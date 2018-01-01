Этно-тур в бурятскую деревню

Предлагаем посетить этно-тур в бурятскую деревню

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Предлагаем посетить этно-тур в бурятскую деревню — это уникальная возможность познакомиться с укладом жизни кочевников и погрузиться в традиционную культуру и быт бурятского народа.
Этно-тур в бурятскую деревню
Этно-тур в бурятскую деревню
Этно-тур в бурятскую деревню
Этно-тур в бурятскую деревню
Этно-тур в бурятскую деревню
Этно-тур в бурятскую деревню
Этно-тур в бурятскую деревню

Что вас ожидает 🤩

  • Живописную местность в долине реки Уда и предгорьях хребта Улан-Бургасы
  • Старейшее бурятское селение и традиционное жилище кочевников — войлочную юрту
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • В программу экскурсии входит знакомство с кочевым бытом, изучение устройства юрты, рассказ об образе жизни и обычаях кочевников, знакомство с бурятскими народными костюмами, стрельба из лука, дегустация национальной кухни, а также участие в национальных играх (шагэ – игра в бараньи кости) и мастер-класс по лепке национального блюда (буузы).
  • Гостеприимная хозяйка встретит вас у себя в деревне, проводит в войлочную юрту и познакомит с её убранством. Также гости могут примерить бурятские национальные костюмы и сделать фотографии на память.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит:
  • Транспорт (автомобиль)
  • Приём хозяйкой и программа в бурятской деревне
  • Обед (национальная кухня)
Что не входит
  • Сопровождение гида не включено в стоимость
  • Можно добавить дополнительно за 2500 руб. с группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Завершение: Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.

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