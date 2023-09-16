Что вас ждетПро удивительный Чивыркуйский залив, который расположен в северо-восточной части озера Байкал, знают все ищущие путешественники. Причем все, кто уже был там, могли часами рассказывать о его невероятной красоте, да еще и с таким восхищением, как будто прекрасней мест на планете нет.

В этом Байкальском заливе теплая вода и белые песчаные пески, уникальные природные достопримечательности и огромное количество целебных источников. К тому же Чивыркуйский залив — идеальное место для рыбалки и активного отдыха. Именно поэтому мы приглашаем вас свой очередной отпуск провести в этом живописном месте.

Важно знатьПри себе нужно иметь: