Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Таинственный Ольхон - это групповая экскурсия, которая откроет перед вами удивительные красоты острова и его сакральные места.
Мыс Хобой, гора Жима, возвышенность Саган-Хушин и скульптура "Хранитель Байкала" - лишь часть маршрута. читать дальше
Путешествие начинается с Улан-Удэ, откуда вас заберут из отеля и доставят в "Байкальскую гавань".
По пути на Ольхон вы пройдёте самое глубокое место Байкала, а затем отправитесь к Пади Узуры, единственному месту на острове, где дорога спускается к воде. Мыс Шунтэ-Левый, известный как "мыс Любви", станет следующим пунктом маршрута. Здесь можно попросить о семейном благополучии и любви. Самый северный мыс Ольхона - Хобой - известен своими легендами и сакральным значением.
Гора Жима, возвышающаяся на 818 метров над Байкалом, и возвышенность Саган-Хушин, с её фантастическими видами на светлый мрамор, также включены в программу. Скульптура "Хранитель Байкала", созданная Даши Намдаковым, завершит экскурсию.
По пути гид расскажет множество легенд и тайн озера Байкал и острова Ольхон, познакомит с шаманизмом и мистическими местами
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные природные виды
📜 Интересные легенды и истории
🛳 Путешествие на корабле
🏔 Посещение священных мест
🧘 Места силы и шаманизм
🍽 Включено питание
Что можно увидеть
Падь Узуры
Мыс Шунтэ-Левый
Мыс Хобой
Гора Жима
Возвышенность Саган-Хушин
Скульптура «Хранитель Байкала»
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы заберём вас из отеля в Улан-Удэ и отправимся в «Байкальскую гавань». Нам предстоит преодолеть 54 км, время в пути составит 3,5–4 часа. В порту пересядем на корабль и по пути на Ольхон пройдём самое глубокое место Байкала — отметку в 1637 м. А дальше начнутся приключения! В программе:
Падь Узуры. Добравшись до Ольхона, первым делом отправимся к единственному на острове месту, где дорога спускается к воде. Здесь находится метеостанция и лаборатория «Сибирского института земной коры».
Мыс Шунтэ-Левый, который также называют «мысом Любви». Сюда приезжают просить о семейном благополучии, любви и детях. Нужно лишь знать, у какой из гор просить — подробнее об этом наш гид расскажет вам на месте.
Мыс Хобой — самый северный мыс Ольхона. Сакральное и священное место, с которым связано множество легенд.
Высшая точка острова — гора Жима, возвышающаяся над Байкалом на 818 м.
Возвышенность Саган-Хушин, что в переводе означает «Белый мыс». На этой остановке перед вами откроются фантастические виды на скалистую местность из светлого мрамора.
Скульптура «Хранитель Байкала» — дело рук всемирно известного арт-деятеля Даши Намдакова.
По пути гид расскажет вам множество легенд, загадок и тайн озера Байкал и острова Ольхон. Покажет мистические места и познакомит с шаманизмом — одной из древних религий. Говорят, на Ольхоне живут духи, которые исполняют желания. Проверим?
Подробная программа
06:30 — забираем вас из отеля в Улан-Удэ. 08:30 — прибываем на причал с. Турка. 09.00 — отправляемся в путешествие, завтрак на корабле. 12:30 — обед на корабле. 13:00 — прибытие, посещение на автомобиле Падь Узуры, мысов Шунтэ-Левый и Хобой, горы Жима, возвышенности Саган-Хушин, «Хранителя Байкала». 17:00 — отправляемся в обратный путь на корабле. 17:30 — ужин на корабле. 20:00 — прибытие в село Турка, трансфер в отели.
Организационные детали
До озера Байкал поедем на комфортабельном микроавтобусе или легковом автомобиле
В мае путешествуем на Ольхон на аэролодке (ХИВУСе). В этом месяце у вас будет уникальная возможность увидеть нерп в их естественной среде обитания: они любят погреться на солнышке на льдинах.
В стоимость входит трансфер (на автомобиле Iveco и теплоходе или яхте на ваш выбор), услуги гида, питание (завтрак, обед и ужин)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Наша компания — официальный туроператор России. Мы работаем в сфере туризма уже более 15 лет. Офис находится в Республике Бурятия. Мы живём и выросли здесь, на Байкале, поэтому знаем всё читать дальше
про эти удивительные, красивые и сказочные места. Мы можем познакомить вас с местной культурой, обычаями и легендами. Покажем святые места и расскажем всё о них. Для путешествий по воде имеются корабли, а также комфортабельная яхта бизнес-класса. Важная информация: у нас, конечно же, имеется лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом. Мы принимаем все необходимые меры для безопасного, комфортного и интересного отдыха наших гостей. С нами ваш отдых станет незабываемым!