Живописную местность в долине реки Уда и предгорьях хребта Улан-Бургасы
Старейшее бурятское селение и традиционное жилище кочевников — войлочную юрту
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Описание
Что вас ждет:
В программу экскурсии входит знакомство с кочевым бытом, изучение устройства юрты, рассказ об образе жизни и обычаях кочевников, знакомство с бурятскими народными костюмами, стрельба из лука, дегустация национальной кухни, а также участие в национальных играх (шагэ – игра в бараньи кости) и мастер-класс по лепке национального блюда (буузы).
Гостеприимная хозяйка встретит вас у себя в деревне, проводит в войлочную юрту и познакомит с её убранством. Также гости могут примерить бурятские национальные костюмы и сделать фотографии на память.
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость входит:
Транспорт (автомобиль)
Приём хозяйкой и программа в бурятской деревне
Обед (национальная кухня)
Что не входит
Сопровождение гида не включено в стоимость
Можно добавить дополнительно за 2500 руб. с группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Завершение: Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
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