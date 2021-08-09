Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ

Встретить закат на берегу озера, проплыть на катере по Чивыркуйскому заливу и побывать в местах силы

4
1 отзыв
Сердце Сибири, шаманистское божество и одно из чудес России — всё это батюшка Байкал.

Вы проведете два дня у берега великого озера, совершите треккинг к вершине заповедного полуострова Святой нос или проплывете на катере по Чивыркуйскому заливу.

Проникнете в мир бурятских легенд и убедитесь, что Байкал — живой организм, обладающий невероятной силой.
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ

Что вас ожидает

День 1: встреча с Байкалом

В первый день наш путь пройдет вдоль песчаного побережья Восточного Байкала до местечка Максимиха или Усть-Баргузин. В дороге будем делать фото-остановки в интересных локациях, вспомним легенды озера, поговорим о традициях бурят, местном буддизме и шаманизме.

Вечером вы в тишине прогуляетесь по побережью, искупаетесь в Сибирском море и, если захотите, опробуете одну из техник медитации, о которой я расскажу отдельно. А еще сможете поучаствовать в небольшом шаманском ритуале, чтобы на практике познакомиться с местными обычаями. На ночь остановимся в гостевом доме у Байкала.

День 2: треккинг или прогулка по Чивыркуйскому заливу

После завтрака отправляемся в путешествие по самому красивому заливу Байкала — Чивыркуйскому. Для этого по перешейку доберемся до полуострова Святой нос: высота гор здесь — около 2000 метров, а на вершинах даже в начале лета можно увидеть снежные шапки. С катера вы рассмотрите живописныеострова, встретите чаек и бакланов, а если повезет — то и хозяина тайги, бурого медведя (и эта встреча будет абсолютно безопасной).

К высшей точке Святого носа ведет пешеходная тропа: если захотите, вместо прогулки на катере мы совершим активный треккинг и доберемся до места, откуда открывается неописуемый вид на полуостров и великий Байкал!

Вечером, счастливые и наполненные, мы вернемся в Улан-Удэ.

Организационные детали

  • Сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Дополнительные расходы: проживание — 3000 руб. за номер, питание — около 500 руб. /прием пищи, сборы нацпарка — 200 руб. /чел., круиз — 6000 руб. /чел.
  • Круиз может пройти на сборном катере в группе или на моторной лодке индивидуально
  • Даже летом на Байкале может быть прохладно, поэтому понадобится и легкая, и теплая одежда, а также головной убор, солнцезащитный крем и очки, удобная обувь, защита от дождя и ветра — куртка и закрытая обувь

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Лиля
Лиля
Я была сотрудником банка без особых перспектив. Взяла year gap, посетила 40+ стран и все жилые континенты, сделала кругосветку, выжила на атолле без пресной воды. После приезда собрала команду гидов в родной Бурятии. О нас говорят: «Это было больше, чем экскурсия». Дарим тепло и впечатления, а не скучные факты.
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1 реальный отзыв

Л
9 авг 2021
Великолепная экскурсия. Время пролетело незаметно, приобрели новые впечатления и информацию о бурятских традициях, познакомились с природными ландшафтами и Байкалом. Рекомендую.

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