Прогулка по Угличу подарит незабываемые впечатления.



Вы увидите Церковь Димитрия на Крови, признанную одной из самых красивых в мире, и Палаты угличских удельных князей, сохранившие дух 15 века. Спасо-Преображенский собор удивит фресками в стиле эпохи Возрождения. Погрузитесь в историю города, узнав о трагедии царевича Дмитрия и польско-литовской интервенции. Завершите экскурсию чаем в кафе или участием в мастер-классе по изготовлению свистульки

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Углича - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки по городу могут быть менее комфортными из-за холода, но при этом можно насладиться атмосферой зимнего Углича и посетить мероприятия в помещении.

Сейчас август — это идеальное время.