На кристальный волшебный Байкал по самому синему морю! Вы испытаете на себе чудеса животворящей Баргузинской долины в ее лечебном источнике в бухте Змеевой, прогуляетесь по заповеднику, попросите благословление нашего почитаемого отца Байкала.
В зависимости от сезона проедемся по прозрачному льду или прокатимся на катере по Байкалу, а зимой отправимся к сказочным пещерам Чивыркуйского залива.
В зависимости от сезона проедемся по прозрачному льду или прокатимся на катере по Байкалу, а зимой отправимся к сказочным пещерам Чивыркуйского залива.
Ближайшие даты:
21
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25
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даты
Что вас ожидает:
- Чивыркуйский залив
- Обо «Врата в Баргузинскую долину»
- Визит-центр «Парк дикой природы»
- Озеро Бормашевое (только летом)
- Перешеек «Мягкая карга» с видом на полуостров Святой Нос
- Обо на реке Буртуй
- Кедровый стланник
- Бухта Монахово
- Термальные источники в бухте Змеевая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПро удивительный Чивыркуйский залив, который расположен в северо-восточной части озера Байкал, знают все ищущие путешественники. Причем все, кто уже был там, могли часами рассказывать о его невероятной красоте, да еще и с таким восхищением, как будто прекрасней мест на планете нет.
В этом Байкальском заливе теплая вода и белые песчаные пески, уникальные природные достопримечательности и огромное количество целебных источников. К тому же Чивыркуйский залив — идеальное место для рыбалки и активного отдыха. Именно поэтому мы приглашаем вас свой очередной отпуск провести в этом живописном месте.
Важно знатьПри себе нужно иметь:
- воду на первое время и бутылочки для набора минеральной воды.
- купальник, полотенце, гигиенический набор и резиновые тапочки — для посещения источников.
- сменную одежду, удобную и желательно непромокаемую обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на автобусе
- Фрахт корабля
- Обед
- Входные сборы в национальный парк
- Посещение горячих источников
- Экскурсия
- Что не входит
- Питание в придорожных кафе
- Место начала и завершения?
- Остановка Площадь Советов, со стороны памятника
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- При себе нужно иметь
- Воду на первое время и бутылочки для набора минеральной воды
- Купальник, полотенце, гигиенический набор и резиновые тапочки — для посещения источников
- Сменную одежду, удобную и желательно непромокаемую обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василиса
16 сен 2023
Татьяна провела экскурсию с нами, очень понравилась дорога и сама экскурсия. Буду рекомендовать) Спасибо за это Татьяне!
И
Иван
31 авг 2023
Очень интересная экскурсия, нереальная красота и великолепная природа. Рекомендую! Спасибо Марианне за её прекрасный рассказ о природе и прекрасном отдыхе в теплом кругу.
О
Оксана
26 авг 2023
Мне очень понравилась экскурсия. Очень приятно было послушать рассказ гида о местах: нам удалось побывать в самых красивых местностях.
О
Ольга
23 авг 2023
Марианна - прекрасный гид. Она так интересно рассказывает о сакральных для древних монголов местах. Экскурсия пролетела на одном дыхании.
М
Мария
7 авг 2023
Марианна провела увлекательную экскурсию по местам, с которых открывался совершенно захватывающий вид. Очень начитанная и общительная! Она рассказывала интересные факты, интересно было послушать ее рассказы о прошлом своих предков.
С
Светлана
1 авг 2023
Я благодарна за великолепно организованное и отличное время, проведенное в компании Марианны. Спасибо!
Л
Людмила
10 июля 2023
Экскурсия очень понравилась. Марианна прекрасно владеет материалом и рассказывает интересно. На экскурсию мы отправились сразу после прилета, уставшие, но Марианне удалось заинтересовать даже ребенка… Спасибо, нам очень понравилось!
О
Оксана
6 июля 2023
Гид Марианна очень много знает и всегда встретит вас улыбкой. Она заряжает позитивным настроем, делится знаниями. Получила массу удовольствия от ее историй. Всем рекомендую.
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