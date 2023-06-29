1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Начало: По договоренности
«Гастрономическая поездка за город»
11 июня в 11:00
12 июня в 14:00
от 5 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
ЭКО прогулка по Угличу с восхитительным обедом и знакомством с природой
Погрузитесь в атмосферу Углича: от исторического центра до удивительного эко-парка с животными и медовой дегустацией
Начало: Площадь Успенская
«В эко парке вас ждут животные и птичий двор, знакомство с пчёлами и дегустация мёда, а также вы можете покататься на лошадях, заглянуть в улей»
Расписание: В любой день в удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича и посетите музей сыра. Узнайте секреты сыроделия и попробуйте лучшие сорта
Начало: На улице Гражданской
«/без дегустации— Школьники, студенты, пенсионеры — 650 руб»
11 июня в 14:00
12 июня в 11:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июня 2023Анастасия хороший экскурсовод. Но поход на ферму нам не понравился. Нас всего 30 минут поводили по полю, где мы увидели
- РРустам22 мая 202320.05.2023 Поехали с семьей (4 человека) в Углич. Ездили на своей машине. Очень понравилась экскурсия с Анастасией по Кремлю Углича и по
- ЗЗакирова4 ноября 2022Были на экскурсии с детьми разного возраста, младшим шестилетка, конечно, слушать экскурсовода было не очень интересно, а старшим детям понравилось,
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Угличе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 5 100. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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