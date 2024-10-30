3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 13:30
9 ноя в 08:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Побывать в местах, где переплелись история и современность, выдумки и быль, мистика и реальность
Начало: На Успенской площади
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
10 ноя в 18:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 октября 2024Спасибо Наталье за интересную экскурсию. Кратко, но ёмко и содержательно Наталья смогла рассказать про основные исторические события Углича. Экскурсия прошла легко, время пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов, не освещенных в путеводителях.
- ТТатьяна23 сентября 2024Наталья, огромное спасибо за приятную прогулку, интересную и познавательную экскурсию. С удовольствием приедем ещё в Ваш уютный и красивый город Углич.
- ССветлана15 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать знакомым. Наталья интересно, с легендами и фактами провела экскурсию, ни на минуту не прерывая повествования. Рассказала обо всё, о чем у нас возникали вопросы. Будем ещё в Угличе, воспользуюсь другими экскурсиями Натальи.
- ЛЛюдмила14 августа 2024Интересно, познавательно, коротко и по существу!
- ТТатьяна12 июля 2024У нас гидом был Александр. Прекрасный гид и очень интеллигентный человек. Любит своё дело. Спасибо.
- ИИрина13 июня 2024Большое спасибо Александру за отличную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Церковь Рождества Иоанна Предтечи»
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