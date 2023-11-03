Углич - город на реке времени

Ощутить дух веков, запечатлённых в прекрасных архитектурных памятниках

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Углич — это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Закройте глаза и представьте: центральная площадь и ветхие домики. Вокруг дурманящий запах свежих булочек, пряников и леденцов.

Звук конной повозки по брусчатке: «Цок! Цок! Цок!» Хотели бы увидеть это, услышать, прочувствовать вкус? Тогда пойдёмте со мной! Я познакомлю вас со старинным купеческим Угличем.
Углич - город на реке времени
Углич - город на реке времени
Углич - город на реке времени
Углич - город на реке времени
Углич - город на реке времени
Углич - город на реке времени
Углич - город на реке времени
Углич - город на реке времени
Углич - город на реке времени
Углич - город на реке времени
Углич - город на реке времени
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим значимые места города. Среди них:

  • Церковь Димитрия на Крови. Храм 17 века построен на месте гибели младшего сына Ивана Грозного. Здание входит в список 23 самых красивых церквей мира.
  • Палаты угличских удельных князей. Это старейшее здание города и один из древнейших образцов жилого зодчества 15 века.
  • Спасо-Преображенский собор. Главный храм Углича украшают удивительные фрески в стиле итальянских живописцев эпохи Возрождения и барокко. Не надо ехать в Ватикан — на стенах собора вы увидите уникальную копию картины Рафаэля!

Мы обсудим:

  • прошлое города Углича,
  • трагическую гибель младшего сына Ивана Грозного — царевича Дмитрия,
  • польско-литовскую интервенцию начала 17 века,
  • Смутное время и самозванцев,
  • эпоху преобразований Петра I и Екатерины Великой,
  • советское время и современный период в жизни города.

А ещё я расскажу:

  • почему царевич был убит в возрасте 8 лет и отчего на иконах его изображают с ножом в руках;
  • в честь какого события на главной площади города был установлен памятник купчихе Марии Леонтьевой и её собаке Серко;
  • за что известный угличский завод получил название «Чайка» (нет, не потому, что у нас много чаек!).

Если захочется больше впечатлений

По вашему желанию выпьем чай в одном из кафе — вы почувствуете себя членом купеческого сословия. Можем взобраться на смотровую площадку и увидеть город с высоты. Если захотите — организую для вас мастер-класс по созданию пряника или свистульки. Можем посетить концерт православного ансамбля «Ковчег».

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • входные билеты в музей — 100 руб. /чел., детям до 7 лет бесплатно
  • стоимость путёвки (разрешение музея на проведение экскурсии с гидом) — 800 руб. /чел.
  • чай с пирогами в кафе — по желанию
  • мастер-классы по изготовлению пряника или свистульки — по личной договорённости с мастерами

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Спасо-Преображенский собор
Популярные места
Церковь Димитрия на Крови
Богоявленский монастырь
Палаты угличских князей
Успенская площадь
Самое главное
Историко-архитектурный и художественный музей

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