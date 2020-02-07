12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Загадка-Углич: секреты городка на Волге

Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на прогулке по главным достопримечательностям

Наталья
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Наталья – ваш гид
Несмотря на скромный размер, Углич хранит множество загадок, над которыми уже много лет бьются великие умы.

Этот город — драгоценная шкатулка с народными преданиями и событиями, менявшими ход истории России.

На прогулке вы станете свидетелями судьбоносных поворотов, в которые тоненькой нитью я вплету туманные городские легенды, не забыв упомянуть и о современности.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Успенская
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Загадка-Углич: секреты городка на Волге

Что вас ожидает

Начнём с самого начала: Угличский кремль
Знакомство с городом немыслимо без встречи с его историческим ядром — Кремлём. Здесь символично будет рассказать о гибели царевича Димитрия и о последовавшей за этим Смуте. На самой же территории вы посетите церковь царевича «на Крови», Спасо-Преображенский собор и, по желанию, колокольню собора. На выходе из Кремля мы окажемся на Успенской площади, что издавна была торговой, — эх, какие ярмарки устраивали на ней в 19 веке! Я непременно опишу вам их в ярких подробностях, а также упомяну о нравах местных купцов.

О языческих божках и религии в жизни города
По древней Ростовской улице, а когда-то, в Средневековье, Сарайской, мы проследуем по направлению к Богоявленскому монастырю. Углич — город воцерковлённый, но с давних времен до нас дошли древние поверья, легенды о различных языческих божествах, которыми я поделюсь по дороге. Ну а потом мы ступим на святую намоленную землю монастырскую. Я расскажу об истории обители, местных чудесах, реликвиях, и, конечно, мы посетим действующие храмы монастырского комплекса.

Кто строил город, как в нём живётся и откуда берутся знакомые фразы
Навестив монастырь, мы уже по другой улице вернёмся на Успенскую площадь. По дороге вы узнаете, чем известен в наших краях судостроитель Василий Калашников, когда же город приобрел настоящую планировку и как живётся в Угличе сейчас. Затем посетите Воскресенский мужской монастырь и полюбуетесь местной гидроэлектростанцией. А прогуливаясь по Спасской улице, поймёте, почему угличане считают, что выражение «катись колбаской по Спасской» пошло именно отсюда. Вдобавок мы рассмотрим купеческие особняки 19 века и увидим, где же проживал Михаил Павлович Чехов — родной брат небезызвестного всем Антона Павловича!

По вашему желанию, мы можем заменить посещение Воскресенского мужского монастыря на посещение Алексеевской женской обители. Там вы узнаете историю самых почитаемых икон города и сможете к ним приложиться, попросив о самом сокровенном.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: 700 р./группа — путевка в Угличский кремль (за вход с гидом со всей группы), 90 р./75 р. — взрослый/детский билет в церковь-музей царевича Димитрия «на Крови», 50 р./бесплатно — взрослый/детский билет на колокольню Спасо-Преображенского собора.
  • Экскурсия пешеходная. Все объекты располагаются в шаговой доступности, но все же 3 часа мы будем передвигаться, поэтому советую надеть удобную обувь и одежду по погоде.
  • Если вас больше 15 человек, то цена за человека 200 руб
  • В праздничные дни скидка на экскурсию не действует
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Загадка-Углич: секреты городка на Волге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Успенская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, уважаемые гости Углича! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с историческим образованием. Очень люблю свой город и горжусь им, ведь за более чем тысячелетнюю историю Углич пережил многое, несколько раз, словно птица Феникс, возрождался из пепла и при всем этом не утратил своего очарования! Буду рада рассказать обо всем этом на нашей экскурсии. Помимо фактов поведаю и предания старины глубокой: местные легенды и фольклор. Также предлагаю вашему вниманию экскурсию в тихий уютный город Мышкин! Скучно не будет!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 февраля 2020
Наша сегодняшняя экскурсия с гидом Натальей прошла буквально на одном дыхании! Нам было очень интересно слушать ее рассказ. Сразу видно, что Наталья прекрасно владеет материалом, умеет его очень доходчиво преподнести слушателям. Она влюбила нас в свой замечательный город всего за 3 часа, теперь мечтаем вернуться сюда летом. Углич потрясающий город, он действительно полон загадок, над которыми мы еще долго будем размышлять, вернувшись обратно. Спасибо большое, Наталья, за ваш профессионализм! Нам очень повезло, что именно вы открыли для нас дивный Углич!!!
2 февраля 2020
Добрый день! Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо гиду Наталье за увлекательный и профессиональный рассказ о истории Углича и великолепных памятников архитектуры. Мы получили настоящее удовольствие, проведя выходные в этом старинном городе.
29 января 2020
Мы в Угличе были первый раз, поэтому очень хотелось узнать побольше о истории города,экскурсия нам понравилась,было очень интересно и информация воспринималась легко! Город очень милый и красивый! Спасибо большое Наталье за замечательную экскурсию!)
24 января 2020
Всей нашей группе очень понравилась экскурсия Натальи! Мы были готовы слушать ее часами, настолько она интересно рассказывает. Дар рассказчика есть не у каждого, но Наталью этим даром природа явно наделила сполна! Спасибо ей большое за столь приятно проведенное время! В ходе экскурсии мы освежили наши исторические знания и узнали много нового! Наталья влюбила нас в замечательный город Углич, а также посоветовала, где купить вкусные угличские сувениры. Все остались очень довольны! Наши друзья теперь тоже хотят в Углич на экскурсию к нашему замечательному гиду. Да, и мы обязательно приедем повторно летом!
21 января 2020
Я и мои друзья — заядлые путешественники. В этот раз мы решили посетить несколько городов Золотого кольца и первым городом, где мы побывали, оказался Углич. До этой поездки в Угличе ни разу не были и как были удивлены, что у этого маленького городка такая занимательная история! Историю города нам очень интересно и увлекательно рассказала гид Наталья Корнева. Наталья пленила нас с первых же минут своей грамотной речью и теми интересными историями, которые она рассказывала. Никакой монотонности, которой грешат многие гиды, рассказ Натальи был очень живым и увлекательным! Очень интересно было послушать об Успенской площади, о местных купцах и традициях! Ну а когда мы вошли в Угличский кремль, нас поистине захватил вихрь «преданий старины глубокой». В ходе нашей экскурсии Наталья так смогла расположить к себе, что под конец нам даже показалось, что она не просто гид, а одна из нашей компании, жаль, что Наталья не проводит экскурсии в Ростове Великом, куда мы собрались ехать после Углича! Наталья, спасибо вам огромное за такую душевную и интересную экскурсию, которую вы любезно провели для нас вчера! Будем рекомендовать вас нашим друзьям как очень талантливого экскурсовода! Желаем вам успехов в вашем деле и много-много увлеченных историей туристов!!!
17 января 2020
Очень понравилась экскурсия Натальи! До сих пор под очень сильным впечатлением! Наталья очень интересно, а главное доступно, рассказала все основные события из истории Углича, щедро сдобрив свой рассказ местными легендами. Сразу видно, что она по-настоящему влюбленный в свой город человек и прекрасный гид. Планируем посетить Углич летом и вновь обратимся к нашему замечательному гиду! Успехов вам, Наталья и только хороших благодарных туристов!!!
3 декабря 2019
Мне все очень понравилось. Наталья интересно рассказывает и познания ее достаточно глубоки. Всем рекомендую!
2 декабря 2019
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Наташе за чудесную экскурсию, которая состоялась сегодня! Не смотря на непогоду экскурсия прошла на одном дыхании, нам было очень интересно слушать потрясающий рассказ нашего замечательного гида. За столь короткие 3 часа мы узнали очень много интересного об истории прекрасного города Углича, и даже успели проникнуться любовью к этому городу. Очень хотим теперь приехать сюда снова, но уже летом. И причина этому не только сам город. Мы хотим привезти сюда наших друзей и вновь услышать рассказ Наташи, проникнутый любовью к своей малой Родине!!! Наташенька, спасибо большое, мы покорены! Успехов и хороших вам экскурсантов!!! Всем рекомендуем!!!
29 ноября 2019
28 ноября побывал на потрясающей экскурсии Натальи. Сразу видно, что Наталья любит свой город и гордится им, видно, что она эрудированный экскурсовод, мастер своего дела! Я и мои друзья в восторге от ее рассказа о городе, о событиях, которые с ним связаны, а какие интересные легенды мы узнали в ходе наше экскурсии!!! Наталья-браво!!! Вы великолепный гид, поверьте, мне есть с чем сравнивать! Буду советовать Наталью своим друзьям. Еще раз большое спасибо!!!
4 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия! Наталья-прекрасный гид, очень информативно и увлекательно вела рассказ. Несмотря на снежную и холодную погоду, мы успели многое, Наталья подстроила программу под наши особенности (с нами гуляли трое маленьких детей), мы все с пользой и очень приятно провели этот день! Смело рекомендую замечательного гида! ☺️️ Спасибо! 🤗
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