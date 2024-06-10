Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала

Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Таинственный Ольхон - это групповая экскурсия, которая откроет перед вами удивительные красоты острова и его сакральные места.

Мыс Хобой, гора Жима, возвышенность Саган-Хушин и скульптура "Хранитель Байкала" - лишь часть маршрута.
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Путешествие начинается с Улан-Удэ, откуда вас заберут из отеля и доставят в "Байкальскую гавань".

По пути на Ольхон вы пройдёте самое глубокое место Байкала, а затем отправитесь к Пади Узуры, единственному месту на острове, где дорога спускается к воде. Мыс Шунтэ-Левый, известный как "мыс Любви", станет следующим пунктом маршрута. Здесь можно попросить о семейном благополучии и любви. Самый северный мыс Ольхона - Хобой - известен своими легендами и сакральным значением.

Гора Жима, возвышающаяся на 818 метров над Байкалом, и возвышенность Саган-Хушин, с её фантастическими видами на светлый мрамор, также включены в программу. Скульптура "Хранитель Байкала", созданная Даши Намдаковым, завершит экскурсию.

По пути гид расскажет множество легенд и тайн озера Байкал и острова Ольхон, познакомит с шаманизмом и мистическими местами

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные виды
  2. 📜 Интересные легенды и истории
  3. 🛳 Путешествие на корабле
  4. 🏔 Посещение священных мест
  5. 🧘 Места силы и шаманизм
  6. 🍽 Включено питание

Что можно увидеть

  • Падь Узуры
  • Мыс Шунтэ-Левый
  • Мыс Хобой
  • Гора Жима
  • Возвышенность Саган-Хушин
  • Скульптура «Хранитель Байкала»
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля в Улан-Удэ и отправимся в «Байкальскую гавань». Нам предстоит преодолеть 54 км, время в пути составит 3,5–4 часа. В порту пересядем на корабль и по пути на Ольхон пройдём самое глубокое место Байкала — отметку в 1637 м. А дальше начнутся приключения! В программе:

  • Падь Узуры. Добравшись до Ольхона, первым делом отправимся к единственному на острове месту, где дорога спускается к воде. Здесь находится метеостанция и лаборатория «Сибирского института земной коры».
  • Мыс Шунтэ-Левый, который также называют «мысом Любви». Сюда приезжают просить о семейном благополучии, любви и детях. Нужно лишь знать, у какой из гор просить — подробнее об этом наш гид расскажет вам на месте.
  • Мыс Хобой — самый северный мыс Ольхона. Сакральное и священное место, с которым связано множество легенд.
  • Высшая точка острова — гора Жима, возвышающаяся над Байкалом на 818 м.
  • Возвышенность Саган-Хушин, что в переводе означает «Белый мыс». На этой остановке перед вами откроются фантастические виды на скалистую местность из светлого мрамора.
  • Скульптура «Хранитель Байкала» — дело рук всемирно известного арт-деятеля Даши Намдакова.

По пути гид расскажет вам множество легенд, загадок и тайн озера Байкал и острова Ольхон. Покажет мистические места и познакомит с шаманизмом — одной из древних религий. Говорят, на Ольхоне живут духи, которые исполняют желания. Проверим?

Подробная программа

06:30 — забираем вас из отеля в Улан-Удэ.
08:30 — прибываем на причал с. Турка.
09.00 — отправляемся в путешествие, завтрак на корабле.
12:30 — обед на корабле.
13:00 — прибытие, посещение на автомобиле Падь Узуры, мысов Шунтэ-Левый и Хобой, горы Жима, возвышенности Саган-Хушин, «Хранителя Байкала».
17:00 — отправляемся в обратный путь на корабле.
17:30 — ужин на корабле.
20:00 — прибытие в село Турка, трансфер в отели.

Организационные детали

  • До озера Байкал поедем на комфортабельном микроавтобусе или легковом автомобиле
  • В мае путешествуем на Ольхон на аэролодке (ХИВУСе). В этом месяце у вас будет уникальная возможность увидеть нерп в их естественной среде обитания: они любят погреться на солнышке на льдинах.
  • В стоимость входит трансфер (на автомобиле Iveco и теплоходе или яхте на ваш выбор), услуги гида, питание (завтрак, обед и ужин)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
на теплоходе13 800 ₽
на яхте 15 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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