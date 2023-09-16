Девственная природа Байкала у Чивыркуйского залива

5
8 отзывов
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На кристальный волшебный Байкал по самому синему морю! Вы испытаете на себе чудеса животворящей Баргузинской долины в ее лечебном источнике в бухте Змеевой, прогуляетесь по заповеднику, попросите благословление нашего почитаемого отца Байкала.

В зависимости от сезона проедемся по прозрачному льду или прокатимся на катере по Байкалу, а зимой отправимся к сказочным пещерам Чивыркуйского залива.
Девственная природа Байкала у Чивыркуйского залива
Девственная природа Байкала у Чивыркуйского залива
Девственная природа Байкала у Чивыркуйского залива
Девственная природа Байкала у Чивыркуйского залива
Девственная природа Байкала у Чивыркуйского залива
Девственная природа Байкала у Чивыркуйского залива
Девственная природа Байкала у Чивыркуйского залива
Ближайшие даты:
21
окт
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Что вас ожидает:

  • Чивыркуйский залив
  • Обо «Врата в Баргузинскую долину»
  • Визит-центр «Парк дикой природы»
  • Озеро Бормашевое (только летом)
  • Перешеек «Мягкая карга» с видом на полуостров Святой Нос
  • Обо на реке Буртуй
  • Кедровый стланник
  • Бухта Монахово
  • Термальные источники в бухте Змеевая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетПро удивительный Чивыркуйский залив, который расположен в северо-восточной части озера Байкал, знают все ищущие путешественники. Причем все, кто уже был там, могли часами рассказывать о его невероятной красоте, да еще и с таким восхищением, как будто прекрасней мест на планете нет.
В этом Байкальском заливе теплая вода и белые песчаные пески, уникальные природные достопримечательности и огромное количество целебных источников. К тому же Чивыркуйский залив — идеальное место для рыбалки и активного отдыха. Именно поэтому мы приглашаем вас свой очередной отпуск провести в этом живописном месте.

Важно знатьПри себе нужно иметь:

  • воду на первое время и бутылочки для набора минеральной воды.
  • купальник, полотенце, гигиенический набор и резиновые тапочки — для посещения источников.
  • сменную одежду, удобную и желательно непромокаемую обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автобусе
  • Фрахт корабля
  • Обед
  • Входные сборы в национальный парк
  • Посещение горячих источников
  • Экскурсия
Что не входит
  • Питание в придорожных кафе
Место начала и завершения?
Остановка Площадь Советов, со стороны памятника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • При себе нужно иметь
  • Воду на первое время и бутылочки для набора минеральной воды
  • Купальник, полотенце, гигиенический набор и резиновые тапочки — для посещения источников
  • Сменную одежду, удобную и желательно непромокаемую обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
В
16 сен 2023
Татьяна провела экскурсию с нами, очень понравилась дорога и сама экскурсия. Буду рекомендовать) Спасибо за это Татьяне!
И
31 авг 2023
Очень интересная экскурсия, нереальная красота и великолепная природа. Рекомендую! Спасибо Марианне за её прекрасный рассказ о природе и прекрасном отдыхе в теплом кругу.
О
26 авг 2023
Мне очень понравилась экскурсия. Очень приятно было послушать рассказ гида о местах: нам удалось побывать в самых красивых местностях.
О
23 авг 2023
Марианна - прекрасный гид. Она так интересно рассказывает о сакральных для древних монголов местах. Экскурсия пролетела на одном дыхании.
М
7 авг 2023
Марианна провела увлекательную экскурсию по местам, с которых открывался совершенно захватывающий вид. Очень начитанная и общительная! Она рассказывала интересные факты, интересно было послушать ее рассказы о прошлом своих предков.
С
1 авг 2023
Я благодарна за великолепно организованное и отличное время, проведенное в компании Марианны. Спасибо!
Л
10 июля 2023
Экскурсия очень понравилась. Марианна прекрасно владеет материалом и рассказывает интересно. На экскурсию мы отправились сразу после прилета, уставшие, но Марианне удалось заинтересовать даже ребенка… Спасибо, нам очень понравилось!
О
6 июля 2023
Гид Марианна очень много знает и всегда встретит вас улыбкой. Она заряжает позитивным настроем, делится знаниями. Получила массу удовольствия от ее историй. Всем рекомендую.

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