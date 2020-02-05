3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ

Погрузиться в атмосферу «места силы», познакомиться с верованиями бурят и посетить горячие источники

Лиля
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Лиля – представитель гидов
Всего два часа езды от столицы Бурятии – и вы у берегов легендарного озера с историей в 25 миллионов лет, которое не в состоянии описать ни один эпитет.

Вы познакомитесь с культурой и религией старейшего народа байкальского региона, узнаете о традициях почитания священного водоема, увидите обряды, иллюстрирующие колоритное смешение шаманизма и буддизма.

Сможете поучаствовать в одном из местных ритуалов и опробовать особую технику медитации на «месте силы».

Также в программе – целебные источники первого бальнеологического курорта на Байкале и дружеский пикник с чаем на костре.
11800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Советов
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У этой экскурсии3 отзыва
5
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ

Что вас ожидает

Знакомство с культурой и религией Бурятии
По дороге я расскажу об истории нашей республики, о временах сильного влияния других монгольских племен, и периоде Российской государственности. Вы узнаете о совместном быте бурят и русских, исконном укладе и его трансформациях на протяжении столетий, а также о том, как здесь удалось избежать «национального вопроса». Поговорим о ранних верованиях и традициях местных жителей, об основах буддизма, его распространении и проникновении в Забайкалье, а также о сложившемся колоритном синтезе вероисповеданий.

Байкал – место, где не нужны слова
Величественное озеро несомненно обладает особым духом таинственности и притягательности. Оказавшись на «месте силы», многие люди осознают тщетность слов – поэтому после небольшого рассказа о культе древнего водоема я обязательно дам вам время для самостоятельного погружения в атмосферу «дедушки Байкала». Вы прогуляетесь по побережью, летом, при желании, искупаетесь, и, если захотите, опробуете одну из техник медитации, о которой я расскажу отдельно. Также я предложу поучаствовать в небольшом шаманском ритуале в особой зоне Байкала – на его географической середине. Вы увидите, как буряты поклоняются духам и как проходят подношения – и это станет наглядной иллюстрацией плотного слияния шаманизма с буддизмом.

Горячие источники и пикник
После прогулки по берегу Байкала вы отправитесь в «Горячинск», первый бальнеологический курорт на Байкале. В окружении соснового бора, где когда-то гуляли декабристы, вы услышите об открытии горячих источников и сможете испытать на себе их целебные свойства. А в завершение устроим пикник: в теплый сезон сделаем чай на костре и пожарим вкусные натуральные сосиски или шашлык; а в холодный – отличным решением станет дегустация любимого бурятского блюда «буузы» (традиционное изделие из теста с мясной начинкой).

Организационные детали

  • Я встречу вас в гостинице Улан-Удэ и после экскурсии отвезу обратно. Трансфер входит в стоимость.
  • Предпочтительное время начала экскурсии – 10:00. Время в пути в одну сторону составит 2 часа.
  • В холодный сезон позаботьтесь о теплой удобной одежде и обуви. В теплый возьмите с собой кепку/дождевик.
  • Особая физическая подготовка не требуется
  • Дополнительные расходы: обед (200-300 рублей/человека)
  • Экскурсию для вас проведу я с обученными мною гидами
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Советов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лиля
Лиля
Почему со мной? Я родилась и выросла в Бурятии, но мне повезло — удалось путешествовать. Я была на всех континентах, 3,5 года делала кругосветку, а совместно с мужем мы посетили 140 стран =) Из этого времени 50 дней я была погружена в молчаливую медитацию и еще несколько месяцев изучала Учение. Я хорошо знаю, каково быть туристом, и о чем важно рассказать, чтобы впечатления от путешествия были насыщенными, запоминающимися и полезными! Экскурсию провожу с обученными мною гидами.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Содержательная экскурсия, которая прошла в гостеприимной дружеской атмосфере.
19 октября 2019
Спасибо Лиле за экскурсию, которая чуть не сорвалась по погодным условиям. Всё было замечательно, и дорога, и рассказы, и чай из байкальский воды, и костер, и пейзажи по дороге, и источник в Горячинске - нам всё очень понравилось. Спасибо!
2 июля 2019
Отличное знакомство с легендарным озером и с миром который его окружает. Лиля информированный и интересный рассказчик, очень любит свой край и его историю. Папа Лилии, Валерий, который нас сопровождал, заслуживает отдельной благодарности за яркую и колоритную атмосферу поездки.

Лиля проводит ещё 1 экскурсию

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