читать дальше

сказали, что много нового узнали. Исторический центр Углича весьма небольшой, всё кучно, посмотреть есть что, ходить далеко не надо. После экскурсии мы поехали на ЭКО-ферму, там красота! Кормили животных, гуляли - это, конечно, полный восторг! Ну и в завершении - действительно восхитительный обед в ресторане эко-фермы. Вобщем было интересно и вкусно!