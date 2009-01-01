Анастасия проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Истории, легенды и факты о Байкале

По таежной трассе мы поедем в поселок Турка. По пути я расскажу вам об истории 📖 озера, его происхождении и о том, что и кто скрывается в толщах воды Байкала. Как можно перевести его имя и почему Байкал — это не просто озеро, а настоящее сибирское Море? По дороге мы сделаем остановку у красивой реки Хаим, спрятанной среди таежного леса, после чего в местном кафе попробуем знаменитые на всю республику беляши.

Первая встреча с Байкалом

По приезду на берег священного озера в гавани в с. Турка, я покажу шаманский обряд встречи с озером и оставлю на некоторое время вас наедине. У Байкала не хочется много говорить, зато там легко дышится и мечтается благодаря особой энергетике мистического озера. Летом вы искупаетесь в свежей чистой воде, осенью вас покорит мощь его волн, яростно хлещущих о берега, зимой вы почувствуете, как озеро «дышит» и сохраняет теплым все вокруг, а весной вы сможете пробежаться по прозрачному льду, покрытому причудливыми узорами. Байкал прекрасен во все сезоны и в любую погоду!

Маяк и целебные источники

Далее мы погуляем по красивой набережной и сделаем живописные снимки у морского маяка. А после отправимся в старейшую лечебницу на Байкале в селе Горячинск, где можно будет попробовать воду из горячего минерального источника, а также ощутить его целебную силу, приняв ванну для ног (пройтись вдоль ручья или использовать индивидуальную ванночку). Далее вас ждет прогулка 👣 по живописному лесу 🌲, знакомство со священным деревом на берегу Байкала и «ходульными» деревьями.

Место силы

В завершение мы отправимся к священному шаманскому месту у скалы-камня Черепаха, возвышающейся над водами озера, где вы услышите древнюю легенду об этом месте. Вы пройдетесь по скалистому берегу до скала Львенок, скромно спрятавшейся от людских глаз, и загадаете желание, построив свою «пирамидку удачи». На обратном пути мы заедем в кафе пообедать, где попробуем блюда бурятской кухни 🥧 – суп шулээн с домашней лапшой и сочные горячие буузы.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость поездки включен трансфер для 1-3 человек в группе. При ином количестве человек стоимость транспорта рассчитывается индивидуально по запросу.

Перед началом экскурсии 🧭 дополнительно оплачивается топливный сбор в размере 3000 рублей с группы

Дополнительно оплачивается обед в кафе (средний чек 300 рублей)

Ванночка и полотенца в лечебнице предоставляются бесплатно

По желанию, возможно сделать пикник на берегу озера: сварить на костре настоящий монгольский чай – либо зерновой, либо плиточный зеленый, неизменно с молоком, терпкий и бодрящий, с добавлением Сагаан Дали – местной травы, укрепляющей иммунитет и дарующей силы и энергию. Также возможно пообедать сваренным на костре сытным горячим супом с мясом и домашней лапшой – шулэном и другие блюда бурятской (и не только) кухни.

Любителям порыбачить предлагаем байкальскую рыбалку, особенно хороша зимняя рыбалка 🐟 на льду. Из улова можно приготовить байкальскую уху или сделать рыбку «на рожне».

Как проходит экскурсия