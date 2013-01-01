Анастасия проводит ещё 3 экскурсии

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Экспресс-прогулка по Угличу

За 1, 5 часа обойти главные достопримечательности и узнать о городе самое интересное

Анастасия
Анастасия – Гид из Углича
Углич — идиллический городок, живописно расположенный на берегу Волги.

Вы погуляете по его старинному кремлю, заглянете в древние церкви, рассмотрите историческую фреску дня гибели царского сына и послушаете звон ссыльного колокола.

А я помогу прочувствовать очарование Углича и расскажу о нем нескучные факты.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 700 ₽ за экскурсию

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Экспресс-прогулка по Угличу
Экспресс-прогулка по Угличу

Что вас ожидает

Самое-самое в Угличе
Вы пройдете по территории Угличского кремля, посетите старинную церковь ⛪ Царевича Димитрия на Крови и перенесетесь во времена борьбы за русский престол. А также побываете в действующем Спасо-Преображенском соборе и рассмотрите фрески в итальянском стиле, созданные два столетия назад. В завершение подниметесь на колокольню и полюбуетесь прекрасной панорамой Углича и Волги.

Путешествие во времени
Углич славится многовековой и богатой на события историей 📖. Вы узнаете, кто и при каких обстоятельствах основал город 🏙️, как он выглядел несколько веков назад и какие знаменитые люди его посещали. Кроме того, раскроете секрет названия Углича и услышите две версии убийства последнего потомка Рюриковичей. Ощутите царящее в городе спокойствие и узнаете о местных традициях, обычаях и менталитете.

Организационные детали

  • Билеты в Кремль оплачиваются дополнительно: взрослый — 90 рублей, детский — 75 рублей. Также с группы уплачивается 700 рублей: это дает право на посещение территории кремля с гидом.
  • Подъем на колокольню не включен в стоимость — 50 рублей с человека, дети бесплатно
Начало и место завершения
🚩 на Успенской площади
Экспресс-прогулка по Угличу
Экспресс-прогулка по Угличу
Экспресс-прогулка по Угличу
Экспресс-прогулка по Угличу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Анастасия, 28 лет, аттестованный квалифицированный экскурсовод, менеджер по туризму. Люблю свою работу (опыт — с марта 2013 года). Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое и общаться с людьми. Я родилась в Угличе и прожила здесь всю жизнь. Очень люблю свой родной город и с удовольствием покажу его вам. Каждую экскурсию я пропускаю через себя, каждая из них для меня особенная. Ведь гид — как художник, который рисует ваше настроение и впечатление о посещении места.
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Анастасия проводит ещё 3 экскурсии

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