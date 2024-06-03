11 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия на Ушканьи острова в Улан-Удэ: Байкальские нерпы и мраморные пляжи
Ушканьи острова - это четыре уникальных острова Байкала. Здесь можно увидеть байкальских нерп, мраморные пляжи и гнездовья чаек. Присоединяйтесь к нашему туру
Начало: Улан-Удэ
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
15 600₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
По Чивыркуйскому заливу с прогулкой на катере или теплоходе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чивыркуйскому заливу на Байкале. Прогулка на катере или теплоходе, термальные источники и живописные виды ждут вас
Начало: Турка, Горячинск
Расписание: с 1 мая по 30 октября
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
8 000₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)
Водная прогулка в Улан-Удэ - увлекательное путешествие по живописным местам Забайкальского национального парка
Начало: В Улан-Удэ или других местах по маршруту (смотрите...
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00 и 10:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
15 600₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
Отправьтесь в уникальное путешествие по священным местам Бурятии. Узнайте о буддизме и шаманизме, полюбуйтесь Байкалом и посетите Баргузинский дацан
Начало: У места вашего проживания
6 авг в 06:30
7 авг в 06:30
29 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Мы побывали на Ольхоне! Сбылась мечта! Увидели силу и мощь Байкала, испытали бесконечное счастье от красоты и загадочности острова! Гид
- ЛЛариса1 сентября 2023Каждый год приезжаем семьей на Чивыркуйский залив, мое самое любимое место. Байкальские мальдивы, красиво, тепло, что еще нужно для отдыха)
- ААлексей18 августа 2023Чивыркуйский перешеек отделяет Баргузинский и Чивыркуйский залив от материковой части. Это десятки километром чистейших пляжей и песчаных дюн! Все чисто, не разбросан мусор
- ИИрина11 июня 2023Хорошее место с хорошей историей, прекрасный вид и воздух. Природа самая-самая! озеро Байкал чистейшее озеро в мире. Всем советую посетить эти края!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Однодневные»
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