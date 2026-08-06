Анастасия проводит ещё 5 экскурсий

Чтобы познакомиться с природой величественного Байкала, мы отправимся в путешествие по самым интересным природным объектам его восточного побережья. В пути вы узнаете о байкальских шаманах и посетите их место силы, увидите маяк в селе Турка, почувствуете мощь седого Байкала и наполнитесь его энергией.

Описание экскурсии

Истории, легенды и факты о Байкале

По таежной трассе мы поедем в поселок Турка. По пути я расскажу вам об истории озера, его происхождении и о том, что и кто скрывается в толщах воды Байкала. Как можно перевести его имя и почему Байкал — это не просто озеро, а настоящее Сибирское море? По дороге мы сделаем остановку у красивой реки Хаим, спрятанной среди таежного леса. По желанию заедем в женский православный монастырь.

Первая встреча с Байкалом

По приезде на берег мы проведём небольшой шаманский обряд почитания древнего озера, поднесём монетки и отправим мысленные прошения. Вы сможете обратиться к Байкалу со своими просьбами, мечтами и печалями…

У вас будет достаточно времени, чтобы сделать впечатляющие памятные фото, погулять по его берегам и побыть наедине со священным озером, чтобы зарядиться мощью тысяч тонн его воды!

Летом вы искупаетесь в свежей чистой воде, осенью вас покорит мощь волн, зимой вы почувствуете, как озеро «дышит» и сохраняет теплым все вокруг, а весной вы сможете пробежаться по прозрачному льду, покрытому узорами. Байкал прекрасен в любую погоду!

Маяк и целебные источники

Далее мы погуляем по набережной и сделаем снимки у морского маяка. По желанию поднимитесь на маяк, чтобы оглядеть Байкал с высоты птичьего полета. А после отправимся в старейшую лечебницу на Байкале в селе Горячинск, где можно искупаться в горячем бассейне с минеральной водой под открытым небом. Там же у вас будет время пройти по лавкам с байкальской рыбой и насладиться «пушистым» кофе с милейшей нерпой-маршмэллоу в уютной кофейне.

Место силы

В завершение отправимся к шаманскому месту у скалы-камня Черепаха, возвышающейся над озером. Вы пройдете по скалистому берегу до скалы Львенок, спрятавшейся от людских глаз. На обратном пути мы заедем в кафе оценить блюда бурятской кухни — суп шулээн с домашней лапшой и сочные горячие буузы.

Организационные детали

Поедем на Toyota Corolla, Toyota Ipsum, Toyota Prius или аналогичном по классу авто

Возможно провести экскурсию для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке

Дополнительно оплачиваются:

— обед в кафе (средний чек — 350 ₽ за чел.)

— купание в горячих источниках в Горячинске — 460 ₽, время посещения — 10-15 минут в самом бассейне, температура воды около 35 градусов

Как проходит экскурсия