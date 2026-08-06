Анастасия проводит ещё 5 экскурсий

По таежной трассе мы поедем в поселок Турка. По пути я расскажу вам об истории озера, его происхождении и о том, что и кто скрывается в толщах воды Байкала. Как можно перевести его имя и почему Байкал — это не просто озеро, а настоящее Сибирское море? По дороге мы сделаем остановку у красивой реки Хаим, спрятанной среди таежного леса. По желанию заедем в женский православный монастырь.
Первая встреча с Байкалом
По приезде на берег мы проведём небольшой шаманский обряд почитания древнего озера, поднесём монетки и отправим мысленные прошения. Вы сможете обратиться к Байкалу со своими просьбами, мечтами и печалями… У вас будет достаточно времени, чтобы сделать впечатляющие памятные фото, погулять по его берегам и побыть наедине со священным озером, чтобы зарядиться мощью тысяч тонн его воды! Летом вы искупаетесь в свежей чистой воде, осенью вас покорит мощь волн, зимой вы почувствуете, как озеро «дышит» и сохраняет теплым все вокруг, а весной вы сможете пробежаться по прозрачному льду, покрытому узорами. Байкал прекрасен в любую погоду!
Маяк и целебные источники
Далее мы погуляем по набережной и сделаем снимки у морского маяка. По желанию поднимитесь на маяк, чтобы оглядеть Байкал с высоты птичьего полета. А после отправимся в старейшую лечебницу на Байкале в селе Горячинск, где можно искупаться в горячем бассейне с минеральной водой под открытым небом. Там же у вас будет время пройти по лавкам с байкальской рыбой и насладиться «пушистым» кофе с милейшей нерпой-маршмэллоу в уютной кофейне.
Место силы
В завершение отправимся к шаманскому месту у скалы-камня Черепаха, возвышающейся над озером. Вы пройдете по скалистому берегу до скалы Львенок, спрятавшейся от людских глаз. На обратном пути мы заедем в кафе оценить блюда бурятской кухни — суп шулээн с домашней лапшой и сочные горячие буузы.
Организационные детали
Поедем на Toyota Corolla, Toyota Ipsum, Toyota Prius или аналогичном по классу авто
Возможно провести экскурсию для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке
Дополнительно оплачиваются: — обед в кафе (средний чек — 350 ₽ за чел.) — купание в горячих источниках в Горячинске — 460 ₽, время посещения — 10-15 минут в самом бассейне, температура воды около 35 градусов
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит на легковом автомобиле гида
Экскурсия будет интересна детям старше 7 лет и взрослым
На экскурсии у вас будет три остановки на берегу Байкала (дикий песчаный пляж, набережная с маяком, галечный скалистый пляж) длительностью 30 минут
На Байкале особый микроклимат, поэтому просим заранее следить за прогнозом погоды, ориентируйтесь на погоду поселка Турка, Бурятия
В холодное время года одевайтесь «слоями», чтобы в автомобиле была возможность снять одежду и утеплиться по время прогулок
Переезды будут около часа, обратный путь без остановок занимает два часа. Санитарные остановки по требованию.
Если вы хотите купаться в Байкале, заранее обговорите это с гидом: возможно, на озере уже или еще стоит лед:)
В монастырь нельзя заходить с непокрытой головой, открытыми плечами и в брюках/шортах
Возьмите с собой монеты или конфетки — ваши дары для духов местности (по желанию)
Очерёдность посещения локаций может меняться в зависимости от погодных условий, времени начала экскурсии, удобства логистики маршрута для определенной группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2372 туристов
Я гордая дочь бурятского народа и уже много лет провожу экскурсии в своём родном крае, с каждым годом люблю его и своё дело всё больше. Мои гости говорят обо мне, читать дальшеуменьшить
что я — гид по призванию. Не просто экскурсовод, а гид-посредник, медиатор. Представляю свой край гостям, передавая фактическую информацию через эмоционально-чувственную подачу с приправой логики и размышлений.
В моей команде только увлечённые гиды с горящими глазами и годами опыта за плечами. Мы показываем самые интересные и волнующие места Бурятии, доносим её самобытность и красоту до сердец и душ людей, которые приезжают часто издалека, чтобы узнать, какая она — Бурятия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталия
Дата посещения: 5 авг 2026
Наша экскурсия была с гидом Даши. Проехали по интересным, живописным местам, с познавательной информацией. Купались в Байкале, посетили термальный бассейн. Спасибо за наше путешествие по берегу Байкала.
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Р
Римма
Анастасия влюбила в Байкал и Бурятию! Замечательный гид: очень внимательная, эрудированная, замечательный рассказчик! Экскурсия пролетела на одном дыхании! С огромной благодарностью, гости из Омска!
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И
Ирина
Отличная поездка! Анастасия- великолепный гид, отличный рассказчик, грамотный координатор проведения поездки. И еще-замечательный водитель! Лучшая в своем деле! Мы увидели Байкал, Иволгинский дацан и город Улан-Удэ и влюбились в эту красоту благодаря Анастасии! Всем советуем!!! Супруги Лычагины г. Екатеринбург февраль 2026г
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Елена
Прекрасной,удивительной и приятной была поездка по восточному берегу Байкала с гидом Анастасией! Нам с мужем понравилось абсолютно все:и маршрут,и рассказ об историческом прошлом республики Бурятия. Особенно ценным для нас оказалось то,что она читать дальшеуменьшить
местная уроженка этих мест и соблюдает все национальные обычаи. Отлично ориентируется на местности:показала много достопримечательностей за один день!!! Простым и доступным текстом был рассказ о религиозной культуре бурятов. Мы с мужем обязательно будем стремиться ещё вернуться в Улан-уде. Маршрутов очень много,а отпуск заканчивается! Гида Анастасию-РЕКОМЕНДУЕМ! С уважением, семья Казанцевых из Краснодара!
+2
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Дарья
Благодарю Вас за увиденное! Буду Вас рекомендовать ❤️
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К
Катерина
Добрый день,
Если Вы решили взять экскурсию, но сомневаетесь, поверьте, экскурсия оправдает самые требовательные ожидания.
Байкал прекрасен. Мощен. Величественен. Он разный в разных местах. Он тебя покоряет сразу своей силой, безапелляционной мощью, читать дальшеуменьшить
грандиозностью.
О самой экскурсии: у меня гидом была Анастасия. Крайне эрудированная девушка, которая готова делиться информацией и эмоциями.
При этом, она деликатна, ненавязчива.
Она рассказала много историй про Байкал, другие места, которые мы проезжали. Все это не нудно, в форме простого разговора)
Организационные вещи все без вопросов: точно, понятно. Все пожелания учитываются.
Сам Байкал… Невозможно его описать. Оставлю несколько фото, но и они не отражают красоты
Спасибо Анастасии за прекрасный день и ее ответственный подход к делу! И за знакомство с Байкалом!
Свидание удалось)
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