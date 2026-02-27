5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Мы отправимся на панорамную площадку с видом на весь Улан-Удэ и разделяющую город реку Селенгу (главный приток воды Байкала), на Лысой горе. Здесь же вы посетите дацан «Ринпоче Багша»: это самый красивый дацан города Улан-Удэ и место, которое просто необходимо посетить каждому гостю бурятской столицы! Вы увидите крупнейший буддийский колокол и загадаете желание у самых больших молитвенных четок в России.

Затем вас ждет прогулка по историческому центру города, где мы обсудим историю Улан-Удэ и по пути рассмотрим самые яркие достопримечательности столицы: это 42-тонная бронзовая голова Ленина, фонтан у Театра оперы и балета, скульптура купца, дарующая богатство, местный Арбат, вековые дома и главный православный Собор Бурятии.

Во время экскурсии у вас будет возможность пообедать блюдами национальной кухни в местном городском кафе (по согласованию с гидом), а также время на перекус по желанию.

Организационные детали

Экскурсия проходит на легковом автомобиле гида.

В стоимость входит транспорт для 1-4 человек в группе. Если вас больше, стоимость транспорта рассчитывается по запросу.

Входной билет на выставку в Национальном музее оплачивается отдельно — 240 ₽ за чел.

При посещении дацана рекомендовано быть в одежде, прикрывающей плечи и колени.

Экскурсия будет интересна детям старше 7 лет и взрослым.

Одевайтесь по погоде, так как значительную часть времени мы будем на улице.

С вами будет гид из нашей команды.

*Далее мы посетим выставку «История Бурятии: с древнейших времён до современности» в Национальном музее истории Бурятии — одном из старейших музеев Сибири, открытом более 100 лет назад. Вы увидите уникальные археологические находки эпохи хунну, буддийские реликвии, этнографические материалы и произведения декоративно-прикладного искусства. По музейным экспонатам гид кратко и увлекательно расскажет об истории Бурятии — от древнейших времён до наших дней.