Прогулка по Угличу подарит незабываемые впечатления.
Вы увидите Церковь Димитрия на Крови, признанную одной из самых красивых в мире, и Палаты угличских удельных князей, сохранившие дух 15 века. Спасо-Преображенский собор удивит фресками в стиле эпохи Возрождения. Погрузитесь в историю города, узнав о трагедии царевича Дмитрия и польско-литовской интервенции. Завершите экскурсию чаем в кафе или участием в мастер-классе по изготовлению свистульки
Вы увидите Церковь Димитрия на Крови, признанную одной из самых красивых в мире, и Палаты угличских удельных князей, сохранившие дух 15 века. Спасо-Преображенский собор удивит фресками в стиле эпохи Возрождения. Погрузитесь в историю города, узнав о трагедии царевича Дмитрия и польско-литовской интервенции. Завершите экскурсию чаем в кафе или участием в мастер-классе по изготовлению свистульки
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- 🕰 Погружение в прошлое
- 🍵 Чай с пирогами в кафе
- 🎨 Мастер-классы по пряникам
- 🎶 Концерт православного ансамбля
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Углича - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки по городу могут быть менее комфортными из-за холода, но при этом можно насладиться атмосферой зимнего Углича и посетить мероприятия в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь Димитрия на Крови
- Палаты угличских удельных князей
- Спасо-Преображенский собор
Описание экскурсии
Мы посетим значимые места города. Среди них:
- Церковь Димитрия на Крови. Храм 17 века построен на месте гибели младшего сына Ивана Грозного. Здание входит в список 23 самых красивых церквей мира.
- Палаты угличских удельных князей. Это старейшее здание города и один из древнейших образцов жилого зодчества 15 века.
- Спасо-Преображенский собор. Главный храм Углича украшают удивительные фрески в стиле итальянских живописцев эпохи Возрождения и барокко. Не надо ехать в Ватикан — на стенах собора вы увидите уникальную копию картины Рафаэля!
Мы обсудим:
- прошлое города Углича,
- трагическую гибель младшего сына Ивана Грозного — царевича Дмитрия,
- польско-литовскую интервенцию начала 17 века,
- Смутное время и самозванцев,
- эпоху преобразований Петра I и Екатерины Великой,
- советское время и современный период в жизни города.
А ещё я расскажу:
- почему царевич был убит в возрасте 8 лет и отчего на иконах его изображают с ножом в руках;
- в честь какого события на главной площади города был установлен памятник купчихе Марии Леонтьевой и её собаке Серко;
- за что известный угличский завод получил название «Чайка» (нет, не потому, что у нас много чаек!).
Если захочется больше впечатлений
По вашему желанию выпьем чай в одном из кафе — вы почувствуете себя членом купеческого сословия. Можем взобраться на смотровую площадку и увидеть город с высоты. Если захотите — организую для вас мастер-класс по созданию пряника или свистульки. Можем посетить концерт православного ансамбля «Ковчег».
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- входные билеты в музей — 100 руб. /чел., детям до 7 лет бесплатно
- стоимость путёвки (разрешение музея на проведение экскурсии с гидом) — 800 руб. /группа
- чай с пирогами в кафе — по желанию
- мастер-классы по изготовлению пряника или свистульки — по личной договорённости с мастерами
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 285 туристов
Меня зовут Ирина. По образованию — филолог и богослов. Мои экскурсии увлекательные и насыщенные. Углич люблю всей душой и надеюсь передать частичку этой любви и вам, гостям нашего удивительного города. Экскурсии провожу в дружеской атмосфере и с чувством юмора.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасный экскурсовод! Сразу уточнила наше настроение (только приехали, жара под 30 градусов) и экскурсия прошла с учетом всех обстоятельств. Увлекательный рассказ, структурирован, многое запомнилось. При этом не сталкивались с другими группами, очень интересное повествование.
Очень рекомендую Ирину, настоящий профессионал!
Очень рекомендую Ирину, настоящий профессионал!
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо большое, Елена!
Я очень рада, что Вам понравилась экскурсия💗💗💗 Приезжайте к нам ещё раз - покажу Вам наши старинные церкви и величественные монастыри🌹🌹🌹
Я очень рада, что Вам понравилась экскурсия💗💗💗 Приезжайте к нам ещё раз - покажу Вам наши старинные церкви и величественные монастыри🌹🌹🌹
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И
Прекрасно провели время на экскурсии, рассказ был увлекательный и понятный. Экскурсовод подстроилась по наших детей, не перегружала и не давала скучать на экскурсии. Сводила нас в закрытые места для других туристов.
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И
Очень понравилось! Не сухие цифры - факты, а живой увлекательный рассказ. После экскурсии захотелось погрузиться в тот период, почитать, посмотреть видео на тему, а самое главное, захотелось приехать снова и продолжить знакомство с городом и историей и обязательно в сопровождении Ирины.
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Прекрасный экскурсовод Ирина заинтересовала детей 6 и 10 лет!
С удовольствием провели 2 часа: атмосферно, размеренно и с любовью❤️
Однозначно рекомендую!
С удовольствием провели 2 часа: атмосферно, размеренно и с любовью❤️
Однозначно рекомендую!
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А
Ирина, прекрасный гид!
Она прекрасно знает историю Углича и интересно отвечает на все возникающие в процессе вопросы.
Она прекрасно знает историю Углича и интересно отвечает на все возникающие в процессе вопросы.
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Е
Гид Ирина - это больше, чем просто экскурсовод! Она - кладезь знаний, эталон рассказчика и неравнодушный к своему делу человек!
Мы поставили непростую задачу: большая и разновозрастная компания; хотели, что б
Мы поставили непростую задачу: большая и разновозрастная компания; хотели, что б
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