Предлагаем увидеть озеро с высоты птичьего полета на смотровой площадке «Ладонь Байкала», необычный «каменный зоопарк» в местности «Черепаха», замершие наплески воды и другие чудеса природы.
Кроме того, вас ждет прогулка по волшебной бухте Безымянной с песчаными дюнами, ходульными деревьями и целебным источником.
Кроме того, вас ждет прогулка по волшебной бухте Безымянной с песчаными дюнами, ходульными деревьями и целебным источником.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка «Ладонь Байкала»
- «Каменный зоопарк»
- Бухта Безымянная
Описание
Что вас ждет
Готовы ли вы отправиться в самое сердце природы и открыть для себя настоящее волшебство Байкала? Первая остановка нашего путешествия — смотровая площадка «Ладонь Байкала». Ощутите всё величие этого уникального озера, взглянув на него с высоты птичьего полета. Вы сможете увидеть масштабы Байкала и насладиться потрясающим видом, который запомнится вам на всю жизнь. Необычный каменный зоопарк в местности «Черепаха» станет нашей следующей остановкой. Это место наполнено особой энергетикой и загадками, которые ожидают вас на каждом шагу. А после настанет время для настоящей сказки — бухта Безымянная. Прогуляетесь по песчаным дюнам, откроете для себя ходульные деревья и посетите целебный источник — прекрасное место для расслабления и восстановления сил.
Важно знать:
Экскурсия проводиться из с. Турка и с. Горячинск. За дополнительную оплату можем организовать трансфер из Улан-Удэ.
ноябрь, декабрь, январь
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Трансфер из Улан-Удэ
- Место начала и завершения?
- Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
- Когда и сколько длится?
- Когда: ноябрь, декабрь, январьЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проводиться с с. Турка и с. Горячинск. За дополнительную оплату можем организовать трансфер с Улан-Удэ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Улан-Удэ
Похожие туры из Улан-Удэ
Индивидуальная
9 часов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузиться в атмосферу «места силы», познакомиться с верованиями бурят и посетить горячие источники
на площади Советов
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
12 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Путешествие к священному озеру, шаманская скала Черепаха и маяк в селе Турка
Гостиница Бурятия
3 дек
4 дек
5 дек
6 дек
14 190₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня на зимнем Байкале
Изучить ледяные шедевры озера, искупаться в горячих источниках и прокатиться по Байкалу на коньках
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
от 15 000₽ за всё до 2 чел.