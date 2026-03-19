12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на обзорной прогулке с посещением кремля
Несмотря на скромный размер, Углич хранит множество загадок, над которыми уже много лет бьются великие умы. Этот город — драгоценная шкатулка с народными преданиями и событиями, менявшими ход истории России.
На прогулке вы станете свидетелями судьбоносных поворотов, в которые тоненькой нитью я вплету туманные городские легенды, не забыв упомянуть и о современности.
На главной площади города рассмотрим старинные торговые дома, поговорим о местных ярмарках и купеческих нравах. И конечно, я в красках расскажу о ярмарке невест, которой случалось быть здесь еще каких-то 150 лет назад. Вы услышите, как Михаил Чехов нашел практически на площади свое счастье и что в Угличе называли «Волшебными грезами». (Эта часть уже есть в описании, просто поднимем ее наверх).
Мистический Угличский кремль
Знакомство с городом немыслимо без встречи с его историческим ядром — кремлём. Здесь мы поговорим о трагической гибели царевича Димитрия, знаковом событии этих мест. Затронем Смуту и ее последствия для Углича. Гуляя по территории Кремля, вы увидите самое мистическое место и посетите знаменитую церковь царевича Димитрия «на крови». В Спасо-Преображенском соборе рассмотрите почти точную копию картины Рафаэля Санти. А еще я раскрою, что интересного обнаружили здесь археологические экспедиции Эрмитажа и что за Петушиные камни все еще лежат на окраинах города. Из кремля вы полюбуетесь угличской набережной, а также узнаете какие тайны хранит местная чугунная цепь, что за культ лошади существовал в Угличе в 19 веке, что называли Малой стороной и что делала в городе внебрачная дочь императрицы Елизаветы Петровны.
По древним городским улочкам к святым местам
Мы прогуляемся до Богоявленского действующего монастыря, вступим на святую землю и ощутим благодать самых почитаемых угличских святынь. Вы узнаете о прошлом этой обители, а также я расскажу историю ее восстановления после советского периода. В одном из храмов вы полюбуетесь самопроявляющимися росписями, в другом — сможете увидеть знаменитую туфельку Спиридония Тримифунтского.
Организационные детали
До конца апреля 2026 года по понедельникам церковь царевича Димитрия на крови не работает, так что в этот день мы, к сожалению, не сможем посетить её
Экскурсия пешеходная. Все объекты находятся в шаговой доступности.
Одевайтесь, пожалуйста, по погоде и даже чуть теплее, так как большую часть нашей прогулки мы будем находиться у Волги
Экскурсию можно провести для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
Дополнительные расходы: — 1000 ₽ с группы — путевка в Угличский кремль (ее покупают в кассе кремля, когда входят в кремль с частным гидом) — Билеты в церковь-музей царевича Димитрия на крови 150 ₽/взр., дошкольники — бесплатно. Действуют льготы для пенсионеров, многодетных семей и участников боевых действий (нужно предъявить удостоверение) — Билеты на колокольню (если вы захотите на нее подняться) 50 ₽/взр., дети — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Успенская площадь, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2103 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости Углича! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с историческим образованием. Очень люблю свой город и горжусь им, ведь за более чем тысячелетнюю историю Углич пережил многое, несколько читать дальшеуменьшить
раз, словно птица Феникс, возрождался из пепла и при всем этом не утратил своего очарования! Буду рада рассказать обо всем этом на нашей экскурсии. Помимо фактов поведаю и предания старины глубокой: местные легенды и фольклор. Также предлагаю вашему вниманию экскурсию в тихий уютный город Мышкин! Скучно не будет!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 241 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Дата посещения: 19 мар 2026
19 марта были на экскурсии с экскурсоводом Натальей.Получили от рассказов Натальи много полезной и нужной информации. Гид Наталья очень нам понравилась своей компетентностью, душевностью и приятной подачей интересного исторического материала. Желаем Наталье всех благ и процветания! Светлана, Михаил
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Т
Татьяна
Прекрасная гид Наталья спасибо вам. Были с детьми на соревнованиях, чем удивить бывалых мам, конечно экскурсией. Отлично построенный маршрут, не перегруженное повествование, очень интересные факты истории. Прекрасный рассказ, про смуту. Рекомендация где пообедать. Спасибо за подсказку, про шикарный под старину магазин с местными настройками,в качестве сувениров очень рекомендую.
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Анастасия
Наталья провела замечательную экскурсию - Загадочный Углич: история, тайны, легенды. время пролетело незаметно. спасибо❤️
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Ольга
Спасибо Наталье за замечательную и познавательную прогулку по Угличу! Благодаря очень логичному, последовательному рассказу о жизни города в разные века, у нас будто бы сложилась цельная картина, всё встало на свои места. Желаем Наталье много-много внимательных и благодарных слушателей-туристов:)
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К
Карина
экскурсия понравилась. Материал интересный, понятный и подается очень доходчиво. Спасибо
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О
Ольга
Огромное спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! Рассказ Натальи живой и очень интересный! Все были на протяжении всего маршрута полностью вовлечены в повествование - и взрослые,и дети, включая ребенка шести лет. От души рекомендую Наталью,как замечательного экскурсовода и очень приятного в общении человека!
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