Анастасия проводит ещё 5 экскурсий

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Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ

Путешествие к священному озеру, шаманская скала Черепаха и маяк в селе Турка
Чтобы познакомиться с природой величественного Байкала, мы отправимся в путешествие по самым интересным природным объектам его восточного побережья.

В пути вы узнаете о байкальских шаманах и посетите их место силы, увидите маяк в селе Турка, почувствуете мощь седого Байкала и наполнитесь его энергией.
5
46 отзывов
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ

Описание экскурсии

Истории, легенды и факты о Байкале

По таежной трассе мы поедем в поселок Турка. По пути я расскажу вам об истории озера, его происхождении и о том, что и кто скрывается в толщах воды Байкала. Как можно перевести его имя и почему Байкал — это не просто озеро, а настоящее Сибирское море? По дороге мы сделаем остановку у красивой реки Хаим, спрятанной среди таежного леса. По желанию заедем в женский православный монастырь.

Первая встреча с Байкалом

По приезде на берег мы проведём небольшой шаманский обряд почитания древнего озера, поднесём монетки и отправим мысленные прошения. Вы сможете обратиться к Байкалу со своими просьбами, мечтами и печалями…
У вас будет достаточно времени, чтобы сделать впечатляющие памятные фото, погулять по его берегам и побыть наедине со священным озером, чтобы зарядиться мощью тысяч тонн его воды!
Летом вы искупаетесь в свежей чистой воде, осенью вас покорит мощь волн, зимой вы почувствуете, как озеро «дышит» и сохраняет теплым все вокруг, а весной вы сможете пробежаться по прозрачному льду, покрытому узорами. Байкал прекрасен в любую погоду!

Маяк и целебные источники

Далее мы погуляем по набережной и сделаем снимки у морского маяка. По желанию поднимитесь на маяк, чтобы оглядеть Байкал с высоты птичьего полета. А после отправимся в старейшую лечебницу на Байкале в селе Горячинск, где можно искупаться в горячем бассейне с минеральной водой под открытым небом. Там же у вас будет время пройти по лавкам с байкальской рыбой и насладиться «пушистым» кофе с милейшей нерпой-маршмэллоу в уютной кофейне.

Место силы

В завершение отправимся к шаманскому месту у скалы-камня Черепаха, возвышающейся над озером. Вы пройдете по скалистому берегу до скалы Львенок, спрятавшейся от людских глаз. На обратном пути мы заедем в кафе оценить блюда бурятской кухни — суп шулээн с домашней лапшой и сочные горячие буузы.

Организационные детали

  • Поедем на Toyota Corolla, Toyota Ipsum, Toyota Prius или аналогичном по классу авто
  • Возможно провести экскурсию для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке
  • Дополнительно оплачиваются:
    — обед в кафе (средний чек — 350 ₽ за чел.)
    — купание в горячих источниках в Горячинске — 460 ₽, время посещения — 10-15 минут в самом бассейне, температура воды около 35 градусов

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле гида
  • Экскурсия будет интересна детям старше 7 лет и взрослым
  • На экскурсии у вас будет три остановки на берегу Байкала (дикий песчаный пляж, набережная с маяком, галечный скалистый пляж) длительностью 30 минут
  • На Байкале особый микроклимат, поэтому просим заранее следить за прогнозом погоды, ориентируйтесь на погоду поселка Турка, Бурятия
  • В холодное время года одевайтесь «слоями», чтобы в автомобиле была возможность снять одежду и утеплиться по время прогулок
  • Переезды будут около часа, обратный путь без остановок занимает два часа. Санитарные остановки по требованию.
  • Если вы хотите купаться в Байкале, заранее обговорите это с гидом: возможно, на озере уже или еще стоит лед:)
  • В монастырь нельзя заходить с непокрытой головой, открытыми плечами и в брюках/шортах
  • Возьмите с собой монеты или конфетки — ваши дары для духов местности (по желанию)
  • Очерёдность посещения локаций может меняться в зависимости от погодных условий, времени начала экскурсии, удобства логистики маршрута для определенной группы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2372 туристов
Я гордая дочь бурятского народа и уже много лет провожу экскурсии в своём родном крае, с каждым годом люблю его и своё дело всё больше. Мои гости говорят обо мне,
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что я — гид по призванию. Не просто экскурсовод, а гид-посредник, медиатор. Представляю свой край гостям, передавая фактическую информацию через эмоционально-чувственную подачу с приправой логики и размышлений. В моей команде только увлечённые гиды с горящими глазами и годами опыта за плечами. Мы показываем самые интересные и волнующие места Бурятии, доносим её самобытность и красоту до сердец и душ людей, которые приезжают часто издалека, чтобы узнать, какая она — Бурятия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
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3
2
1
Н
Дата посещения: 5 авг 2026
Наша экскурсия была с гидом Даши.
Проехали по интересным, живописным местам, с познавательной информацией. Купались в Байкале, посетили термальный бассейн.
Спасибо за наше путешествие по берегу Байкала.
Наша экскурсия была с гидом Даши.
Наша экскурсия была с гидом Даши.
Наша экскурсия была с гидом Даши.
Наша экскурсия была с гидом Даши.
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Р
Анастасия влюбила в Байкал и Бурятию! Замечательный гид: очень внимательная, эрудированная, замечательный рассказчик! Экскурсия пролетела на одном дыхании! С огромной благодарностью, гости из Омска!
Анастасия влюбила в Байкал и Бурятию! Замечательный гид: очень внимательная, эрудированная, замечательный рассказчик! Экскурсия пролетела на
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И
Отличная поездка!
Анастасия- великолепный гид, отличный рассказчик, грамотный координатор проведения поездки.
И еще-замечательный водитель!
Лучшая в своем деле! Мы увидели Байкал, Иволгинский дацан и город Улан-Удэ и влюбились в эту красоту благодаря Анастасии!
Всем советуем!!!
Супруги Лычагины г. Екатеринбург февраль 2026г
Отличная поездка!
Отличная поездка!
Отличная поездка!
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Елена
Прекрасной,удивительной и приятной была поездка по восточному берегу Байкала с гидом Анастасией!
Нам с мужем понравилось абсолютно все:и маршрут,и рассказ об историческом прошлом республики Бурятия.
Особенно ценным для нас оказалось то,что она
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местная уроженка этих мест и соблюдает все национальные обычаи. Отлично ориентируется на местности:показала много достопримечательностей за один день!!!
Простым и доступным текстом был рассказ о религиозной культуре бурятов.
Мы с мужем обязательно будем стремиться ещё вернуться в Улан-уде. Маршрутов очень много,а отпуск заканчивается!
Гида Анастасию-РЕКОМЕНДУЕМ!
С уважением, семья Казанцевых из Краснодара!

Прекрасной,удивительной и приятной была поездка по восточному берегу Байкала с гидом Анастасией!
Прекрасной,удивительной и приятной была поездка по восточному берегу Байкала с гидом Анастасией!
Прекрасной,удивительной и приятной была поездка по восточному берегу Байкала с гидом Анастасией!
Прекрасной,удивительной и приятной была поездка по восточному берегу Байкала с гидом Анастасией!
Прекрасной,удивительной и приятной была поездка по восточному берегу Байкала с гидом Анастасией!
Прекрасной,удивительной и приятной была поездка по восточному берегу Байкала с гидом Анастасией!
Прекрасной,удивительной и приятной была поездка по восточному берегу Байкала с гидом Анастасией!
Прекрасной,удивительной и приятной была поездка по восточному берегу Байкала с гидом Анастасией!+2
Прекрасной,удивительной и приятной была поездка по восточному берегу Байкала с гидом Анастасией!
Прекрасной,удивительной и приятной была поездка по восточному берегу Байкала с гидом Анастасией!
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Дарья
Благодарю Вас за увиденное!
Буду Вас рекомендовать ❤️
Благодарю Вас за увиденное!
Благодарю Вас за увиденное!
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К
Добрый день,

Если Вы решили взять экскурсию, но сомневаетесь, поверьте, экскурсия оправдает самые требовательные ожидания.

Байкал прекрасен. Мощен. Величественен. Он разный в разных местах. Он тебя покоряет сразу своей силой, безапелляционной мощью,
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грандиозностью.

О самой экскурсии: у меня гидом была Анастасия. Крайне эрудированная девушка, которая готова делиться информацией и эмоциями.

При этом, она деликатна, ненавязчива.

Она рассказала много историй про Байкал, другие места, которые мы проезжали. Все это не нудно, в форме простого разговора)

Организационные вещи все без вопросов: точно, понятно. Все пожелания учитываются.

Сам Байкал… Невозможно его описать. Оставлю несколько фото, но и они не отражают красоты

Спасибо Анастасии за прекрасный день и ее ответственный подход к делу! И за знакомство с Байкалом!

Свидание удалось)

Добрый день,
Добрый день,
Добрый день,
Добрый день,
Добрый день,
Добрый день,
Добрый день,
Добрый день,
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