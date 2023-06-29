Гастрономические экскурсии Углича

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Угличе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Начало: По договоренности
«Гастрономическая поездка за город»
11 июня в 11:00
12 июня в 14:00
от 5 100 за всё до 5 чел.
ЭКО прогулка с восхитительным обедом
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
ЭКО прогулка по Угличу с восхитительным обедом и знакомством с природой
Погрузитесь в атмосферу Углича: от исторического центра до удивительного эко-парка с животными и медовой дегустацией
Начало: Площадь Успенская
«В эко парке вас ждут животные и птичий двор, знакомство с пчёлами и дегустация мёда, а также вы можете покататься на лошадях, заглянуть в улей»
Расписание: В любой день в удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича и посетите музей сыра. Узнайте секреты сыроделия и попробуйте лучшие сорта
Начало: На улице Гражданской
«/без дегустации— Школьники, студенты, пенсионеры — 650 руб»
11 июня в 14:00
12 июня в 11:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 июня 2023
    Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
    Анастасия хороший экскурсовод. Но поход на ферму нам не понравился. Нас всего 30 минут поводили по полю, где мы увидели
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    10 кроликов, 20 коз, и 4 лошади. Отдали за это 2000р за четверых. Смотреть не на что! А в ресторан "Легенды леса" вообще не советуем ходить ни кому! Заказ мы ждали 30 минут, мясо принесли сырое, овощи гриль сырые, кусок старой говядины не смогли разрезать, пилили 10 минут, бросили. Десерт ждали 40 минут, не дождались ушли. Хлеб который назывался "фермерский" был из магазина. Впечатления ужасные.

    Анастасия хороший экскурсовод. Но поход на ферму нам не понравился. Нас всего 30 минут поводили по
  • Р
    Рустам
    22 мая 2023
    Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
    20.05.2023 Поехали с семьей (4 человека) в Углич. Ездили на своей машине. Очень понравилась экскурсия с Анастасией по Кремлю Углича и по
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    Храмам, особенно исторические данные про Ивана Грозного и наследника Димитрия. Отдельное место занимает Легенды Леса - экоферма, обязательно рекомендуем, обед авторский, был просто сногсшибательный. (Из минусов - это дорога до Углича, просто разбитая, но начали ремонтировать, но это никак не отражается на самой экскурсии). Экскурсию всем рекомендуем!!!

  • З
    Закирова
    4 ноября 2022
    ЭКО прогулка с восхитительным обедом
    Были на экскурсии с детьми разного возраста, младшим шестилетка, конечно, слушать экскурсовода было не очень интересно, а старшим детям понравилось,
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    сказали, что много нового узнали. Исторический центр Углича весьма небольшой, всё кучно, посмотреть есть что, ходить далеко не надо. После экскурсии мы поехали на ЭКО-ферму, там красота! Кормили животных, гуляли - это, конечно, полный восторг! Ну и в завершении - действительно восхитительный обед в ресторане эко-фермы. Вобщем было интересно и вкусно!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
  2. ЭКО прогулка с восхитительным обедом
  3. Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
Сейчас в Угличе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 5 100. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Углича, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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