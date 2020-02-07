12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Начнём с самого начала: Угличский кремль

Знакомство с городом немыслимо без встречи с его историческим ядром — Кремлём. Здесь символично будет рассказать о гибели царевича Димитрия и о последовавшей за этим Смуте. На самой же территории вы посетите церковь царевича «на Крови», Спасо-Преображенский собор и, по желанию, колокольню собора. На выходе из Кремля мы окажемся на Успенской площади, что издавна была торговой, — эх, какие ярмарки устраивали на ней в 19 веке! Я непременно опишу вам их в ярких подробностях, а также упомяну о нравах местных купцов.

О языческих божках и религии в жизни города

По древней Ростовской улице, а когда-то, в Средневековье, Сарайской, мы проследуем по направлению к Богоявленскому монастырю. Углич — город воцерковлённый, но с давних времен до нас дошли древние поверья, легенды о различных языческих божествах, которыми я поделюсь по дороге. Ну а потом мы ступим на святую намоленную землю монастырскую. Я расскажу об истории обители, местных чудесах, реликвиях, и, конечно, мы посетим действующие храмы монастырского комплекса.

Кто строил город, как в нём живётся и откуда берутся знакомые фразы

Навестив монастырь, мы уже по другой улице вернёмся на Успенскую площадь. По дороге вы узнаете, чем известен в наших краях судостроитель Василий Калашников, когда же город приобрел настоящую планировку и как живётся в Угличе сейчас. Затем посетите Воскресенский мужской монастырь и полюбуетесь местной гидроэлектростанцией. А прогуливаясь по Спасской улице, поймёте, почему угличане считают, что выражение «катись колбаской по Спасской» пошло именно отсюда. Вдобавок мы рассмотрим купеческие особняки 19 века и увидим, где же проживал Михаил Павлович Чехов — родной брат небезызвестного всем Антона Павловича!

По вашему желанию, мы можем заменить посещение Воскресенского мужского монастыря на посещение Алексеевской женской обители. Там вы узнаете историю самых почитаемых икон города и сможете к ним приложиться, попросив о самом сокровенном.