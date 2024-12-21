Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня

Вы увидите уникальные ледяные гроты
5 причин купить эту прогулку
- ❄️ Катание на коньках по льду Байкала
- 🚤 Путешествие на судне на воздушной подушке
- 🔥 Купание в горячих источниках
- 🛷 Прогулка на снегоходе
- 🔮 Участие в шаманских ритуалах
Что можно увидеть
- Маяк
- Гроты
- Пещеры
- Термальные источники
Описание водной прогулки
- Покатаетесь на коньках и на судне на воздушной подушке по тому самому льду
- Сделаете фото с двухметровой сосулькой и голубыми торосами
- Услышите, как трещит Байкал
- Попробуете байкальскую рыбку
- Искупаетесь в термальном источнике на берегу Байкала под открытым небом
- Поучаствуете в шаманском ритуале приветствия духов местности
День 1: тот самый прозрачный лед. Коньки, судно на воздушной подушке и прорубь в Байкале
Наше приключение стартует в Улан-Удэ: задобрив местных духов, мы поедем по серпантинной дороге, а уже через два-три часа встретимся лицом к лицу с великим Байкалом. В пути обязательно будем останавливаться в фото-точках и погружаться в местный колорит: вы услышите легенды озера, узнаете об обычаях бурятов, местном буддизме и шаманизме.
Чтобы добраться до льда, нужно будет пересесть на ледовый транспорт — судно на воздушной подушке. Прозрачный лед — это космос, он трещит, создает гигантские трещины на километры, показывает пузырьки. Мечта многих — покататься на коньках по бескрайним просторам — сбудется. А ещё вы подниметесь на маяк и увидите всю прелесть зимнего Байкала с высоты птичьего полета.
При желании также можно заказать баню прямо на льду. Выйдя из парилки вы окунётесь в прорубь, сделанную специально для вас. А для любителей теплой воды есть чан с видом на горы. Буряты верят, что купание в Байкале оберегает от болезней на год.
На ночь мы остановимся в гостевом доме на берегу Байкала или на кордоне национального парка (в зависимости от ваших пожеланий). Здесь есть 4* мини-отель, глэмпинги — А-фреймы и простые гостевые дома.
Этот день размерен, нетороплив, можно забыть о спешке и суете и просто расслабиться и наслаждаться видами.
День 2: гроты, пещеры и термальные источники
Утром, позавтракав, мы помчим на снегоходе или машине по льду Чивыркуйского залива. Наша цель — байкальские гроты, пещеры, метровые сосульки и другие чудеса, которые сибирская природа сотворила из льда. По дороге вы увидите маленькие острова и заглянете в бухту Змееву, известную горячими источниками. Только представьте, как здорово понежиться в природной термальной воде среди клубов пара, любуясь снежной сказкой вокруг. А после возвращения и обеда, с мешком впечатлений и потрясающих фотографий, мы отправимся обратно в Улан-Удэ.
В этот день мы преодолеем порядка 400 км, возвращение в город будет поздним. При желании вы можете добавить к вашей поездке третий день, чтобы снизить темп и увидеть больше мест.
Организационные детали
Стоимость поездки
Общая стоимость поездки включает в себя: проживание в гостевом доме, питание, транспортный сбор, судно на воздушной подушке, аренду коньков, взносы в нацпарк и на термальные источники
- При размещении в гостевом доме — 79000 руб. за 2 участников, 85000 руб. за 3 участников
- При размещении в отеле 4* или глэмпинге — 85000 руб. за 2 участников, 91000 руб. за 3 участников
- В праздники — 23 февраля и 8 марта — есть сборные поездки в мини-группах: от 22000 руб. с человека
Как проходит экскурсия
- Общий километраж поездки — 650 км за два дня
- Путешествие подойдет детям старше 7 лет, малышам будет сложно в дороге
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Снегоход: от 5000 руб. /час
- Баня с прорубью: 18000 руб. за 2,5 часа с компании
Экипировка
Температура в Бурятии зимой может достигать −30 градусов днем, поэтому обязательно продумайте вопрос одежды: желательны костюмы для длительных прогулок outdoors, брюки, покрывающие обувь, или гамаши, теплый пуховик с капюшоном от ветра, меховые варежки, теплая шапка и шарф. Обувь тоже должна быть утепленной — отлично подойдет для рыбалки и охоты. Спецмагазины есть в Улан-Удэ.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
И отдельно большая благодарность нашему гиду Валерию!!! Максимально позитивный человек,
За 2 дня мы увидели всё и даже больше 😍 Был и невероятный лёд Байкала💙 торосы, сосульки, уха, закат, баня, прорубь,
Поездка была отменная и незабываемая.
Поездка была очень увлекательной. Экскурсия сумела вместить в себя много колорита Бурятии, хотелось бы сказать - весь, но понимаю, что смотреть еще
Был выбран интересный и насыщенный маршрут, в котором мы смогли увидеть и даже прикоснуться ко всем основным
Поездка очень интересная Всем рекомендую