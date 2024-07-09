В первый день наш путь пройдет вдоль песчаного побережья Восточного Байкала до местечка Максимиха или Усть-Баргузин. В дороге будем делать фото-остановки в интересных локациях, вспомним легенды озера, поговорим о традициях бурят, местном буддизме и шаманизме.
Вечером вы в тишине прогуляетесь по побережью, искупаетесь в Сибирском море. При желании можно заказать баньку у берега. А еще сможете поучаствовать в небольшом шаманском ритуале, чтобы на практике познакомиться с местными обычаями. На ночь остановимся в гостевом доме или глэмпинге у Байкала.
День 2: треккинг или прогулка по Чивыркуйскому заливу
После завтрака отправляемся в путешествие по самому красивому заливу Байкала — Чивыркуйскому. Для этого по перешейку доберемся до полуострова Святой нос: высота гор здесь — около 2000 метров, а на вершинах даже в начале лета можно увидеть снежные шапки. С катера вы рассмотрите живописные острова, встретите чаек и бакланов, а если повезет — то и хозяина тайги, бурого медведя (и эта встреча будет абсолютно безопасной).
К высшей точке Святого носа ведет пешеходная тропа: если захотите, вместо прогулки на катере мы совершим активный треккинг и доберемся до места, откуда открывается неописуемый вид на полуостров и великий Байкал!
Вечером, счастливые и наполненные, мы вернемся в Улан-Удэ.
Организационные детали
Сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды
За 2 дня мы проедем около 640 км
Круиз может пройти на сборном катере в группе или индивидуально
Даже летом на Байкале может быть прохладно, поэтому понадобится и легкая, и теплая одежда, а также головной убор, солнцезащитный крем и очки, удобная обувь, защита от дождя и ветра — куртка и закрытая обувь
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиля — Организатор в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2996 туристов
Я была офисным сотрудником в Москве. Взяла отпуск, посетила 40+ стран и все жилые континенты, совершила кругосветное путешествие, выжила на атолле без пресной воды. Собрала команду гидов в родной Бурятии. читать дальшеуменьшить
Психолог, йога-инструктор. Валерий — мой отец, начинающий шаман, юморист и доброжелательный местный житель. Проводники по местам силы.
О нас говорят: «Сказать, что это была одна из самых лучших моих экскурсий — не сказать ничего!» Дарим тепло, а не скучные факты. Погружаем в Бурятию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
1
3
–
2
–
1
–
Г
Гульнара
Это было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск на Байкал. Бурятия это невероятная смесь неповторимой уникальной красивейшей природы, силы, которую не обязательно видеть, читать дальшеуменьшить
но её чувствуешь, местных традиций, шаманизма, буддизма и гостеприимства. Тот случай, когда хочется через время вернуться ещё раз. Спасибо за экскурсии, за организацию, за хорошее отношение, за такое замечательное знакомство с этим краем🥰 Отдельно хочу поблагодарить гидов Жаргалму и Валерия за увлекательные путешествия и их любовь к родной земле. И Лилию, которая всегда была на связи и решала все форс мажорные ситуации. У нас задержали на несколько часов вылет и запланирована экскурсия могла бы и не состояться, но благодаря организатору все получилось. Очень хорошая команда, которая реагирует на ваши просьбы и пожелания)))
Вам был полезен этот отзыв?
А
Альбина
Большое спасибо Валерию за проведенную экскурсию! Валерий - очень эрудированный, открытый и добрый человек! К тому же отличный водитель (что очень важно, учитывая какое расстояние проехали за 2 дня). Мы читать дальшеуменьшить
были с сыном в конце августа. С погодой повезло. Увидели Байкал во всей красе (и на рассвете, и на закате, волнующийся и спокойный)! Посетили термальные источники. Валерий любит свой край, почитает родные традиции, с удовольствием делится информацией и увлекает своим рассказом! Спасибо большое от души! Здоровья вам, Валерий, и дальнейшего процветания.
Вам был полезен этот отзыв?
Хлебодарова
Валерий, спасибо за проведенные вами туры😌 с вашей помощью мы окунулись в удивительные глубины тайн Байкала, познакомились с его историей, мифами и легендами, увидели заповедники этого района, посетили горячие источники читать дальшеуменьшить
и само собой поплавали в Байкале👍☺️ При поездке на Аршан мы полюбовались видами гор, посетили горячие источники, водопады, дацан, прошли "путь очищения", провели время в юрте🙃 Благодаря вам мы съездили почти во все направления чудесной республики Бурятии, узнали о быте и нравах бурятского народа и просто приятно провели время в беседе😇 спасибо большое 🌺👍
Вам был полезен этот отзыв?
В
Владимир
Отличная экскурсия!
Все очень четко и грамотно спланировано, масса впечатлений и интересной информации!
Спасибо Лиле за организацию, и отдельные слова благодарности Валерию за заботу и внимание, которыми он нас окружил во время самой поездки!
Это как раз тот случай, когда по окончании экскурсии не хочется прощаться и от души обнимаешь гида)
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
У нас была уютная, атмосферная экскурсия «два дня на Байкале», экскурсию провёл Валерий: мы пели песни, слушали легенды, сделали большое количество красивых фотографий, узнали обряд и следовали ему даже на других экскурсиях 🙏🏻, попробовали НАСТОЯЩИЕ буузы -даже в ресторане Тенгис не такие вкусные!
Благодарим за реализованную возможность,так душевно провести время в объятьях матушки -природы ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Хочу поблагодарить Лилю за индивидуальный подход к организации нашей экскурсии! Всё прошло очень хорошо, информативно, живописно и душевно 😌 отдельное спасибо Зодбо за комфортную длительную дорогу, и Антону за гостеприимство и вкуснейший обед! Надеемся в будущем вернуться на Байкал вновь и с Вашей помощью посмотреть другие красоты Ваших земель))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие экскурсии на «Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ в национальный парк»