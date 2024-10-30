Церковь Рождества Иоанна Предтечи – экскурсии в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Рождества Иоанна Предтечи» в Угличе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Главные святыни Углича
34 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
Пешая
13 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 13:30
9 ноя в 08:30
2 500 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Побывать в местах, где переплелись история и современность, выдумки и быль, мистика и реальность
Начало: На Успенской площади
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
10 ноя в 18:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    30 октября 2024
    Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
    Спасибо Наталье за интересную экскурсию. Кратко, но ёмко и содержательно Наталья смогла рассказать про основные исторические события Углича. Экскурсия прошла легко, время пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов, не освещенных в путеводителях.
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2024
    Главные святыни Углича
    Наталья, огромное спасибо за приятную прогулку, интересную и познавательную экскурсию. С удовольствием приедем ещё в Ваш уютный и красивый город Углич.
  • С
    Светлана
    15 сентября 2024
    Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
    Очень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать знакомым. Наталья интересно, с легендами и фактами провела экскурсию, ни на минуту не прерывая повествования. Рассказала обо всё, о чем у нас возникали вопросы. Будем ещё в Угличе, воспользуюсь другими экскурсиями Натальи.
    Очень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать знакомымОчень понравилась экскурсия. Буду рекомендовать знакомым
  • Л
    Людмила
    14 августа 2024
    Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
    Интересно, познавательно, коротко и по существу!
  • Т
    Татьяна
    12 июля 2024
    Главные святыни Углича
    У нас гидом был Александр. Прекрасный гид и очень интеллигентный человек. Любит своё дело. Спасибо.
  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Главные святыни Углича
    Большое спасибо Александру за отличную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Церковь Рождества Иоанна Предтечи»

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  3. Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Успенская площадь
  7. Воскресенский монастырь
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в ноябре 2024
Сейчас в Угличе в категории "Церковь Рождества Иоанна Предтечи" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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