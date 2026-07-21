3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Байкала - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и купания, а также меньше всего туристов. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные перепады температуры и ветер. В зимние месяцы, с декабря по февраль, озеро покрывается льдом, что создаёт уникальные возможности для зимних развлечений, но требует дополнительной подготовки и тёплой одежды.

Всего два часа езды от столицы Бурятии - и вы у берегов легендарного озера с историей в 25 миллионов лет, которое не в состоянии описать ни один эпитет.Вы познакомитесь с

культурой и религией старейшего народа байкальского региона, узнаете о традициях почитания священного водоема, увидите обряды, иллюстрирующие колоритное смешение шаманизма и буддизма. Сможете поучаствовать в одном из местных ритуалов и опробовать особую технику медитации на «месте силы». Также в программе - целебные источники первого бальнеологического курорта на Байкале. Трансфер включен в стоимость экскурсии. Дополнительные расходы: обед (200-300 рублей/человека)

Описание экскурсии

Знакомство с культурой и религией Бурятии

По дороге я расскажу об истории нашей республики, о временах сильного влияния других монгольских племен, и периоде Российской государственности. Вы узнаете о совместном быте бурят и русских, исконном укладе и его трансформациях на протяжении столетий, а также о том, как здесь удалось избежать «национального вопроса». Поговорим о ранних верованиях и традициях местных жителей, об основах буддизма, его распространении и проникновении в Забайкалье, а также о сложившемся колоритном синтезе вероисповеданий.

Байкал — место, где не нужны слова

Величественное озеро несомненно обладает особым духом таинственности и притягательности. Оказавшись на «месте силы», многие люди осознают тщетность слов — поэтому после небольшого рассказа о культе древнего водоема я обязательно дам вам время для самостоятельного погружения в атмосферу «дедушки Байкала». Вы прогуляетесь по побережью, летом, при желании, искупаетесь, и, если захотите, опробуете одну из техник медитации, о которой я расскажу отдельно. Также я предложу поучаствовать в небольшом шаманском ритуале. Вы увидите, как буряты поклоняются духам и как проходят подношения — и это станет наглядной иллюстрацией плотного слияния шаманизма с буддизмом.

Горячие источники и пикник

После прогулки по берегу Байкала вы отправитесь в «Горячинск», первый бальнеологический курорт на Байкале. В окружении соснового бора, где когда-то гуляли декабристы, вы услышите об открытии горячих источников и сможете испытать на себе их целебные свойства. В холодное время года отличным завершением станет дегустация любимого бурятского блюда «буузы» (традиционное изделие из теста с мясной начинкой).

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Трансфер входит в стоимость. Я встречу вас в гостинице Улан-Удэ и после экскурсии отвезу обратно.

Дополнительные расходы: обед (200-300 рублей/человека)

Как проходит экскурсия