Анастасия проводит ещё 5 экскурсий

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Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ

Путешествие к священному озеру, шаманская скала Черепаха и маяк в селе Турка

Анастасия
Анастасия – представитель из Улан-Удэ
Чтобы познакомиться с природой величественного Байкала, мы отправимся в путешествие по самым интересным природным объектам его восточного побережья.

В пути вы узнаете о байкальских шаманах и посетите их место силы, увидите маяк в селе Турка, почувствуете мощь седого Байкала и наполнитесь его энергией.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 11 700 ₽ за экскурсию

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Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ

Что вас ожидает

Истории, легенды и факты о Байкале
По таежной трассе мы поедем в поселок Турка. По пути я расскажу вам об истории 📖 озера, его происхождении и о том, что и кто скрывается в толщах воды Байкала. Как можно перевести его имя и почему Байкал — это не просто озеро, а настоящее сибирское Море? По дороге мы сделаем остановку у красивой реки Хаим, спрятанной среди таежного леса, после чего в местном кафе попробуем знаменитые на всю республику беляши.

Первая встреча с Байкалом
По приезду на берег священного озера в гавани в с. Турка, я покажу шаманский обряд встречи с озером и оставлю на некоторое время вас наедине. У Байкала не хочется много говорить, зато там легко дышится и мечтается благодаря особой энергетике мистического озера. Летом вы искупаетесь в свежей чистой воде, осенью вас покорит мощь его волн, яростно хлещущих о берега, зимой вы почувствуете, как озеро «дышит» и сохраняет теплым все вокруг, а весной вы сможете пробежаться по прозрачному льду, покрытому причудливыми узорами. Байкал прекрасен во все сезоны и в любую погоду!

Маяк и целебные источники
Далее мы погуляем по красивой набережной и сделаем живописные снимки у морского маяка. А после отправимся в старейшую лечебницу на Байкале в селе Горячинск, где можно будет попробовать воду из горячего минерального источника, а также ощутить его целебную силу, приняв ванну для ног (пройтись вдоль ручья или использовать индивидуальную ванночку). Далее вас ждет прогулка 👣 по живописному лесу 🌲, знакомство со священным деревом на берегу Байкала и «ходульными» деревьями.

Место силы
В завершение мы отправимся к священному шаманскому месту у скалы-камня Черепаха, возвышающейся над водами озера, где вы услышите древнюю легенду об этом месте. Вы пройдетесь по скалистому берегу до скала Львенок, скромно спрятавшейся от людских глаз, и загадаете желание, построив свою «пирамидку удачи». На обратном пути мы заедем в кафе пообедать, где попробуем блюда бурятской кухни 🥧 – суп шулээн с домашней лапшой и сочные горячие буузы.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость поездки включен трансфер для 1-3 человек в группе. При ином количестве человек стоимость транспорта рассчитывается индивидуально по запросу.
  • Перед началом экскурсии 🧭 дополнительно оплачивается топливный сбор в размере 3000 рублей с группы
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе (средний чек 300 рублей)
  • Ванночка и полотенца в лечебнице предоставляются бесплатно
  • По желанию, возможно сделать пикник на берегу озера: сварить на костре настоящий монгольский чай – либо зерновой, либо плиточный зеленый, неизменно с молоком, терпкий и бодрящий, с добавлением Сагаан Дали – местной травы, укрепляющей иммунитет и дарующей силы и энергию. Также возможно пообедать сваренным на костре сытным горячим супом с мясом и домашней лапшой – шулэном и другие блюда бурятской (и не только) кухни.
  • Любителям порыбачить предлагаем байкальскую рыбалку, особенно хороша зимняя рыбалка 🐟 на льду. Из улова можно приготовить байкальскую уху или сделать рыбку «на рожне».

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 гида
  • На Байкале особый микроклимат, поэтому просим заранее следить за прогнозом погоды и обговорить с гидом, как лучше одеться
  • Если вы хотите покупаться, заранее обговорите это с гидом: возможно, на озере уже или еще стоит лед 😃
  • Возьмите с собой монеты или конфетки — ваши дары для батюшки Байкала
Начало и место завершения
🚩 Площадь Советов, у памятника В. И. Ленину
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов с радостью поможем вам организовать максимально интересный, приятный и полезный отдых в солнечной Бурятии! Я провожу экскурсии в Улан-Удэ, на Байкале и в Монголии с 2009 года, это мое самое большое увлечение. В 2016 году взяла бронзу на республиканском конкурсе «Лучший гид-экскурсовод Бурятии», за 10 лет успешно провела более 1000 экскурсий. История Бурятии с древних времен, Улан-Удэ с истоков и в современности, бурятские родовые обычаи и традиции, древняя вера бурятского народа шаманизм и учение буддизма главной буддийской республики России, факты, тайны и бесконечные истории могучего Байкала — это и даже больше вы узнаете на наших экскурсиях. Увидимся в Бурятии!
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Анастасия проводит ещё 5 экскурсий

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