказаться на одном уровне с церковными куполами и посмотреть на Волгу с высоты.

Прогулка по центру и Воскресенский монастырь

Мы посетим исторический центр города, главную площадь и улицу Спасскую, где в первозданном виде сохранились старинные купеческие особняки. Поговорим о богатом прошлом и удивительном настоящем города, его знаменитых людях и знаковых событиях. Белоснежный Воскресенский монастырь и вид на угличскую ГЭС станут ярким завершением экскурсии.

Организационные детали

  • Билеты в Кремль оплачиваются дополнительно: 800 руб. с группы + 100 руб. взрослый, 85 руб. детский, дошкольники бесплатно
  • По желанию, можно подняться на колокольню: 50 руб. с человека, дети бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виталий
11 сен 2022
Ксения очень хороший рассказчик, я узнал для себя несколько интересных фактов, связанных с историей города Углич. Больше всего мне понравилось как мы залезли на колокольню в Кремле - это незабываемо, мне даже удалось пару раз ударить в колокол как настоящему звонарю.

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