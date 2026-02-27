5 отзывов оставили туристы

Приглашаю вас на обзорную экскурсию по столице Бурятии.
Мы посетим один из самых красивых дацанов города, полюбуемся панорамными видами, прогуляемся по центральным улицам и заглянем в Национальный музей, где познакомимся с историей Улан-Удэ и всей Бурятии.
Мы посетим один из самых красивых дацанов города, полюбуемся панорамными видами, прогуляемся по центральным улицам и заглянем в Национальный музей, где познакомимся с историей Улан-Удэ и всей Бурятии.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы отправимся на панорамную площадку с видом на весь Улан-Удэ и разделяющую город реку Селенгу (главный приток воды Байкала), на Лысой горе. Здесь же вы посетите дацан «Ринпоче Багша»: это самый красивый дацан города Улан-Удэ и место, которое просто необходимо посетить каждому гостю бурятской столицы! Вы увидите крупнейший буддийский колокол и загадаете желание у самых больших молитвенных четок в России.*Далее мы посетим выставку «История Бурятии: с древнейших времён до современности» в Национальном музее истории Бурятии — одном из старейших музеев Сибири, открытом более 100 лет назад. Вы увидите уникальные археологические находки эпохи хунну, буддийские реликвии, этнографические материалы и произведения декоративно-прикладного искусства. По музейным экспонатам гид кратко и увлекательно расскажет об истории Бурятии — от древнейших времён до наших дней.
- Затем вас ждет прогулка по историческому центру города, где мы обсудим историю Улан-Удэ и по пути рассмотрим самые яркие достопримечательности столицы: это 42-тонная бронзовая голова Ленина, фонтан у Театра оперы и балета, скульптура купца, дарующая богатство, местный Арбат, вековые дома и главный православный Собор Бурятии.
- Во время экскурсии у вас будет возможность пообедать блюдами национальной кухни в местном городском кафе (по согласованию с гидом), а также время на перекус по желанию.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле гида.
- В стоимость входит транспорт для 1-4 человек в группе. Если вас больше, стоимость транспорта рассчитывается по запросу.
- Входной билет на выставку в Национальном музее оплачивается отдельно — 240 ₽ за чел.
- При посещении дацана рекомендовано быть в одежде, прикрывающей плечи и колени.
- Экскурсия будет интересна детям старше 7 лет и взрослым.
- Одевайтесь по погоде, так как значительную часть времени мы будем на улице.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2366 туристов
Я гордая дочь бурятского народа и уже много лет провожу экскурсии в своём родном крае, с каждым годом люблю его и своё дело всё больше. Мои гости говорят обо мне,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия очень познавательная. Анастасия нам очень понравилась: информацию даёт доступно, понятно, интересно.
Сама экскурсия очень продумана, даже для детей 16 и 11 лет.
По городу экскурсия была по улице, и нас не смутил мороз, время пролетело быстро.
Анастасии удалось влюбить нас в Бурятию в целом и в Улан-Удэ, в частности.
Сама экскурсия очень продумана, даже для детей 16 и 11 лет.
По городу экскурсия была по улице, и нас не смутил мороз, время пролетело быстро.
Анастасии удалось влюбить нас в Бурятию в целом и в Улан-Удэ, в частности.
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А
Впечатления: мы под впечатлением 😁советую не тратить время и не искать других гидов). Мы провели чудесных насыщенных 2 дня с Анастасией, у нас было несколько экскурсий. Отличные впечатления оставили обе. Гид, который не "отрабатывает", а живет своим делом, отсюда и результат. Экскурсии очень познавательные, прекрасная организация, все огонь 🔥. Удачи,всех благ 🤝
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О
Отличная экскурсия! В Улан-Удэ были впервые, очень рекомендую начать знакомство с этим городом и Республикой Бурятия именно с такой обзорной экскурсии! Это позволит многое узнать об этом городе, всей республике
+2
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И
Остались очень довольны экскурсией. Были с гидом Татьяной и отдельным водителем, которые подстроились под время, удобное нам. Очень интересные факты, отличное последовательное повествование, все великолепно и без заминок организовано, интересные
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Отличная экскурсия, продуманная и хорошо структурированная. Начав с обзорной площадки на Лысой горе, посетили дацан, погрузились в мир умиротворения и спокойствия. Азы буддизма стали намного понятнее. Затем были в музее народов Забайкалья, приобщились к укладу народов за 2000 лет. Завершили прогулкой по центру города. Анастасия - отличный экскурсовод и приятный собеседник. Рекомендую путешествннникам, кто хочет глубже узнать историю города.
+2
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И
Приехали из Иркутска в театр оперы и балета, но хотелось и познакомиться с городом. Благодаря Анастасии мы влюбились в Улан- удэ! Анастасия не только приятная девушка, но очень знающий экскурсовод. На каждый вопрос мы получили столько интересной и полезной информации. Экскурсия проходила в комфортной, доброжелательной обстановке. Спасибо Анастасия!!!
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