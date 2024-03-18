Мои заказы

Развлечения в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Угличе, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
В гостях у купцов на Масленицу: интерактивная программа с угощением
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
Начало: Углич Ярославская улица дом 9
Расписание: Экскурсия проводится только в масленичную неделю с 20-26 февраля
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
850 ₽ за человека
Уроки мастерства. Традиционные пряники мира - Лицитарское сердце
1 час
Групповая
до 24 чел.
Начало: Ярославская улица, 9
1200 ₽ за человека
Уроки мастерства по созданию печатного пряника
1 час
Групповая
до 24 чел.
Начало: Ярославская улица, 9, Углич, Ярославская область
900 ₽ за человека

