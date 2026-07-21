3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Всего два часа езды от столицы Бурятии - и вы у берегов легендарного озера с историей в 25 миллионов лет, которое не в состоянии описать ни один эпитет.
Вы познакомитесь с читать дальшеуменьшить
культурой и религией старейшего народа байкальского региона, узнаете о традициях почитания священного водоема, увидите обряды, иллюстрирующие колоритное смешение шаманизма и буддизма.
Сможете поучаствовать в одном из местных ритуалов и опробовать особую технику медитации на «месте силы». Также в программе - целебные источники первого бальнеологического курорта на Байкале. Трансфер включен в стоимость экскурсии. Дополнительные расходы: обед (200-300 рублей/человека)
Лучшее время для посещения Байкала - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и купания, а также меньше всего туристов. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные перепады температуры и ветер. В зимние месяцы, с декабря по февраль, озеро покрывается льдом, что создаёт уникальные возможности для зимних развлечений, но требует дополнительной подготовки и тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Байкал
Горячинск
Сосновый бор
Описание экскурсии
Знакомство с культурой и религией Бурятии
По дороге я расскажу об истории нашей республики, о временах сильного влияния других монгольских племен, и периоде Российской государственности. Вы узнаете о совместном быте бурят и русских, исконном укладе и его трансформациях на протяжении столетий, а также о том, как здесь удалось избежать «национального вопроса». Поговорим о ранних верованиях и традициях местных жителей, об основах буддизма, его распространении и проникновении в Забайкалье, а также о сложившемся колоритном синтезе вероисповеданий.
Байкал — место, где не нужны слова
Величественное озеро несомненно обладает особым духом таинственности и притягательности. Оказавшись на «месте силы», многие люди осознают тщетность слов — поэтому после небольшого рассказа о культе древнего водоема я обязательно дам вам время для самостоятельного погружения в атмосферу «дедушки Байкала». Вы прогуляетесь по побережью, летом, при желании, искупаетесь, и, если захотите, опробуете одну из техник медитации, о которой я расскажу отдельно. Также я предложу поучаствовать в небольшом шаманском ритуале. Вы увидите, как буряты поклоняются духам и как проходят подношения — и это станет наглядной иллюстрацией плотного слияния шаманизма с буддизмом.
Горячие источники и пикник
После прогулки по берегу Байкала вы отправитесь в «Горячинск», первый бальнеологический курорт на Байкале. В окружении соснового бора, где когда-то гуляли декабристы, вы услышите об открытии горячих источников и сможете испытать на себе их целебные свойства. В холодное время года отличным завершением станет дегустация любимого бурятского блюда «буузы» (традиционное изделие из теста с мясной начинкой).
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер входит в стоимость. Я встречу вас в гостинице Улан-Удэ и после экскурсии отвезу обратно.
Дополнительные расходы: обед (200-300 рублей/человека)
Как проходит экскурсия
Предпочтительное время начала экскурсии – 10:00. Время в пути в одну сторону составит 2 часа.
Особая физическая подготовка не требуется
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиля — Организатор в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2988 туристов
Я была офисным сотрудником в Москве. Взяла отпуск, посетила 40+ стран и все жилые континенты, совершила кругосветное путешествие, выжила на атолле без пресной воды. Собрала команду гидов в родной Бурятии. читать дальшеуменьшить
Психолог, йога-инструктор. Валерий — мой отец, начинающий шаман, юморист и доброжелательный местный житель. Проводники по местам силы.
О нас говорят: «Сказать, что это была одна из самых лучших моих экскурсий — не сказать ничего!» Дарим тепло, а не скучные факты. Погружаем в Бурятию.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
132
4
5
3
–
2
1
1
1
И
Ирина
Всё понравилось! Отлично! Рекомендую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Надежда
Выражаем искреннюю благодарность за прекрасно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут к месту силы - великому Байкалу, который редактировали, исходя из наших предпочтений. Увлекательная подача материала от читать дальшеуменьшить
Валерия с погружением в культуру местных жителей. Мы узнали много интересных фактов, а время пролетело совершенно незаметно. Спасибо за яркие эмоции, новые впечатления и возможность познакомиться со значимыми местами нашей страны.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Михаил
Спасибо гиду Валерию за интересную однодневную экскурсию на Байкал. По итогу и посмотрели, что хотели и много всего интересного узнали и на коньках покатались по прозрачному льду, который было не читать дальшеуменьшить
просто найти в этом году. Очень удобно, что подстроили время экскурсии под нас. По машине тоже нареканий нет, был выбор. И ещё отдельное спасибо гиду за отличные фото нас с женой.
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Если вы в первый раз на Байкале - то вы обратились по адресу. Во второй раз не знаю, так как мы были в первый раз))). Поездка организована профессионально - абсолютно ненавязчиво. читать дальшеуменьшить
Есть базовая программа, которую можно корректировать под ваши предпочтения в рамках поездки. Дорога в одну сторону занимает два часа и проходит очень быстро - помимо хорошего асфальта присутствует отличная беседа. Гид Валерий погрузил в верования и обычаи бурятов, так сказать,"изнутри". Посетили отличнейший песчаный пляж подальше от туристов, искупались (21 июля - вода не холодная, ну, по крайней мере - не ледяная))). Отличная однодневная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Таисия
Приезжала в Улан-Удэ на несколько дней, поэтому пришлось выбрать дату экскурсии сразу же после прилёта. С Лилей обсудили сразу форс-мажор в случае задержки самолета. Обговорили время.
Ровно в 10.30 около гостиницы читать дальшеуменьшить
меня встретил экскурсовод Валерий и на удобном внедорожнике мы отправились в путь. Валерий рассказал про историю города, некоторые достопримечательности Улан-Удэ. На пути к озеру через горы рассказывал о культуре бурятского народа, буддизме и шаманизме.
На Байкале у нас было 5-6 точек, с которых озеро раскрывает себя с разных стороны. Валерий рассказал про историю, флору и фауну Байкал, а также познакомил с легендами этого замечательного места. Было интересно, и по возвращению мне захотелось узнать ещё больше про Байкал и Бурятию в целом.
Отмечу, что пожелания по поводу маршрута учитываются. Рюкзак можно было оставлять в машине во время прогулки по берегу и не переживать за сохранение ценных вещей. Вождение тоже было аккуратным и безопасным, так что можно было в поездке спокойно наслаждаться пейзажами за окном.
Также Валерий посоветовал кафе для первого знакомства с буузами, место, где можно купить хороший чай, и куда ещё стоит сходить в городе и за его пределами.
Экскурсией понравилась, после поездки не было усталости или загруженности информацией. Считаю, что она окупилась более чем. Если бы время позволяло, то с удовольствием бы заказала ещё экскурсию в Иволгинский дацан.
Большое спасибо за организацию, интересные истории и впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Працун
От всей души хотим сказать спасибо великолепному гиду Алексею! Впервые увидели необъятный Байкал, и даже не смотря на туман, который нас сопровождал практически всю поездку, он завораживает и в него читать дальшеуменьшить
невозможно не влюбиться с первого взгляда! Много узнали про местный ландшафт, природу и особенности климата. Побывали на маяке, увидели нерпу!!! Искупались в термальном источнике в Горячинске! Поговорили о буддизме, Чингисхане, писателях и художниках.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие экскурсии на «К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ»