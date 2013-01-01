Анастасия проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Самое-самое в Угличе

Вы пройдете по территории Угличского кремля, посетите старинную церковь ⛪ Царевича Димитрия на Крови и перенесетесь во времена борьбы за русский престол. А также побываете в действующем Спасо-Преображенском соборе и рассмотрите фрески в итальянском стиле, созданные два столетия назад. В завершение подниметесь на колокольню и полюбуетесь прекрасной панорамой Углича и Волги.

Путешествие во времени

Углич славится многовековой и богатой на события историей 📖. Вы узнаете, кто и при каких обстоятельствах основал город 🏙️, как он выглядел несколько веков назад и какие знаменитые люди его посещали. Кроме того, раскроете секрет названия Углича и услышите две версии убийства последнего потомка Рюриковичей. Ощутите царящее в городе спокойствие и узнаете о местных традициях, обычаях и менталитете.

Организационные детали