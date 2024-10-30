Т Татьяна Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля) Спасибо Наталье за интересную экскурсию. Кратко, но ёмко и содержательно Наталья смогла рассказать про основные исторические события Углича. Экскурсия прошла легко, время пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов, не освещенных в путеводителях.

Т Татьяна Главные святыни Углича Наталья, огромное спасибо за приятную прогулку, интересную и познавательную экскурсию. С удовольствием приедем ещё в Ваш уютный и красивый город Углич.

С Светлана Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля) Очень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать знакомым. Наталья интересно, с легендами и фактами провела экскурсию, ни на минуту не прерывая повествования. Рассказала обо всё, о чем у нас возникали вопросы. Будем ещё в Угличе, воспользуюсь другими экскурсиями Натальи.

Л Людмила Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля) Интересно, познавательно, коротко и по существу!

Т Татьяна Главные святыни Углича У нас гидом был Александр. Прекрасный гид и очень интеллигентный человек. Любит своё дело. Спасибо.