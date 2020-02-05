3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с культурой и религией Бурятии

По дороге я расскажу об истории нашей республики, о временах сильного влияния других монгольских племен, и периоде Российской государственности. Вы узнаете о совместном быте бурят и русских, исконном укладе и его трансформациях на протяжении столетий, а также о том, как здесь удалось избежать «национального вопроса». Поговорим о ранних верованиях и традициях местных жителей, об основах буддизма, его распространении и проникновении в Забайкалье, а также о сложившемся колоритном синтезе вероисповеданий.

Байкал – место, где не нужны слова

Величественное озеро несомненно обладает особым духом таинственности и притягательности. Оказавшись на «месте силы», многие люди осознают тщетность слов – поэтому после небольшого рассказа о культе древнего водоема я обязательно дам вам время для самостоятельного погружения в атмосферу «дедушки Байкала». Вы прогуляетесь по побережью, летом, при желании, искупаетесь, и, если захотите, опробуете одну из техник медитации, о которой я расскажу отдельно. Также я предложу поучаствовать в небольшом шаманском ритуале в особой зоне Байкала – на его географической середине. Вы увидите, как буряты поклоняются духам и как проходят подношения – и это станет наглядной иллюстрацией плотного слияния шаманизма с буддизмом.

Горячие источники и пикник

После прогулки по берегу Байкала вы отправитесь в «Горячинск», первый бальнеологический курорт на Байкале. В окружении соснового бора, где когда-то гуляли декабристы, вы услышите об открытии горячих источников и сможете испытать на себе их целебные свойства. А в завершение устроим пикник: в теплый сезон сделаем чай на костре и пожарим вкусные натуральные сосиски или шашлык; а в холодный – отличным решением станет дегустация любимого бурятского блюда «буузы» (традиционное изделие из теста с мясной начинкой).