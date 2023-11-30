Байкальская симфония

Индивидуальная экскурсия в Улан-Удэ
Предлагаем увидеть озеро с высоты птичьего полета на смотровой площадке «Ладонь Байкала», необычный «каменный зоопарк» в местности «Черепаха», замершие наплески воды и другие чудеса природы.

Кроме того, вас ждет прогулка по волшебной бухте Безымянной с песчаными дюнами, ходульными деревьями и целебным источником.
Байкальская симфония
Байкальская симфония
Байкальская симфония
Байкальская симфония
Байкальская симфония
Байкальская симфония
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка «Ладонь Байкала»
  • «Каменный зоопарк»
  • Бухта Безымянная

Описание

Что вас ждет

Готовы ли вы отправиться в самое сердце природы и открыть для себя настоящее волшебство Байкала? Первая остановка нашего путешествия — смотровая площадка «Ладонь Байкала». Ощутите всё величие этого уникального озера, взглянув на него с высоты птичьего полета. Вы сможете увидеть масштабы Байкала и насладиться потрясающим видом, который запомнится вам на всю жизнь. Необычный каменный зоопарк в местности «Черепаха» станет нашей следующей остановкой. Это место наполнено особой энергетикой и загадками, которые ожидают вас на каждом шагу. А после настанет время для настоящей сказки — бухта Безымянная. Прогуляетесь по песчаным дюнам, откроете для себя ходульные деревья и посетите целебный источник — прекрасное место для расслабления и восстановления сил.

Важно знать:

Экскурсия проводиться из с. Турка и с. Горячинск. За дополнительную оплату можем организовать трансфер из Улан-Удэ.

ноябрь, декабрь, январь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Трансфер из Улан-Удэ
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: ноябрь, декабрь, январь
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводиться с с. Турка и с. Горячинск. За дополнительную оплату можем организовать трансфер с Улан-Удэ
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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