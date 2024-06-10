Таинственный Ольхон - это групповая экскурсия, которая откроет перед вами удивительные красоты острова и его сакральные места.Мыс Хобой, гора Жима, возвышенность Саган-Хушин и скульптура "Хранитель Байкала" - лишь часть маршрута.

Путешествие начинается с Улан-Удэ, откуда вас заберут из отеля и доставят в "Байкальскую гавань". По пути на Ольхон вы пройдёте самое глубокое место Байкала, а затем отправитесь к Пади Узуры, единственному месту на острове, где дорога спускается к воде. Мыс Шунтэ-Левый, известный как "мыс Любви", станет следующим пунктом маршрута. Здесь можно попросить о семейном благополучии и любви. Самый северный мыс Ольхона - Хобой - известен своими легендами и сакральным значением. Гора Жима, возвышающаяся на 818 метров над Байкалом, и возвышенность Саган-Хушин, с её фантастическими видами на светлый мрамор, также включены в программу. Скульптура "Хранитель Байкала", созданная Даши Намдаковым, завершит экскурсию. По пути гид расскажет множество легенд и тайн озера Байкал и острова Ольхон, познакомит с шаманизмом и мистическими местами

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля в Улан-Удэ и отправимся в «Байкальскую гавань». Нам предстоит преодолеть 54 км, время в пути составит 3,5–4 часа. В порту пересядем на корабль и по пути на Ольхон пройдём самое глубокое место Байкала — отметку в 1637 м. А дальше начнутся приключения! В программе:

Падь Узуры . Добравшись до Ольхона, первым делом отправимся к единственному на острове месту, где дорога спускается к воде. Здесь находится метеостанция и лаборатория «Сибирского института земной коры».

. Добравшись до Ольхона, первым делом отправимся к единственному на острове месту, где дорога спускается к воде. Здесь находится метеостанция и лаборатория «Сибирского института земной коры». Мыс Шунтэ-Левый , который также называют «мысом Любви». Сюда приезжают просить о семейном благополучии, любви и детях. Нужно лишь знать, у какой из гор просить — подробнее об этом наш гид расскажет вам на месте.

, который также называют «мысом Любви». Сюда приезжают просить о семейном благополучии, любви и детях. Нужно лишь знать, у какой из гор просить — подробнее об этом наш гид расскажет вам на месте. Мыс Хобой — самый северный мыс Ольхона. Сакральное и священное место, с которым связано множество легенд.

— самый северный мыс Ольхона. Сакральное и священное место, с которым связано множество легенд. Высшая точка острова — гора Жима , возвышающаяся над Байкалом на 818 м.

, возвышающаяся над Байкалом на 818 м. Возвышенность Саган-Хушин , что в переводе означает «Белый мыс». На этой остановке перед вами откроются фантастические виды на скалистую местность из светлого мрамора.

, что в переводе означает «Белый мыс». На этой остановке перед вами откроются фантастические виды на скалистую местность из светлого мрамора. Скульптура «Хранитель Байкала» — дело рук всемирно известного арт-деятеля Даши Намдакова.

По пути гид расскажет вам множество легенд, загадок и тайн озера Байкал и острова Ольхон. Покажет мистические места и познакомит с шаманизмом — одной из древних религий. Говорят, на Ольхоне живут духи, которые исполняют желания. Проверим?

Подробная программа

06:30 — забираем вас из отеля в Улан-Удэ.

08:30 — прибываем на причал с. Турка.

09.00 — отправляемся в путешествие, завтрак на корабле.

12:30 — обед на корабле.

13:00 — прибытие, посещение на автомобиле Падь Узуры, мысов Шунтэ-Левый и Хобой, горы Жима, возвышенности Саган-Хушин, «Хранителя Байкала».

17:00 — отправляемся в обратный путь на корабле.

17:30 — ужин на корабле.

20:00 — прибытие в село Турка, трансфер в отели.

Организационные детали