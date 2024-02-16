Необычные экскурсии по Угличу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Угличе, цены от 3 995 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
112 отзывов
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
58005 220 за всё до 5 чел.
Красивая прогулка по Волге с личным гидом
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
14 отзывов
Прогулка по Волге с персональным гидом в Угличе
Проведите незабываемое время на частном катере по Волге в Угличе. Узнайте интересные факты о городе и его достопримечательностях. (160 symbols)
Начало: В парке Победы
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
47003 995 за всё до 4 чел.
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепие.
  • К
    Кира
    12 ноября 2023
    Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
    Экскурсия очень понравилась! Анна очень интересный рассказчик! Всегда готова поддержать беседу и ответить на все интересующие вопросы!) Побольше бы таких гидов! Получили массу удовольствия! Рекомендуем) Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    20 октября 2023
    Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
    Совсем недалекое прошлое, а как все сильно изменилось! Посмотрели быт российской деревни в прошлом: избу- музей с сенями и двором. Познакомились
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    с домашними питомцами и покормили хлебушком (детишкам особенно приятно). Накормили обедом и нас в бывшей школе -музее. Проводят экскурсию местные жители - Кацкари с очень красивым и самобытным языком, слова из которого вызывают и улыбки и умиление. Все мероприятие прошло исключительно в доброжелательной обстановке с заботой и вниманием к туристам.

    Совсем недалекое прошлое, а как все сильно изменилось!Совсем недалекое прошлое, а как все сильно изменилось!
  • П
    Полина
    11 октября 2023
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Надежда просто супер!! Всем советуем)
  • С
    Сергей
    15 сентября 2023
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Спасибо Надежде и капитану Денису за интересную и содержательную экскурсию. И конечно нужно брать на час.
    Спасибо Надежде и капитану Денису за интересную и содержательную экскурсию. И конечно нужно брать на час
  • А
    Александр
    5 сентября 2023
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Все отлично. Надежда пунктуальна как угличинские часы и провела отличную экскурсию. Сам катер и его капитан тоже на высоте.
  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Красивая прогулка по Волге с личным гидом
    Прекрасная прогулка для семей с детьми - чтобы заинтересовать городом ненавязчиво и без долгих рассказов обо всех окрестных церквях. Посмотрели
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    на ГЭС с воды, рассмотрели Кремль и храм Димитрия, а потом поехали купаться с ветерком! Чудесно провели время. Но надо учитывать, что удовольствие не из дешевых, если брать несколько часов.

  • Ю
    Юлия
    24 июля 2023
    Красивая прогулка по Волге с личным гидом
    Особых эмоций экскурсия не вызвала! Хотя очень приятные люди. Но ожидали увидеть много интересных мест и узнать о них подробнее.
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    Но это просто комфортабельное катание на катере. Со словами хотите больше, надо больше бронировать времени! Но нам есть с чем сравнить. Вы за 30 мин не смогли удивить, зачем мне брать час?! Опишите более подробно, что входит в катание 30 мин (маршрут) и что предлагаете на более длительное время, чтобы не было разочарований

  • О
    Ольга
    10 июля 2023
    Красивая прогулка по Волге с личным гидом
    Прекрасная идея, динамичная подача, город с воды выглядит великолепно. Было довольно холодно, но флисовые пледы и оптимизм Анастасии и капитана не дали нам замерзнуть.
    Прекрасная идея, динамичная подача, город с воды выглядит великолепно. Было довольно холодно, но флисовые пледы и

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
  2. Красивая прогулка по Волге с личным гидом
  3. Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
Сейчас в Угличе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 995 до 5 220 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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