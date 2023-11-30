Что вас ждет

Готовы ли вы отправиться в самое сердце природы и открыть для себя настоящее волшебство Байкала? Первая остановка нашего путешествия — смотровая площадка «Ладонь Байкала». Ощутите всё величие этого уникального озера, взглянув на него с высоты птичьего полета. Вы сможете увидеть масштабы Байкала и насладиться потрясающим видом, который запомнится вам на всю жизнь. Необычный каменный зоопарк в местности «Черепаха» станет нашей следующей остановкой. Это место наполнено особой энергетикой и загадками, которые ожидают вас на каждом шагу. А после настанет время для настоящей сказки — бухта Безымянная. Прогуляетесь по песчаным дюнам, откроете для себя ходульные деревья и посетите целебный источник — прекрасное место для расслабления и восстановления сил.

Важно знать:

Экскурсия проводиться из с. Турка и с. Горячинск. За дополнительную оплату можем организовать трансфер из Улан-Удэ.