Сердце Сибири, шаманистское божество и одно из чудес России — всё это Байкал. Вы проведете два дня у берега великого озера, совершите треккинг к вершине заповедного полуострова Святой нос или проплывете на катере по Чивыркуйскому заливу. Проникнете в мир бурятских легенд и убедитесь, что Байкал — живой организм, обладающий невероятной силой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

День 1: встреча с Байкалом

В первый день наш путь пройдет вдоль песчаного побережья Восточного Байкала до местечка Максимиха или Усть-Баргузин. В дороге будем делать фото-остановки в интересных локациях, вспомним легенды озера, поговорим о традициях бурят, местном буддизме и шаманизме.

Вечером вы в тишине прогуляетесь по побережью, искупаетесь в Сибирском море. При желании можно заказать баньку у берега. А еще сможете поучаствовать в небольшом шаманском ритуале, чтобы на практике познакомиться с местными обычаями. На ночь остановимся в гостевом доме или глэмпинге у Байкала.

День 2: треккинг или прогулка по Чивыркуйскому заливу

После завтрака отправляемся в путешествие по самому красивому заливу Байкала — Чивыркуйскому. Для этого по перешейку доберемся до полуострова Святой нос: высота гор здесь — около 2000 метров, а на вершинах даже в начале лета можно увидеть снежные шапки. С катера вы рассмотрите живописные острова, встретите чаек и бакланов, а если повезет — то и хозяина тайги, бурого медведя (и эта встреча будет абсолютно безопасной).

К высшей точке Святого носа ведет пешеходная тропа: если захотите, вместо прогулки на катере мы совершим активный треккинг и доберемся до места, откуда открывается неописуемый вид на полуостров и великий Байкал!

Вечером, счастливые и наполненные, мы вернемся в Улан-Удэ.

Организационные детали