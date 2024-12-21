Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня

Погрузитесь в атмосферу зимнего Байкала: катание на коньках по прозрачному льду, путешествие на судне на воздушной подушке, участие в шаманских ритуалах и купание в горячих источниках.Вы увидите уникальные ледяные гроты

и пещеры, сделаете потрясающие фотографии и попробуете местную кухню. Вечером вас ждет уютный отдых в гостевом доме или глэмпинге на берегу Байкала. Эта поездка подарит вам незабываемые впечатления и заряд энергии на весь год

за 1-2 человека или 7500 ₽ за человека, если вас больше

от 15 000 ₽ за 1-2 человека или 7500 ₽ за человека, если вас больше

Описание водной прогулки

Покатаетесь на коньках и на судне на воздушной подушке по тому самому льду

Сделаете фото с двухметровой сосулькой и голубыми торосами

Услышите, как трещит Байкал

Попробуете байкальскую рыбку

Искупаетесь в термальном источнике на берегу Байкала под открытым небом

Поучаствуете в шаманском ритуале приветствия духов местности

День 1: тот самый прозрачный лед. Коньки, судно на воздушной подушке и прорубь в Байкале

Наше приключение стартует в Улан-Удэ: задобрив местных духов, мы поедем по серпантинной дороге, а уже через два-три часа встретимся лицом к лицу с великим Байкалом. В пути обязательно будем останавливаться в фото-точках и погружаться в местный колорит: вы услышите легенды озера, узнаете об обычаях бурятов, местном буддизме и шаманизме.

Чтобы добраться до льда, нужно будет пересесть на ледовый транспорт — судно на воздушной подушке. Прозрачный лед — это космос, он трещит, создает гигантские трещины на километры, показывает пузырьки. Мечта многих — покататься на коньках по бескрайним просторам — сбудется. А ещё вы подниметесь на маяк и увидите всю прелесть зимнего Байкала с высоты птичьего полета.

При желании также можно заказать баню прямо на льду. Выйдя из парилки вы окунётесь в прорубь, сделанную специально для вас. А для любителей теплой воды есть чан с видом на горы. Буряты верят, что купание в Байкале оберегает от болезней на год.

На ночь мы остановимся в гостевом доме на берегу Байкала или на кордоне национального парка (в зависимости от ваших пожеланий). Здесь есть 4* мини-отель, глэмпинги — А-фреймы и простые гостевые дома.

Этот день размерен, нетороплив, можно забыть о спешке и суете и просто расслабиться и наслаждаться видами.

День 2: гроты, пещеры и термальные источники

Утром, позавтракав, мы помчим на снегоходе или машине по льду Чивыркуйского залива. Наша цель — байкальские гроты, пещеры, метровые сосульки и другие чудеса, которые сибирская природа сотворила из льда. По дороге вы увидите маленькие острова и заглянете в бухту Змееву, известную горячими источниками. Только представьте, как здорово понежиться в природной термальной воде среди клубов пара, любуясь снежной сказкой вокруг. А после возвращения и обеда, с мешком впечатлений и потрясающих фотографий, мы отправимся обратно в Улан-Удэ.

В этот день мы преодолеем порядка 400 км, возвращение в город будет поздним. При желании вы можете добавить к вашей поездке третий день, чтобы снизить темп и увидеть больше мест.

Организационные детали

Стоимость поездки

Общая стоимость поездки включает в себя: проживание в гостевом доме, питание, транспортный сбор, судно на воздушной подушке, аренду коньков, взносы в нацпарк и на термальные источники

При размещении в гостевом доме — 79000 руб. за 2 участников, 85000 руб. за 3 участников

При размещении в отеле 4* или глэмпинге — 85000 руб. за 2 участников, 91000 руб. за 3 участников

В праздники — 23 февраля и 8 марта — есть сборные поездки в мини-группах: от 22000 руб. с человека

Как проходит экскурсия

Общий километраж поездки — 650 км за два дня

Путешествие подойдет детям старше 7 лет, малышам будет сложно в дороге

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Снегоход: от 5000 руб. /час

Баня с прорубью: 18000 руб. за 2,5 часа с компании

Экипировка

Температура в Бурятии зимой может достигать −30 градусов днем, поэтому обязательно продумайте вопрос одежды: желательны костюмы для длительных прогулок outdoors, брюки, покрывающие обувь, или гамаши, теплый пуховик с капюшоном от ветра, меховые варежки, теплая шапка и шарф. Обувь тоже должна быть утепленной — отлично подойдет для рыбалки и охоты. Спецмагазины есть в Улан-Удэ.