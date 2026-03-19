12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Несмотря на скромный размер, Углич хранит множество загадок, над которыми уже много лет бьются великие умы. Этот город — драгоценная шкатулка с народными преданиями и событиями, менявшими ход истории России. На прогулке вы станете свидетелями судьбоносных поворотов, в которые тоненькой нитью я вплету туманные городские легенды, не забыв упомянуть и о современности.

Описание экскурсии

Торговая площадь Успенская

На главной площади города рассмотрим старинные торговые дома, поговорим о местных ярмарках и купеческих нравах. И конечно, я в красках расскажу о ярмарке невест, которой случалось быть здесь еще каких-то 150 лет назад. Вы услышите, как Михаил Чехов нашел практически на площади свое счастье и что в Угличе называли «Волшебными грезами». (Эта часть уже есть в описании, просто поднимем ее наверх).

Мистический Угличский кремль

Знакомство с городом немыслимо без встречи с его историческим ядром — кремлём. Здесь мы поговорим о трагической гибели царевича Димитрия, знаковом событии этих мест. Затронем Смуту и ее последствия для Углича. Гуляя по территории Кремля, вы увидите самое мистическое место и посетите знаменитую церковь царевича Димитрия «на крови». В Спасо-Преображенском соборе рассмотрите почти точную копию картины Рафаэля Санти. А еще я раскрою, что интересного обнаружили здесь археологические экспедиции Эрмитажа и что за Петушиные камни все еще лежат на окраинах города.

Из кремля вы полюбуетесь угличской набережной, а также узнаете какие тайны хранит местная чугунная цепь, что за культ лошади существовал в Угличе в 19 веке, что называли Малой стороной и что делала в городе внебрачная дочь императрицы Елизаветы Петровны.

По древним городским улочкам к святым местам

Мы прогуляемся до Богоявленского действующего монастыря, вступим на святую землю и ощутим благодать самых почитаемых угличских святынь. Вы узнаете о прошлом этой обители, а также я расскажу историю ее восстановления после советского периода.

В одном из храмов вы полюбуетесь самопроявляющимися росписями, в другом — сможете увидеть знаменитую туфельку Спиридония Тримифунтского.

Организационные детали

До конца апреля 2026 года по понедельникам церковь царевича Димитрия на крови не работает, так что в этот день мы, к сожалению, не сможем посетить её

Экскурсия пешеходная. Все объекты находятся в шаговой доступности.

Одевайтесь, пожалуйста, по погоде и даже чуть теплее, так как большую часть нашей прогулки мы будем находиться у Волги

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом

Дополнительные расходы:

— 1000 ₽ с группы — путевка в Угличский кремль (ее покупают в кассе кремля, когда входят в кремль с частным гидом)

— Билеты в церковь-музей царевича Димитрия на крови 150 ₽/взр., дошкольники — бесплатно. Действуют льготы для пенсионеров, многодетных семей и участников боевых действий (нужно предъявить удостоверение)

— Билеты на колокольню (если вы захотите на нее подняться) 50 ₽/взр., дети — бесплатно