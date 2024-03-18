Индивидуальная
В гостях у купцов на Масленицу: интерактивная программа с угощением
Начало: Углич Ярославская улица дом 9
Расписание: Экскурсия проводится только в масленичную неделю с 20-26 февраля
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
850 ₽ за человека
Групповая
до 24 чел.
Уроки мастерства. Традиционные пряники мира - Лицитарское сердце
Начало: Ярославская улица, 9
1200 ₽ за человека
Групповая
до 24 чел.
Уроки мастерства по созданию печатного пряника
Начало: Ярославская улица, 9, Углич, Ярославская область
900 ₽ за человека
- ААнатолий18 марта 2024Было чаепитие с блинами. Немного скучновато. Хотелось бы больше театральности, и для такого шоу дороговато билеты (750р. с человека)
