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Но это просто комфортабельное катание на катере. Со словами хотите больше, надо больше бронировать времени! Но нам есть с чем сравнить. Вы за 30 мин не смогли удивить, зачем мне брать час?! Опишите более подробно, что входит в катание 30 мин (маршрут) и что предлагаете на более длительное время, чтобы не было разочарований