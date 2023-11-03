Ощутить дух веков, запечатлённых в прекрасных архитектурных памятниках
Углич — это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Закройте глаза и представьте: центральная площадь и ветхие домики. Вокруг дурманящий запах свежих булочек, пряников и леденцов.
Звук конной повозки по брусчатке: «Цок! Цок! Цок!» Хотели бы увидеть это, услышать, прочувствовать вкус? Тогда пойдёмте со мной! Я познакомлю вас со старинным купеческим Угличем.
Звук конной повозки по брусчатке: «Цок! Цок! Цок!» Хотели бы увидеть это, услышать, прочувствовать вкус? Тогда пойдёмте со мной! Я познакомлю вас со старинным купеческим Угличем.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы посетим значимые места города. Среди них:
- Церковь Димитрия на Крови. Храм 17 века построен на месте гибели младшего сына Ивана Грозного. Здание входит в список 23 самых красивых церквей мира.
- Палаты угличских удельных князей. Это старейшее здание города и один из древнейших образцов жилого зодчества 15 века.
- Спасо-Преображенский собор. Главный храм Углича украшают удивительные фрески в стиле итальянских живописцев эпохи Возрождения и барокко. Не надо ехать в Ватикан — на стенах собора вы увидите уникальную копию картины Рафаэля!
Мы обсудим:
- прошлое города Углича,
- трагическую гибель младшего сына Ивана Грозного — царевича Дмитрия,
- польско-литовскую интервенцию начала 17 века,
- Смутное время и самозванцев,
- эпоху преобразований Петра I и Екатерины Великой,
- советское время и современный период в жизни города.
А ещё я расскажу:
- почему царевич был убит в возрасте 8 лет и отчего на иконах его изображают с ножом в руках;
- в честь какого события на главной площади города был установлен памятник купчихе Марии Леонтьевой и её собаке Серко;
- за что известный угличский завод получил название «Чайка» (нет, не потому, что у нас много чаек!).
Если захочется больше впечатлений
По вашему желанию выпьем чай в одном из кафе — вы почувствуете себя членом купеческого сословия. Можем взобраться на смотровую площадку и увидеть город с высоты. Если захотите — организую для вас мастер-класс по созданию пряника или свистульки. Можем посетить концерт православного ансамбля «Ковчег».
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- входные билеты в музей — 100 руб. /чел., детям до 7 лет бесплатно
- стоимость путёвки (разрешение музея на проведение экскурсии с гидом) — 800 руб. /чел.
- чай с пирогами в кафе — по желанию
- мастер-классы по изготовлению пряника или свистульки — по личной договорённости с мастерами
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Успенской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Угличе
Меня зовут Ирина. По образованию — филолог и богослов. Мои экскурсии увлекательные и насыщенные. Углич люблю всей душой и надеюсь передать частичку этой любви и вам, гостям нашего удивительного города. Экскурсии провожу в дружеской атмосфере и с чувством юмора.
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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Спасо-Преображенский собор
Популярные места
Церковь Димитрия на Крови
Богоявленский монастырь
Палаты угличских князей
Успенская площадь
Самое главное
Историко-архитектурный и художественный музей
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