Мастер-класс по созданию печатного пряника с чаепитием
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПряник — не просто кондитерское изделие, а старинное праздничное угощение. Для его изготовления использовали множество пряностей — гвоздику, корицу, даже чёрный перец — отсюда и название «пряник». Посетив нашу мастерскую, гости узнают о тонкостях изготовления печатного пряника, сами его изготовят, и заберут с собой приятное вкусное воспоминание о нашем городе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Чай с баранками
Где начинаем и завершаем?
Начало: Углич улица Ярославская дом 9
Завершение: Углич ул. Ярославская дом 9
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Углича
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу: погружение в историю
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
16 дек в 10:00
1 фев в 10:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
Начало: Ул. Ярославская, д. 9
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:30
30 ноя в 10:30
900 ₽ за человека