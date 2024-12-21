Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня

Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала: катание на коньках, судно на воздушной подушке, шаманские ритуалы и термальные источники ждут вас
Погрузитесь в атмосферу зимнего Байкала: катание на коньках по прозрачному льду, путешествие на судне на воздушной подушке, участие в шаманских ритуалах и купание в горячих источниках.

Вы увидите уникальные ледяные гроты
читать дальше

и пещеры, сделаете потрясающие фотографии и попробуете местную кухню. Вечером вас ждет уютный отдых в гостевом доме или глэмпинге на берегу Байкала. Эта поездка подарит вам незабываемые впечатления и заряд энергии на весь год

5
27 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • ❄️ Катание на коньках по льду Байкала
  • 🚤 Путешествие на судне на воздушной подушке
  • 🔥 Купание в горячих источниках
  • 🛷 Прогулка на снегоходе
  • 🔮 Участие в шаманских ритуалах
Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня
Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня
Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня
Ближайшие даты:
31
дек1
янв2
янв3
янв4
янв5
янв6
янв
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Маяк
  • Гроты
  • Пещеры
  • Термальные источники

Описание водной прогулки

  • Покатаетесь на коньках и на судне на воздушной подушке по тому самому льду
  • Сделаете фото с двухметровой сосулькой и голубыми торосами
  • Услышите, как трещит Байкал
  • Попробуете байкальскую рыбку
  • Искупаетесь в термальном источнике на берегу Байкала под открытым небом
  • Поучаствуете в шаманском ритуале приветствия духов местности

День 1: тот самый прозрачный лед. Коньки, судно на воздушной подушке и прорубь в Байкале

Наше приключение стартует в Улан-Удэ: задобрив местных духов, мы поедем по серпантинной дороге, а уже через два-три часа встретимся лицом к лицу с великим Байкалом. В пути обязательно будем останавливаться в фото-точках и погружаться в местный колорит: вы услышите легенды озера, узнаете об обычаях бурятов, местном буддизме и шаманизме.

Чтобы добраться до льда, нужно будет пересесть на ледовый транспорт — судно на воздушной подушке. Прозрачный лед — это космос, он трещит, создает гигантские трещины на километры, показывает пузырьки. Мечта многих — покататься на коньках по бескрайним просторам — сбудется. А ещё вы подниметесь на маяк и увидите всю прелесть зимнего Байкала с высоты птичьего полета.

При желании также можно заказать баню прямо на льду. Выйдя из парилки вы окунётесь в прорубь, сделанную специально для вас. А для любителей теплой воды есть чан с видом на горы. Буряты верят, что купание в Байкале оберегает от болезней на год.

На ночь мы остановимся в гостевом доме на берегу Байкала или на кордоне национального парка (в зависимости от ваших пожеланий). Здесь есть 4* мини-отель, глэмпинги — А-фреймы и простые гостевые дома.

Этот день размерен, нетороплив, можно забыть о спешке и суете и просто расслабиться и наслаждаться видами.

День 2: гроты, пещеры и термальные источники

Утром, позавтракав, мы помчим на снегоходе или машине по льду Чивыркуйского залива. Наша цель — байкальские гроты, пещеры, метровые сосульки и другие чудеса, которые сибирская природа сотворила из льда. По дороге вы увидите маленькие острова и заглянете в бухту Змееву, известную горячими источниками. Только представьте, как здорово понежиться в природной термальной воде среди клубов пара, любуясь снежной сказкой вокруг. А после возвращения и обеда, с мешком впечатлений и потрясающих фотографий, мы отправимся обратно в Улан-Удэ.

В этот день мы преодолеем порядка 400 км, возвращение в город будет поздним. При желании вы можете добавить к вашей поездке третий день, чтобы снизить темп и увидеть больше мест.

Организационные детали

Стоимость поездки

Общая стоимость поездки включает в себя: проживание в гостевом доме, питание, транспортный сбор, судно на воздушной подушке, аренду коньков, взносы в нацпарк и на термальные источники

  • При размещении в гостевом доме — 79000 руб. за 2 участников, 85000 руб. за 3 участников
  • При размещении в отеле 4* или глэмпинге — 85000 руб. за 2 участников, 91000 руб. за 3 участников
  • В праздники — 23 февраля и 8 марта — есть сборные поездки в мини-группах: от 22000 руб. с человека

Как проходит экскурсия

  • Общий километраж поездки — 650 км за два дня
  • Путешествие подойдет детям старше 7 лет, малышам будет сложно в дороге
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Снегоход: от 5000 руб. /час
  • Баня с прорубью: 18000 руб. за 2,5 часа с компании

Экипировка

Температура в Бурятии зимой может достигать −30 градусов днем, поэтому обязательно продумайте вопрос одежды: желательны костюмы для длительных прогулок outdoors, брюки, покрывающие обувь, или гамаши, теплый пуховик с капюшоном от ветра, меховые варежки, теплая шапка и шарф. Обувь тоже должна быть утепленной — отлично подойдет для рыбалки и охоты. Спецмагазины есть в Улан-Удэ.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Татьяна)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Татьяна)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Татьяна)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Татьяна)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Татьяна)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Татьяна)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Татьяна)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Олег)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Олег)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Олег)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Олег)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Олег)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Олег)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Олег)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Олег)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Олег)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Олег)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)Зимний Байкал: программа-максимум за 2 дня (Мария)
Татьяна
21 дек 2024
Спасибо огромное Лиле за помощь и советы по пребыванию в Улан-Удэ, с этими подсказками нам не пришлось долго ориентироваться на местности.
И отдельно большая благодарность нашему гиду Валерию!!! Максимально позитивный человек,
читать дальше

знающий свой край, обычаи, предания и легенды, и с огромным почтением относящийся к памяти предков!!!
К сожалению, во время нашего путешествия в Бурятию дедушка Байкал еще не покрылся льдом, поэтому наши два дня мы посвятили визиту к хозяину Байкалу, курорту в Горячинске и Иволгинскому монастырю. Очень впечатляющие и насыщенные дни.
Надеемся на новые встречи на прозрачном и крепком льду Байкальского моря.

Спасибо огромное Лиле за помощь и советы по пребыванию в Улан-Удэ, с этими подсказками нам не пришлось долго ориентироваться на местности.Спасибо огромное Лиле за помощь и советы по пребыванию в Улан-Удэ, с этими подсказками нам не пришлось долго ориентироваться на местности.Спасибо огромное Лиле за помощь и советы по пребыванию в Улан-Удэ, с этими подсказками нам не пришлось долго ориентироваться на местности.Спасибо огромное Лиле за помощь и советы по пребыванию в Улан-Удэ, с этими подсказками нам не пришлось долго ориентироваться на местности.Спасибо огромное Лиле за помощь и советы по пребыванию в Улан-Удэ, с этими подсказками нам не пришлось долго ориентироваться на местности.Спасибо огромное Лиле за помощь и советы по пребыванию в Улан-Удэ, с этими подсказками нам не пришлось долго ориентироваться на местности.Спасибо огромное Лиле за помощь и советы по пребыванию в Улан-Удэ, с этими подсказками нам не пришлось долго ориентироваться на местности.
М
3 апр 2024
Бронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут со стороны Улан-Удэ, а не знаменитый у туристов остров. Нам очень повезло с гидом. Надежда
читать дальше

показала нам все тонкости местной жизни, обычаи и традиции. Было очень интересно и совсем не скучно. Кроме того, Надежда отличный водитель и прекрасный человек. Гостевой дом, где останавливались на ночь находится в прекрасном месте в шаге от озера. Очень дружелюбная хозяйка и прекрасная еда.
Нам удалось увидеть невероятный байкальский лед, таинственные гроты, искупаться в горячем источнике. И все это без толп других туристов. Всю дорогу нас сопровождала хорошая солнечная погода и почти полное отсутствие людей.

Поездка превзошла все наши ожидания, мы влюбились в Байкал и Бурятию и планируем обязательно сюда вернуться.

Бронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут соБронировали тур на 2 дня по Байкалу, и очень рады, что выбрали именно этот маршрут со
О
21 мар 2024
Экскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числе прочего, посещение Иволгинского дацана (центра российского буддизма), стана Чингисхана, проживание в гостевом доме, питание,
читать дальше

прокат коньков для катания по льду Байкала, аренда судна на воздушной подушке, баня на льду Байкала. Дважды заезжали на разные термальные источники. Рекомендую взять с собой немного наличности, если в дацане будет желание сделать подношения. По предложению организатора экскурсию брали на три дня, что позволило не спеша насладиться красотами Байкала и сделать отличные фото. Проживали в гостевом доме «Байкальский медведь» в Усть-Баргузине. В доме имеются все удобства, чисто, тепло, и вкусные завтраки и ужины. Хозяйка Елена Владимировна очень доброжелательная, на третьем этаже дома хозяйки есть небольшая игровая с аэрохоккеем и теннисным столом. Меню на Байкале преимущественно рыбное (омуль во всех ипостасях), но это вкусно! Гид Валерий очень интересный рассказчик, кроме исторических фактов, много рассказал о буддизме, шаманизме, традициях бурят. Вся экскурсия прошла в атмосфере добра и позитива! Огромное спасибо!

Экскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числеЭкскурсия индивидуальная на 3 человек (двое взрослых и ребенок 11 лет), включала в себя, в числе
Мария
15 мар 2024
Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥
За 2 дня мы увидели всё и даже больше 😍 Был и невероятный лёд Байкала💙 торосы, сосульки, уха, закат, баня, прорубь,
читать дальше

чан, национальная кухня, якутские песни, наряды, лось в лесу😁 интересные рассказы не только про Байкал, но и про удивительный бурятский народ!
Сложно собрать все эмоции и описать свой восторг от этого путешествия! Рекомендую на все 💯

Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥Огромное спасибо Лиле и всей её команде за это приключение🔥
Коля
11 мар 2024
Отлично отдохнули, погрузились в атмосферу Бурятии, прикоснулись к заповедной природе края и напитались энергией духа-божества Байкала. Гид замечательный, весёлый и колоритный. Спасибо!
М
27 фев 2024
Однозначно рекомендую Лилию и подготовленный для нас тур к посещению. Команда супер-профессионалов, которые под Ваши пожелания подготовят огромное разнообразие допов и интересностей.
Поездка была отменная и незабываемая.
И
27 фев 2024
Спасибо. Все замечательно. Все очень довольны.
А
17 фев 2024
Отличная экскурсия, спасибо!
Л
24 мар 2023
Хочу выразить огромное благодарность Лиле и моему гиду Валерию.
Поездка была очень увлекательной. Экскурсия сумела вместить в себя много колорита Бурятии, хотелось бы сказать - весь, но понимаю, что смотреть еще
читать дальше

много чего есть. Валерий много рассказывал про местность, Буддизм, шаманизм, историю, легенды различных мест.
понравился гостевой дом, ужин и завтрак в нем, катание на судне на воздушной подушке и коньках. Во время движения вдоль берега озера мы останавливались в нескольких местах, чтобы посмотреть разный лед Байкала. Вообще после путешествия для меня слово ЛЕД обрело другое, более глубокое значение).
Еще раз, огромное спасибо организатором за такое чудесное время!

Хочу выразить огромное благодарность Лиле и моему гиду Валерию.Хочу выразить огромное благодарность Лиле и моему гиду Валерию.Хочу выразить огромное благодарность Лиле и моему гиду Валерию.Хочу выразить огромное благодарность Лиле и моему гиду Валерию.Хочу выразить огромное благодарность Лиле и моему гиду Валерию.
Ю
2 мар 2023
Прекрасное приключение случилось с нами, когда мы выбрали этот двухдневный тур на зимнем Байкале:)
Был выбран интересный и насыщенный маршрут, в котором мы смогли увидеть и даже прикоснуться ко всем основным
читать дальше

чудесам Байкала.

Гид Лиля - очень дружелюбна, много рассказала о местах и традициях и создала дружелюбную атмосферу. И что немаловажно, она с командой обеспечила комфорт и безопасность во время путешествия.

Данный тур подойдет людям разных возрастов и интересов. Отлично подойдет для первого знакомства с Байкалом

А
25 фев 2023
Отлично провели время
В
17 фев 2023
Это было невероятно красиво. Спасибо за море впечатлений и незабываемые два дня.
Это было невероятно красиво. Спасибо за море впечатлений и незабываемые два дня.Это было невероятно красиво. Спасибо за море впечатлений и незабываемые два дня.Это было невероятно красиво. Спасибо за море впечатлений и незабываемые два дня.Это было невероятно красиво. Спасибо за море впечатлений и незабываемые два дня.
И
14 янв 2023
Огромное спасибо Сергею, который нас сопровождал. Сергей очень интересный собеседник, знающий и главное Очень любящий свой родной край. Мы тоже влюбились в Байкал и Бурятию
Поездка очень интересная Всем рекомендую
Е
21 апр 2022
Лилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! Мы очень рады, что нам повезло и мы попали к Лиле. Чудесный маршрут, замечательный гид
читать дальше

Сергей, отличные бытовые условия (проживание, питание). Мы ездили и вдоль Байкала и по нему, мы катались на коньках по Байкалу, мы на нем лежали и были в пещерах, мы пили из Байкала, мы проезжали через долины, были в исконной бурятской деревне, посещали дацаны и ходили к Янжиме (Сарасвати). Мы успели столько, сколько за неделю не успеваешь самостоятельно. И все было легко, интересно и совсем не утомительно. Эта поездка будет одной из незабываемых. Хочу отметить трепетное, душевное отношение Лили и Сергей к своему краю, к природе, к Байкалу, это для нас было важно. Очень хочется вернуться! И мы вернемся! Спасибо вам большое!

Лилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! МыЛилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! МыЛилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! МыЛилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! МыЛилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! МыЛилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! МыЛилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! МыЛилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! МыЛилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! МыЛилия организовала нам потрясающих 3 дня на Байкале с 01 по 03 марта 2022 года! Мы
О
11 апр 2022
Нам все понравилось, спасибо! Нашим гидом был Валерий – он интересно и много рассказывал, и вообще он человек общительный и приятный, с ним было комфортно и нескучно в дороге. И
читать дальше

в рамках экскурсии он много рассказывал, и на наши вопросы охотно отвечал, в общем, для первого знакомства с Бурятией он идеальный компаньон. Байкал невозможно красивый даже в это время года! В апреле лед уже не такой чистый, как на фотках в интернете – надо иметь это в виду, и еще снежком его накануне припорошило, но все равно виды чудесные. Проживание и питание просто супер! Отдельное спасибо Елене Владимировне, у которой мы останавливались на ночь, у нее очень уютно и вкусно. Единственное, если планируете поездку, имейте в виду, что речь не о 15 тыс. рублей и даже не о 30 тыс. рублей, у нас с учетом самой экскурсии, питания, проживания и аренды "буханки" вышло ровно 50 тыс. рублей на двоих. Если честно, сначала меня это насторожило, но потом поняла, что, пожалуй, цена вполне соответствует качеству. И, как я понимаю, это зависит от времени года и количества людей

Похожие экскурсии из Улан-Удэ

К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
На машине
95 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
1 янв в 10:00
15 900 за всё до 3 чел.
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
На машине
33 отзыва
9 часов
Водная прогулка
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: У гостиницы Бурятия
3 янв в 08:00
5 янв в 08:00
18 800 за всё до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
На машине
22 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
29 900 за всё до 3 чел.