1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
58005 220₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
Прогулка по Волге с персональным гидом в Угличе
Проведите незабываемое время на частном катере по Волге в Угличе. Узнайте интересные факты о городе и его достопримечательностях. (160 symbols)
Начало: В парке Победы
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
47003 995₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 февраля 2024Отличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепие.
- ККира12 ноября 2023Экскурсия очень понравилась! Анна очень интересный рассказчик! Всегда готова поддержать беседу и ответить на все интересующие вопросы!) Побольше бы таких гидов! Получили массу удовольствия! Рекомендуем) Спасибо!!!
- ЕЕлена20 октября 2023Совсем недалекое прошлое, а как все сильно изменилось! Посмотрели быт российской деревни в прошлом: избу- музей с сенями и двором. Познакомились
- ППолина11 октября 2023Надежда просто супер!! Всем советуем)
- ССергей15 сентября 2023Спасибо Надежде и капитану Денису за интересную и содержательную экскурсию. И конечно нужно брать на час.
- ААлександр5 сентября 2023Все отлично. Надежда пунктуальна как угличинские часы и провела отличную экскурсию. Сам катер и его капитан тоже на высоте.
- ЕЕлена21 августа 2023Прекрасная прогулка для семей с детьми - чтобы заинтересовать городом ненавязчиво и без долгих рассказов обо всех окрестных церквях. Посмотрели
- ЮЮлия24 июля 2023Особых эмоций экскурсия не вызвала! Хотя очень приятные люди. Но ожидали увидеть много интересных мест и узнать о них подробнее.
- ООльга10 июля 2023Прекрасная идея, динамичная подача, город с воды выглядит великолепно. Было довольно холодно, но флисовые пледы и оптимизм Анастасии и капитана не дали нам замерзнуть.
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Необычные»
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